Vinaři: Mrazy nám prozatím vinohrady příliš nepoškodily

Brno, 22. února 2017 - Po několika teplotně nadprůměrných zimách byla ta letošní velmi mrazivá a teplota klesala pod -20 °C i v nejteplejších oblastech České republiky – na jižní Moravě. Jak mrazy ovlivnily révu a úrodu ročníku 2017? Odpovídají zástupci vinařů. Podle Svazu vinařů České republika však ani přes takto vysoké mrazy nebyla z vinařského hlediska letošní zima nijak výjimečná.

„Konečně je zima, jak má být. Sice byly poměrně nízké teploty ( -19 až -22 stupňů), ty ale přišly velmi pozvolna za přítomnosti srážek, vlhké půdy a v mnoha případech i sněhové pokrývky. Stejně tak návrat teplot nad nulu byl opět pozvolný. Je možné že nějaká očka nevydržela, ale to pouze v řádech jednotek procent, což by nemělo mít žádný vliv na sklizeň 2017,“ komentoval ředitel Svazu vinařů Martin Půček. S Martinem Půčkem souhlasí ohledně vlivu mrazů na vinice i David Šťastný, ředitel CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice: „Nejnižší teploty, které jsme na našich vinohradech zaznamenali, byly -18 stupňů, to bylo naštěstí jen po dobu několika hodin. Na několika vzorcích révy vinné jsme prověřovali kvalitu a zdraví dřeva, ale vypadá to, že je vše v pořádku.“

V některých lokalitách však vinaři přesto zaznamenali výraznější poškození révy, resp. oček. „Letošní zima se po letech projevila plnou silou, což má na révu jak pozitivní, tak i negativní vliv. Síla mrazů v jednotlivých regionech Moravy byla rozdílná a nejvíc mrazy zasáhly sever Slovácké podoblasti. K částečnému poškození oček došlo v našich vinicích na sever od Bzence, a to v údolních partiích vinic. Poškození je částečné, nicméně určité snížení výnosů z těchto vinic se dá předpokládat,“ sděluje Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého Vinařství Bzenec.

Réva začne rašit během posledních dubnových týdnů a na počátku května, kdy se případné poškození pupenů projeví naplno. Pro úrodu letošního ročníku tak budou mnohem větším rizikem případné mrazy právě v tomto období. Například v polovině května roku 2012 přišly mrazy ve chvíli, kdy už měla réva cca patnácticentimetrové výhony. Mrazy v této fázi růstu jsou pak likvidační a přinášejí výrazně větší škody, než je tomu v zimě, kdy rostliny ve vegetačním klidu dokáží mrazu poměrně dobře odolávat.

