Židenické florbalistky podlehly střešovickému Tatranu

Brno, 7. listopadu 2023 – V neděli vyrazil ženský A-tým do Prahy na další extraligové utkání proti PSN Tatran Střešovice. Utkání se vyvíjelo dobře, Brňanky se dokonce dostaly do vedení, avšak ve druhé třetině soupeř vývoj utkání otočil ve svůj prospěch. Židenice už nestačily ztrátu dohnat a tak padly poměrem 1:4.

Nedělní extraligový zápas mezi Židenicemi a Tatranem nezačal vůbec špatně. Odhodlané hráčky Židenic vletěly do utkání s tím, že soupeři nedají nic zadarmo. Díky štěstí, které se přiklonilo na jejich stranu, padl gól už v 6. minutě první třetiny. Tlak první pětky na soupeře zafungoval a po přihrávce z rohu se míček přes soupeřky dostal až do brány. Nešťastný gól pro Tatran, brankový náskok pro Židenice. I přes to, že během první třetiny zazvonila ještě minimálně dvakrát tatranská tyč, stav utkání se nezměnil. Gólový rozdíl Židenice udržely dokonce i po přesilové hře Střešovic a po první třetině měly tak gól k dobru. Hned v úvodu druhého dějství však Židenice inkasovaly. Střešovické hráčky se prosadily po šikovném rozebrání brněnské obrany. Stav utkání tak vyrovnaly. Bohužel Židenicím už soupeř nedovolil mnoho akcí a tak šancí na prosazení bylo málo.

Příležitost k odskočení přišla o několik minut později, kdy byla vyloučena hráčka soupeře na dvě minuty. Přesilovou hru bohužel Brňanky nevyužily. V rychlém sledu pak Tatran Střešovice v podstatě rozhodl o výsledku. Nejdříve se v polovině utkání prosadila po hrubce v židenické obraně hráčka Tatranu. Na další gól mu stačilo přesně půl minuty. Souboj u mantinelu vyšel lépe pro soupeře, který se velmi rychle dostal ke střele a vymetl pavučiny v bráně Večeřové. Pražačky se tak dostaly do dvougólového vedení, které si až do konce utkání střežily.

V poslední části hry mohl soupeř Židenicím ještě zavařit. Měl totiž k dispozici dvě přesilové hry. Ani jednu z nich však nedokázal využít a Židenice si připsaly další ubráněná oslabení. V prvním z těchto oslabení dostaly i Židenice velkou příležitost ke snížení. Po vypíchnutí míčku a rychlému úniku na domácí brankářku byla faulována Janečková a byl nařízen samostatný nájezd. Toho se chopila právě Janečková, avšak pokus proti Drbalové nevyšel a snížení stavu se tak bohužel nekonalo. Po oddechovém čase zkusily Židenice ještě hru bez brankáře, ale ani ta nebyla úspěšná.

Tatran si výsledek ještě pojistil střelou do prázdné brány a o výsledku utkání bylo rozhodnuto. Židenicím se tak nepodařilo svého soupeře překvapit, ale dobrou obrannou fází hry Střešovice potrápily. Další utkání startuje příští neděli 12. listopadu proti Chodovu na VUT.

PSN Tatran Střešovice - K1 Florbal Židenice 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)

Branky: 23. Želízková, 30. Fuchsová, 31. a 60. Vernerová - 6. Stůjová (vl);

Vyloučení: 1-3; Využití: 0-0

Zásahy brankářů: Drbalová - 18; Večeřová - 25

Foto: archív K1 Florbal Židenice