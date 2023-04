Židenice znají finálového soupeře! S kým se florbalistky porvou o Extraligu?

Brno, 5. dubna 2023 - Ženské áčko mělo tento víkend volno, a tak mohlo bedlivě sledovat rozhodující duel mezi BLACK ANGELS a FBC Intevo Třinec. Vítěz tohoto duelu byl totiž přiřazen Židenicím do finále. Zápas mezi pražskými a třineckými hráčkami nakonec těsně ovládl Třinec. Finálová série započne už v pátek!

Pátek 7. 4. 2023 v 17:00 vs. FBC Intevo Třinec; STAREZ Aréna Vodova (Velká hala)

Sobota 8. 4. 2023 v 18:00 vs. FBC Intevo Třinec; SH Stars Třinec

Ženy tento víkend mohly odpočívat a čekat, jak dopadne napínavý duel mezi BLACK ANGELS a FBC Intevo Třinec. V něm byl šťastnější tým z Třince a díky tomu si zajistil postup do finále play-off 1. ligy žen. Třinec je pro Židenice dobře známým soupeřem. Oba celky na sebe v této seozně narazily hned dvakrát. V prvním zápase Židenice ve venkovním utkání těsně podlehly 4:5. Stejným poměrem dopadl výsledek druhého klání, avšak ve prospěch Židenic na domácí půdě. Je tedy jisté, že výkony obou družstev budou vyrovnané a v zápasech budou rozhodovat detaily.

V tabulce po základní části Třinec skončil těsně za Židenicemi s 63 body. Židenice tak měly k dobru jediný bod a během sezony zvládly nastřílet oproti Třinci více branek, ale také více branek obdržely. V čele produktivity FBC Intevo Třinec se udržela s 66 body zkušená hráčka Veronika Třinecká. Ta také jednoznačně ovládla tabulku kanadské bodování 1. ligy žen – východ.

Třinec během série s BLACK ANGELS vedl vyrovnaný souboj. Nejdříve nenechal soupeře z Prahy vstřelit jediný gól. V druhém zápase ale Černí Andělé Třinec přestříleli 7:4. Rozhodující zápas byl hodně vyrovnaný a na každý gól Třince našly Pražačky odpověď. Avšak na poslední gól již nestihly odpovědět ani při hře v šesti a v rozhodujícím utkání tak prohrály 3:4.

Zápasy o přímý postup do Extraligy žen se odehrají v netradiční dny. První utkání se odehraje na Velký pátek 7. 4. v 17:00 na hale STAREZ ARÉNA VODOVA. Jelikož by se v tento den nemělo věšet prádlo, tak určitě nebudete mít co dělat, a tak dorazte na domácí utkání a podpořte holky v jejich cestě za Extraligou. Druhý zápas bude následovat hned den poté. Tedy 8. 4. se střetnou Židenice se svým soupeřem na jeho půdě v 18:00. Případné třetí rozhodující utkání se přesune opět do Brna na starou halu Vodova a odehraje se na Velikonoční pondělí 10. 4. od 14:00.

I přesto, že věříme v ten nejlepší možný závěr, je potřeba mít připraven záložní plán. Kdyby se ženám nepodařilo finálovou sérii vyhrát, čekal by je boj o Extraligu v baráži. Tam zamíří jedem tým z dvojice Panthers Praha a MITEL Florbalová Akademie MB. Druhé kolo play-down již je rozehrané a Panthers se o víkendu ujaly vedení 3:1. Stále však není rozhodnuto. O programu případné baráže bychom vás opět informovali.

Pojďme však podpořit ženy tak, aby mohly sezonu ukončit už následující víkend a to se šťastným koncem!