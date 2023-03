Židenické florbalistky zvládly semifinále a budou bojovat o Extraligu!

Brno, 27. března 2023 – O uplynulém víkendu se ženám opět dařilo. V nejkratším možném čase uzavřely semifinálovou sérii s Prague Tigers Nehvizdy a vybojovaly si postup do finále play-off 1. ligy žen! V něm již mohou bojovat o vysněný návrat do Extraligy.

V sobotu a neděli se odehrálo semifinále play-off 1. ligy žen. Zatímco druhá semifinálová dvojice, kterou tvoří FBC Intevo Třinec a Black Angels, bude o svém vítězi rozhodovat až příští víkend, Židenicím se podařilo rozhodnout proti Prague Tigers v nejkratším možném čase. Jsou tak prvními finalistkami play-off 1. ligy žen! O jejich soupeři do finále se rozhodne 1. dubna.

K1 Florbal Židenice – Prague Tigers Nehvizdy 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

V sobotu v 18 hodin vypukl v Brně na VUT semifinálový boj a v něm se lépe dařilo Židenicím. Už ve 2. minutě zápasu otevírala skóre domácí Janečková, která do brány usměrnila odraženou střelu Bílé. Hodně času strávily domácí na míčku a do konce třetiny si vytvořily náskok 3 gólů. O druhý gól se postarala Zimolová, kterou našla na druhé straně hřiště Sabolová. Zimolová se svou šikovností dostala do předbrankového prostoru, kde si objela vyjetou brankářku a Židenice dostala do vedení 2:0. Třetí gól padl díky souhře první pětky ze standardní situace. Drápalová, která natahovala na střelu z půlky hřiště poslala přihrávku na středu volnou Královou a ta pálila a nemýlila se.

Do druhé třetiny tak mohly Židenice nastupovat s klidnou hlavou a náskokem tří branek. Na další gól do soupeřovy brány se nemuselo dlouho čekat. Po dvou minutách druhé třetiny se prosadila Monika Jahodová, která si na své půlce vzala míček, ten dovedla až před hostující brankářku a a do šibenice vstřelila další gól. Soupeřovu chybu ke konci třetiny využila Sabolová. Ta dokázala zachytit výhoz brankářky, míček si zpracovala a trefila správné místo. Židenice si ke konci druhé části zahrály také přesilovku, kterou však nevyužily. Za stavu 5:0 se odcházelo do šatny.

Začátkem poslední periody měnili hosté brankářku a také zvládly snížit skóre po skákavé střele Šusterové, kterou ještě před bránou usměrnila Poštová. Během třetiny ještě snižovala Bursová na 5:2. Po timeoutu hostí však domácí tým a fanoušky uklidnila Petra Bíla, která po protiútoku dokázala odražený míček uklidit do brány. První semifinálový zápas tak dopadl ve prospěch Židenic 6:2!

Prague Tigers Nehvizdy - K1 Florbal Židenice 3:4pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Do nedělního utkání v Nehvizdech vstoupili lépe domácí. Židenice to neměly proti soupeři z Prahy tentokrát vůbec jednoduché. Ve 3. minutě otevírala skóre Chvátalová, která svou střelu zamířila nad nohu chytající Večeřové. Díky využité přesilovce, ve které se prosadila Králová, však byl stav utkání nerozhodný a po ubráněném oslabení se po první třetině šlo do šatny za stavu 1:1.

Hned z úvodu druhé části opět navyšovali domácí. Autorkou sporné branky byla Bursová, která trefovala míček nad úrovní kolen, avšak gól byl uznán. To si Židenice nenechaly líbit a znovu stav utkání vyrovnaly. Zimolová si šikovně vyjela od mantinelu do středu hřiště a mířila do horní části brány. Srovnáno, 2:2. Domácím byla znovu nabídnuta přesilová hra, kterou však nevyužili. Vzápětí na to byla vyloučena také hráčka soupeře a tak si Židenice zahrály druhou přesilovou hru. A tu znovu využily! Od mantinelu poslala Bílá na zadní tyč přihrávku Janečkové, ta si míček ještě na čepeli upravila a poslala svůj tým do vedení.

Oba týmy si tvořily nebezpečné šance, ale do konce třetí třetiny zůstal stav stejný. Domácí si znovu zahrály v početní převaze a i tentokrát se Dračice nedaly a přesilovou hru soupeře ubránily. Bohužel však později přišel únik Šebestové a ta vyrovnala stav zápasu na nerozhodných 3:3. I přes veškerou snahu se do konce základní hrací doby nezvládl nikdo prosadit a tak následovalo prodloužení. V něm bylo k vidění několik šancí.

Na gól si diváci počkali až do 6. minuty prodloužení a šťastnější byl hostující tým! Gól do brány doslova doklepala Petra Bílá, která tak poslala svůj tým do finále play-off 1. ligy!

Ženy díky dalšímu povedenému víkendu míří do finále, kde se pokusí urvat přímý postup do Extraligy žen. Finále se odehraje netradičně v pátek 7. 4. na domácí půdě v Brně a druhý zápas bude hostit soupeř v sobotu 8. dubna.

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice