Florbalové áčko Židenic vyzve Hradec v prvním kole play-off

Brno, 10. března 2023 - Soupeřem židenických florbalistek do prvního kola play-off 1. ligy žen bude IBK Hradec Králové. První dva zápasy se odehrají o víkendu 11. a 12. března. Kdo získá dvě výhry, postupuje do čtvrtfinále. Židenické ženy už ví, na koho narazí v play-off! Ve středu večer se totiž sehrál rozhodující zápas mezi IBK Hradec Králové a TJ Centropen Dačice. V něm byl úspěšnější první zmíněný celek.

V sobotu se první zápas osmifinále play-off mezi týmy K1 Florbal Židenice a IBK Hradec Králové odehraje v Brně na STAREZ ARENĚ VODOVA. Nedělní, druhé utkání, se pak bude konat na půdě soupeře a to na sportovní hale ZŠ a MŠ Hradec Králové – Kukleny. V případě, že by došlo i na třetí utkání, hrálo by se v úterý 14. 3. opět na půdě Židenic, tentokrát na hale VUT CESA Brno.

Židenice s Hradcem na sebe narazily v první polovině sezony. Společné zápasy sehrály hned ve 2. a 14. kole základní části. Nejprve Židenice vyhrály vysoko 12:5, v dalším zápase základní části se týmy potkaly znovu a svůj výsledek židenické hráčky ještě vylepšily. Tentokrát nasázely soupeřkám 15 branek a za záda chytající židenické Večeřové padly kousky pouze 3. Po základní části skončil soupeř z Hradce Králové na 8. místě. Nejúspěšnější hráčkou IBK Hradec Králové byla Veronika Kyšková, která má na kontě kanadského bodování 18 bodů.

Více než kdy jindy budou hráčky potřebovat podporu z tribun a tak vás tímto zveme na sobotní utkání. Udělejte si čas, vytvořte skvělou atmosféru a pomozte Židenicím v jízdě za dalšími vítězstvími!

ŽENY | 1. a 2. utkání osmifinále play-off 1. ligy žen