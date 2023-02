Díky dvěma výhrám Dračice po konci základní části skončily první!

Brno, 21. února 2023 – O víkendu se odehrála poslední kola první ligy žen. Židenice se utkaly s Dačicemi a Znojmem, oba zápasy se odehrály venku. V sobotu A-tým vyrazil do Třeště a v neděli na horkou půdu do Znojma. Dračice zvládly závěr sezony bez zaváhání, a tak si připsaly dalších 6 bodů do tabulky. Do play-off tak půjdou z prvního místa!

TJ Centropen Dačice – K1 Florbal Židenice 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

V sobotu Židenice nastupovaly do zápasu s Dačicemi v roli favorita. Jednalo se totiž o souboj prvního a devátého celku tabulky. Židenice na domácí půdě v listopadu Dačice převálcovaly 16:1. Tentokrát se ale zápas neodehrával v tak klidném tempu a Židenice nerozhodovaly již v první třetině. Začátek zápasu nebyl ideální. Míčky odskakovaly, přihrávky byly nepřesné a střel na bránu bylo příliš málo. I přesto ale Židenice dokázaly skórovat a v 9. minutě vedly 2:0 zásluhou Kláry Jahodové a Veroniky Muselíkové. Do konce třetiny však Dačice dokázaly ještě snížit a do šaten se odcházelo s gólovým náskokem Židenic.

Na začátku druhé třetiny byla Židenicím nabídnuta přesilová hra. Dračice trpělivě hrály na míčku a těsně před koncem trestu hráčky hostí se nemýlila Bílá, která prostřelila brankářku a zvýšila na 3:1. Poté se Židenice opět snažily vytvořit si šance a i přes aktivní hru na míčku gól nepřicházel. V druhé polovině druhé třetiny se událo spoustu akcí. Nejprve zásluhou dačické Liskové snížili domácí na 2:3. Netrvalo však dlouho a znovu se trefila Petra Bílá a opět navýšila skóre. Dačice však byly nakopnuty malým brankovým rozdílem a 7 minut před koncem třetiny snižovala Distelová na rozdíl jediné branky. Do konce druhého dějství měly k dispozici židenické hráčky další přesilovku, kterou však tentokrát nevyužily. A téměř v závěru této třetiny byla také vyloučena Klvačová a tak Židenice do konce druhého dějství dohrávaly ve čtyřech.

Do třetí třetiny vstupovali hosté v oslabení. Po půl minutě byli v plném počtu mohli opět začít kombinovat a vytvořit si gólový náskok, aby třetinu dohráli v klidu a odvezli si z Dačic plný počet bodů. To se také povedlo. Zásluhou Anny Klvačové Židenice zvýšily na 5:3. Přísně posouzen byl faul Veroniky Muselíkové, která si šla za nedovolené vrážení odsedět dvouminutový trest a tak Dačice měly k dispozici přesilovou hru. Ve vlastním oslabení se ale trefila Veronika Králová a Židenice tak vyhrávaly o 3 góly.

Bylo téměř jasné, že pokud se nic zásadního nestane, odvezou si z Třeště 3 body. Ke konci zápasu si Dačice vzaly oddechový čas, po kterém zkusily hru 6 na 4. Židenice tuto přesilovou hru ubránily, stačily si zahrát v plném počtu a také vstřelit další gól, o který se postarala Petra Klusáková. Víc se toho do konce zápasu neudálo a tak Židenice vyhrály 7:3. I přes to, že hra v mnohém nebyla ideální a Židenice se často trápily v zakončení, konečné skóre nakonec hovoří jasně.

"Tento zápas nám nevyšel tak, jak bychom chtěli. I když jsme se poměrně rychle dostali do vedení 2:0, tak jsme nedokázali přidat další góly a zápas bez problémů kontrolovat. Naopak jsme několikrát dovolili soupeři, aby se do zápasu vrátil a vždy ho tím povzbudili a motivovali k dalšímu nadšenému výkonu. Bohužel stále bojujeme s tím, že v některých zápasech nejsme schopní předvádět naše maximum a tím si tato utkání komplikujeme. Nakonec jsme utkání dovedli k výhře, ale díky našemu nastavení jsme si tento zápas sami udělali výrazně složitější, než mohl být. Každopádně zisk tří bodů byl důležitý," uvedl trenér týmu Jiří Starý.

TJ Znojmo LAUFEN CZ - K1 Florbal Židenice 3:8 (1:1, 0:3, 2:4)

V neděli diváci mohli vidět atraktivní utkání, ve kterém se utkaly hráčky Židenic a Znojma. Bylo jasné, že utkání bude plné zajímavých akcí a atmosféra ve znojemské hale jako vždy bouřlivá. O tom, jak utkání bylo vyrovnané a obrany obou týmů bránily své svatyně svědčí první třetina, která skončila vyrovnaně jak na skóre 1:1, tak i na počet střel 6:6. Vstup do utkání byl ve velmi vysokém tempu, hra se přelévala nahoru a dolů.

Prvním střelcem byla židenická Sabolová, která po ztrátě při rozehrávce Znojma zachytila míček a svou trefu umístila za záda Šplíchalové. V šesté minutě byla nařízena standardní situace a Znojmo rozehrávalo z velkého brankoviště. Židenické hráčky si špatně rozebraly soupeřky, míček prošel na volnou Nečasovou, která nekompromisně pálila a vyrovnala. Oba týmy držely brankářky. Minutu před koncem byla Židenicím k dispozici přesilová hra, kterou přerušil konec první třetiny.

Do druhé třetiny tedy Židenice nastupovaly s hráčkou navíc a čekala je ještě minuta přesilové hry. Tuto přesilovku však nevyužily a pokračovalo se dál ve hře. Ve 30. minutě si přesilovou hru vyzkoušely také domácí hráčky, když za blokování florbalky byla dvouminutovým vyloučením potrestána Indrová. Židenické hráčky oslabení ubránily a brzy poté je dostala do vedení Petra Bílá, když po zkažené přihrávce Filákové dostala zpoza brány přihrávku od Janečkové. Židenice tato trefa nakopla a hned minutu na to díky souhře dvojčat Jahodových se mohly radovat z dalšího gólu a odskočení soupeři na 3:1. Koncem třetiny se trefila Monika Jahodová, když k ní míček doslova přiskákal z hole Sabolové a přeskákal vše, co se dalo, včetně nohou ležící Šplíchalové.

Do třetí třetiny mohly Židenice nastoupit s klidnou hlavou a a s cílem navýšit výsledek. Netrvalo dlouho a díky Fuchsové, kterou našla před bránou Bílá, se Židenice mohly znovu radovat. O šest minut později svůj únik po mantinelu zakončila Janečková střelou, která se odrazila Šplíchalové od nohy a odražený míček nakonec sama Janečková dorážkou uklidila do branky. Židenice si tak vytvořily dostatečný náskok a dostaly se do vedení 6:1. Tempo hry domácího týmu oproti začátku utkání postupně upadalo a po sekání domácí hráčky na hostující Zimolovou následovala přesilová hra Dračic. V ní narýsovala Drápalová krosovou přihrávku na Klvačovou číhající na zadní tyči a ta prudkou střelou zamířila nad nohu Šplíchalové - 7:1. Po timeoutu domácího týmu se do konce třetiny drobně upravilo skóre a po střelách domácí Nesnídalové a Cihlářové a hostující Králové skončil zápas poměrem 8:3 pro Židenice.

Po dvou výhrách se A-tým udržel na prvním místě v tabulce východní části 1. ligy žen a do play-off tak půjde z nejlepší možné pozice. Abyste i v play-off mohli ženy nadále podporovat, připravujeme pro vás přehled, ve kterém upřesníme, jak to v play-off v první lize chodí, s kým se ženy v prvním kole utkají a mnoho dalšího. V závěru děkujeme všem, kteří ženám v základní části fandili. Vaši podporu budeme potřebovat i nadále!

Foto: archiv K1 Florbal Židenice