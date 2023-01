Málem přišla o život, nyní se Kováříčková vrátila na florbalové hřiště!

Brno, 26. ledna 2023 – Před rokem a půl nemyslitelné, nyní realita. Velká bojovnice Jana Kováříčková, jejíž příběh zasáhl snad každého ze sportovního prostředí, se v sobotu 21. ledna 2023 vrátila na hřiště! Nastoupila za ženskou rezervu proti týmu Bulldogs Brno C!

Je to již více než rok a čtvrt, co Florbal Židenice ve spolupráci s organizací Dnes pomáhám spustil sbírku pro Janu Kováříčkovou. Bývalou hráčku, trenérku mládeže a sekretářku klubu těžce zasáhlo onemocnění Covid-19, které ji málem připravilo o život. Janča však ukázala, že je velký bojovník, který se za žádnou cenu nevzdává. Nejen, že nemoc porazila, ale dokonce zvládla přivést na svět zdravou dceru Verunku. Z tohoto náročného boje si však odnesla nepohyblivé nohy. Cílem sbírky bylo vybrat 50 000 Kč na speciálně upravené auto k ručnímu řízení. Sportovní komunita se však semkla a společnými silami na transparentní účet zaslala neuvěřitelných 300 000 Kč!

Od té doby uběhl více než rok, během kterého se toho událo opravdu spoustu. Od odmítnutí invalidního vozíku, přes rekonstrukci koupelny, noční můry, tvrdou dřinu s šikovným fyzioterapeutem až po zlepšení stavu. Prognózy lékařů přitom byly špatné. "Budete navždy odkázána na invalidní vozík a berle," říkali. Takové vyhlídky ale Janča odmítla. Rozhodla se, že bude bojovat. Jako velice důležité se ukázalo oslovení fyzioterapeuta Adama Luňáka. "Řekla jsem si, že na vozíku fakt nebudu. Neumím prohrávat, byla jsem tím známá i během kariéry. Na vozíku tak nejsem a věřím, že ho ani nebudu potřebovat. Musela jsem si nastavit hlavu tak, že to sice odnesly nohy, ale taky už jsem na světě nemusela být vůbec. Oslovila jsem tak Adama Luňáka, a ten jako jediný projevil zájem se mnou pracovat. Díky němu se dostávám za hranice, které jsem nevěřila, že objevím."

Jančin stav se zlepšoval natolik, že její životní partnerka, a taktéž nedávná hráčka a trenérka Židenic Monika Körmendyová, dostala na začátku minulého týdne velmi odvážný nápad - vrátit Janču na palubovky. Mělo se tak stát už v sobotu 21. ledna. Symbolicky, v sestavě rezervy židenických žen, společně se svými kamarádkami na straně Židenic, i na straně soupeřek z týmu Bulldogs Brno C. Po konzultaci s vedením klubu a soupeřkami dostal nápad reálné obrysy. A Janči tak nebránilo nic k tomu, aby v sobotu opravdu nastoupila!

A opravdu se tak stalo. Janča Kováříčková po závažné nemoci a vleklých problémech skutečně nastoupila do sobotního utkání proti céčku Bulldogs Brno! Jelikož nemůže běhat a rychleji se pohybovat, tak do své pětky přibrala bývalou spoluhráčku a současnou kapitánku A-týmu Jitku Drápalovou. A společně dokonce obstaraly obě branky týmu! Jana se tak stala jedinou střelkyní Židenic, které prohrály s Bulldogs 2:13. Výsledek však nebyl vůbec podstatný. Důležité bylo, že si mohla zase zahrát se svými blízkými florbal, znovu tak prožít, co má opravdu ráda a utvrdit se v tom, že v životě se nesmí nic vzdávat!

"Tato myšlenka se zrodila jako blesk z čistého nebe. Janča mnohokrát říkala, že by se někdy ještě chtěla vrátit na hřiště a já si jednoho dne řekla, proč jí to nesplnit? Pak už šlo jen o to vymyslet jak a kdy. A když jsem viděla, že Židenice B hrají proti Bulldogs C, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím domluvit. Druhá liga je plná dospělých rozumných lidí, polovinu Buldoček navíc známe osobně a já si říkala, že ony jsou rozhodně adeptky na dobrého soupeře, který pochopí podstatu toho, proč chceme na hřiště. A tou podstatou určitě není vyhrát! Bylo skvělé, že se k tomu oba týmy takto postavily a moje myšlenka tak dostala ucelený obraz. Když jste aktivní sportovec a stane se vám něco s nohama, tak se s tím smiřuje hodně špatně. A když se potom střídá zoufalství s nadějí, tak je potřeba to pořádně nakopnout a podpořit. A já věřím, že Janča bere tuto zkušenost jako další motivační milník, aby to nevzdávala, protože ještě pořád toho může spoustu dokázat," řekla ke zrodu této myšlenky Monika Körmendyová.

Jak sama dodává, zápas nebyl tak úplně o florbalu. "Nakonec si myslím, že jsme to zvládly se ctí. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli, včetně rozhodčích, kteří přivřeli oči a pustili Janču na hřiště bez problémů. Samozřejmě se to v našem podání příliš nepodobalo florbalu, ale třeba se jednou vrátíme ve světle naší úspěšné kariéry a předvedeme i ten florbal!"

Po posledním hvizdu své partnerce a nejodvážnější hráčce utkání předala dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč od partnera židenického florbalu Martina Janoška (nezávislého obchodního partnera společnosti LR Health & Beauty). "Velmi mě zaujal příběh a bojovnost Jany Kováříčkové a tímto darem bych ji chtěl podpořit. Přeji jí hlavně pevné zdraví," doplnil sám Janošek.

A jaké dojmy z realizace nápadu a z návratu na hřiště měla samotná Janča? "Ještě teď jsem plná dojmů. Byl to bláznivý nápad, který Monča vymyslela, ale jsem ráda, že ho všichni podpořili. Vedení klubu, soupeřky, připojily se i holky, se kterýma jsem hrávala. Třeba s Kačou Juřicovou jsem dokonce začínala na Vsetíně! Bylo super, že přišla i Jíťa, která hrála za dva! Velký dík patří také divákům a mamce, která přijela ze Vsetína. Bylo krásné vrátit se do florbalového prostředí, i když to bylo i těžké. Letí okolo tebe míček, ale ty nemůžeš udělat ani dva rychlé kroky, protože by se mohlo něco stát. Ale stálo to za to a mám další motivaci makat dál, abych se třeba někdy vrátila jako právoplatný hráč nebo trenér. Byl to opravdu neskutečný zážitek. Navíc na to všechno dohlížela naše malá. Moc děkuju!"

Foto: archiv Florbal Židenice