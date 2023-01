Další úspěšný víkend, židenické áčko porazilo Aligators a Přerov

Brno, 24. ledna 2023 – Dračice mají za sebou další povedený víkend. Dvaadvacet vstřelených branek, pouze tři inkasované, šest bodů. To je výsledek z derby proti Aligators Šitbořice, které porazily 9:1, a druhého zápasu s posledním FBC Přerov, kdy dominovaly a vyhrály 12:2. Výjimečná byla hlavně nadprůměrná návštěva prvního zápasu. Oba týmy přišlo podpořit 163 diváků!

Dvě výhry, dalších šest bodů v kapse a parádní divácká návštěva. Nejen sobotní, ale i nedělní zápas dopadl pro židenické florbalistky velmi dobře. Nadále tak okupují 1. místo tabulky!

K1 Florbal Židenice - Aligators Šitbořice 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Zápasy proti Aligators mají vždy zvláštní náboj. Nejen, že se jedná o lokální derby, ale mnoho hráček z řad Židenic zde odstartovalo svou florbalovou kariéru. Na straně Aligators naopak působí několik hráček s židenickou historií. I z toho důvodu se jednalo o divácky atraktivní utkání a oba týmy přišlo podpořit parádních 163 diváků! Část z nich tvořili také návštěvníci z partnerského klubu - Florbalu Rosice. Rosická a židenická přípravka doprovodily oba týmy na hřiště a o přestávce navíc sehrály přátelský zápas.

Domácí Dračice vstupovaly do utkání jako jasný favorit. Do sestavy se navíc po delším zranění vrátila Martina Indrová, která o sobě dala brzy vědět a připravila první gól pro Kateřinu Vokálovou. I po úvodní brance byl ale zápas dlouho vyrovnaný. Bylo vidět, že i hráčky Aligators se na zápas namotivovaly. Odměnou jim bylo srovnání v 15. minutě, nához z hole Pevné si nešťastně do vlastní branky srazila Sabolová. To ale byl poslední zásah hráček v bílých dresech. Domácím po chvíli zařídila opětovné vedení v zápase Zuzana Žampachová, která gólově uzavřela první třetinu.

Pořadatelé ocenili vysokou návštěvnost, a tak se o přestávce soutěžilo i o lístky na únorový židenický ples. Diváci si tak mohli užít nejen sportovní zážitek. Druhá třetina začala pro Židenice daleko veseleji a už v 21. minutě navýšila skóre Natálie Janečková a upevnila své místo v čele produktivity. V polovině zápasu se v rychlém sledu prosadily Žampachová a Monika Jahodová a definitivně pohřbily naděje děvčat ze Šitbořic. V závěrečné třetině Židenice nedovolily žádné drama a přidaly další čtyři branky. Postupně se prosadily Janečková, Klára Jahodová, Sedláčková a Klvačová. Dračice derby zvládly a Aligators porazily vysoko 9:1.

K1 Florbal Židenice - FBC Přerov 12:2 (4:1, 4:0, 4:1)

Zápasy v 1. lize jsou náročné na regeneraci. Dva zápasy ve dvou dnech jsou těžké, ale pokud chtějí hráčky pomýšlet na postup zpět mezi elitu, musí dát maximum do každého utkání. Zápas v neděli proti FBC Přerov měl být formalitou, ale Dračice si musely dát pozor, aby nedošlo k podcenění soupeře. Přesně to samé se totiž stalo ženám z Hattricku Brno den před tím, Přerov si totiž připsal vůbec první výhru v sezóně. Ačkoli šly domácí do zápasu s jasným cílem porazit soupeře o určitý počet branek, vstup jim rozhodně nevyšel. Už v první minutě totiž lovila míček z branky Kratochvílová a Židenice překvapivě prohrávaly 0:1. Prosadila se Anna Němcová. Nicméně síla domácího týmu je oproti Přerovu neporovnatelná.

Dračice sice potřebovaly nějakou dobu na oklepání, ale pak už začaly přidávat branku za brankou. Ještě do konce třetiny se skóre otočilo a Židenice se ujaly vedení 4:1 zásluhou Kláry Jahodové, Králové, Janečkové a Žampachové. I přes dominantní výkon trenér Starý nebyl spokojen s počtem střel a produktivitou a zjišťoval o přestávce statistiky, aby i nadále mohl pracovat s týmem na přípravě pro blížící se play-off. V druhé třetině Židenice nedovolily žádné zaváhání a odskočily soupeři na 8:1. V poslední třetině se měnilo skóre ještě pětkrát. Přerov sice přidal branku díky Gaďourkové. Nicméně Židenice vyhrály pohodlně zápas 12:2. Zásluhou zisku šesti bodů se Židenice nadále drží na 1. příčce tabulky, ale druhý Třinec jim stále dýchá na záda.

Do konce základní části zbývají poslední tři utkání. Díky dobrým výsledkům se židenické Dračice nemusí obávat o své místo v play-off. Stále je ale prostor pro zlepšování. Další utkání čeká Dračice bitva o Brno. V neděli 5. 2. v 18:00 se postaví Hattricku.

Foto: archív K1 Florbal Židenice