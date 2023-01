Židenické florbalistky znovu doma. Vyzvou Aligátorky a Přerov

Brno, 19. ledna 2023 – V sobotu a neděli 21. a 22. ledna pokračuje šňůra domácích utkání židenických florbalistek. Tentokrát se na hale VUT podruhé v sezoně střetnou s Aligators a Přerovem. Dračice budou chtít navázat na předchozí tři zápasy, kdy postupně porazily Hattrick, Havířov a také Třinec. Udrží si po víkendu první místo v tabulce?

Následující víkend ženy odehrají 3. a 4. domácí zápas v řadě. Po Havířově a Třinci doma přivítají Aligators Šitbořice a poslední tým tabulky FBC Přerov. Navážou na předchozí tři vítězné zápasy a pojistí si první místo v 1. lize? Pomozte jim k tomu v sobotu a neděli na VUT!

ŽENY | 20. kolo 1. ligy žen (skupina Východ)

sobota 21. 1. 2023 v 18:30 vs. Aligarors Šitbořice; VUT

V sobotu do nedalekého Brna podniknou cestu hráčky Aligators. Aktuálně sedmý tým tabulky bude chtít oplatit Židenicím prohru z domácího hřiště. V prvním vzájemném zápase těchto dvou týmů byly Židenice lepším celkem, ale dlouho nemohly vyzrát na poctivou a zataženou obranu soupeřek. Aligátorky se dokonce dostaly do vedení z hole kanonýrky Lengálové, následovalo však pět branek Dračic. Po dvou Petry Bílé a Moniky Jahodové a jednomu gólu Veroniky Králové si Dračice odvezly do Brna výhru 5:1. Soupeřky ze Šitbořic mají dlouhou pauzu, v roce 2023 totiž ještě nehrály. Poslední utkání sehrály 18. prosince, kdy prohrály vysoko 1:11 se Znojmem. V předchozích dvou zápasech však překvapily a vyšláply si na Havířov a také Třinec.

Aligátorky ukázaly, že umí porazit i silné soupeře a něco podobného budou chtít napodobit i na VUT. Připíší si Dračice čtvrtou výhru v řadě? Přijďte v sobotu 21. ledna na 18:30 a přesvědčte se sami. Kromě samotného zápasu vás navíc čeká doprovodný program ve spolupráci se spolupracujícím oddílem Florbal Rosice.

ŽENY | 21. kolo 1. ligy žen (skupina Východ)

neděle 22. 1. 2023 ve 14:00 vs. FBC Přerov; VUT

O den později, tedy v neděli 22. ledna, do Brna přijede Přerov. Poslední celek 1. ligy se trápí, v dosavadním průběhu sezony si zatím nepřipsal ani bod. Nevyzrál ani na Židenice, které v Přerově vyhrály vysoko 11:2. Přerov přitom odehrál poměrně vyrovnanou první třetinu, která skončila 3:2 pro Dračice. V dalším průběhu zápasu už však byly ženy dominantní a nakonec zaslouženě zvítězily. Na rozdíl od Aligators má Přerov za sebou první zápasy v tomto roce. Na domácím hřišti svedl souboj s Hradcem Králové a Jihlavou a oba prohrál (3:7 a 0:6). Židenice budou v zápase jasným favoritem. Potvrdí tuto roli?