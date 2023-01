Výhry proti Havířovu a Třinci vynesly florbalové Židenice na první místo

Brno, 10. ledna 2023 – Po delší sváteční pauze se na scénu vrátila 1. ligy žen. Židenice začaly nový rok na domácí palubovce, kde přivítaly pátý Havířov a první Třinec. A lépe do nového roku vstoupit nemohly. V obou zápasech totiž měly herně i výsledkově navrch a po dvou vítězstvích se posunuly do čela tabulky!

Dvě výhry, šest bodů, posun na první místo tabulky. Lepší start do roku 2023 si židenické florbalistky nemohly přát! V sobotu i neděli na své soupeřky vyzrály a nedělního dokonce přeskočily v tabulce. Na Třinec mají pět kol před koncem náskok jednoho bodu.

K1 Florbal Židenice - Torpedo Havířov 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Sobotní utkání s pátým celkem 1. ligy, Torpedem Havířov, nezačal v příliš závratném tempu. Na obou týmech se projevovala delší pauza, hra byla kostrbatá a bez výraznějších šancí. Skóre se měnilo až v 11. minutě. Hostující Niki Kalábová vystřelila ze střední vzdálenosti a překvapila židenickou brankářku Kratochvílovou. Havířovu vedení nevydrželo ani minutu. Viktorie Fuchsová si našla odražený míček a ranou na přední tyč srovnala. O minutu později už Židenice vedly. Po přiťuknutí Barbory Markové vypálila Kateřina Vokálová a bylo to 2:1.

Ještě do konce první třetiny se ale hostům podařilo srovnat, Marečková dostala pas před prázdnou branku a nemýlila se. Do druhé části Židenice doslova vlétly a konečně začaly plnit roli favorita. V rozmezí šesti minut se po pěkných kombinacích trefily Monika a Klára Jahodovy a na 5:2 zvyšovala po hezké individuální akci a střele do vikýře Petra Bílá. Dračice měly sice navrch, Havířov se ale ani ve třetím dějství nevzdával. Po devíti minutách snížila Pastušková. Na její gól ale přišla pět minut nato odpověď v podobě krásné akce, na jejímž konci byla Natálie Janečková zakončující do prázdné brány.

Do konce zápasu padly ještě tři góly. Za domácí se trefila Monika Jahodová, Torpedu se naopak podařilo ještě dvakrát snížit. Na bodový zisk to však bylo málo. Od ideálního výkonu byly sice Židenice daleko, přesto ze sobotního zápasu braly všechny tři body. Havířov porazily podruhé v sezoně, tentokrát 7:5.

K1 Florbal Židenice - FBC Intevo Třinec 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)

Nedělní utkání slibovalo perfektní podívanou. Narazily na sebe totiž týmy z první a druhé příčky 1. ligy. V prvním vzájemném měření sil se v Třinci hrál rychlý a důrazný florbal a podobný obraz hry měl mít i tento zápas. Třinec tehdy na domácí půdě zvítězil 5:4 a Židenice mu chtěly porážku vrátit. Od úvodního buly se hrál zápas s extraligovými parametry. Židenice měly mírně navrch a snažily se pálit ze všech pozic. V 15. minutě rozehrály v pravém rohu v útočném pasu standardní situaci Zuzana Žampachová s Natálií Janečkovou, druhá jmenovaná poslala před branku pas na Viktorii Fuchsovou a ta stejně jako v sobotu otevřela skóre. Židenice dále zásobovaly hostující branku střeleckými pokusy, ale více gólů v první třetině nepadlo.

I ve druhé třetině se hrál zajímavý florbal, který na hale doprovázela vynikající atmosféra tvořená oběma fanouškovské tábory. Ve 27. minutě se domácí tým dostal do dvoubrankového vedení, když se střelou jednoruč prosadila Veronika Králová. A záhy byla radost domácích ještě větší, přesilovou hru po parádní kombinaci zakončila stejná hráčka střelou pod břevno. Dračice vedly 3:0, utkání se vyvíjelo velice slibně. Jenže Třinec výborně zareagoval. Nejprve střelou do šibenice snížila kanonýrka Třinecká a minutu před koncem druhé části korigovala na rozdíl jediné trefy Franková. Zřejmě nikdo ještě teď neví, jak se míček dostal za brankovou čáru. Úkol do třetí třetiny zněl jasně. Hrát ve stejném tempu jako v předchozích dvou a věřit, že se další góly dostaví.

První gól ale dal opět s velkou dávkou štěstí Třinec, který tak tříbrankové manko dotáhl. Židenice však dostaly další příležitost přesilové hry a i tentokrát ji využily. Anna Klvačová vypustila z půlky famózní přihrávku na Kláru Jahodovou a ta z voleje parádně zavěsila. Hostům se ale podařilo znovu srovnat krok. Gawryšová vyslala z velké vzdálenosti střelu, která skončila až v šibenici.

Utkání spělo do konce základní části a vypadalo to, že oba týmy si připíší minimálně jeden bod. Minutu a půl před koncem základní hrací doby ale kapitánka Jitka Drápalová nastřelila míček od mantinelu a ten se štěstím srazila do branky Monika Jahodová. Třinec ještě zkusil hru v šesti, ale vyrovnat nedokázal. Dračice tak po skvělém výkonu vrátily soupeřkám porážku, Třinec porazily 5:4 a sesadily jej z prvního místa 1. ligy!

Šňůra domácích utkání bude pokračovat v sobotu 21. a neděli 22. ledna, kdy Dračice doma vyzvou Aligators a Přerov.

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice