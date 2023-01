Florbalové Dračice přivítají pátý a první tým soutěže

Brno, 3. ledna 2023 – S novým rokem se můžeme těšit na další domácí zápasy žen! A nepůjde o ledajaké zápasy. Dračice totiž v Brně vyzvou pátý Havířov a první Třinec. Udělejte si o víkendu čas a přijďte ženám vytvořit co nejlepší domácí atmosféru!

Nový rok je tady a s ním se na scénu vrací i 1. liga žen. Dračice o víkendu čekají dva velmi náročné duely. Do Brna totiž přijedou dva celky z moravskoslezského kraje - pátý Havířov a první Třinec.

ŽENY | 18. kolo 1. ligy žen (skupina Východ)

Sobota 7. 1. 2023 v 16:30 vs. Torpedo Havířov; VUT

První zápas v roce 2023 ženy odehrají s Havířovem. Tedy s týmem, který je aktuálně umístěn na 5. příčce prvoligové tabulky. Oba týmy už v této sezoně na sebe narazily. V šestém kole Dračice zajížděly do Havířova, kde si hned v první třetině vypracovaly slušný tříbrankový náskok. Torpedo ale zápas zdramatizovalo a Židenice se do poslední chvíle strachovaly o výsledek. Nakonec soupeřky udolaly těsně 6:5. Poslední utkání v již uplynulém roce odehrály soupeřky s prvním Třincem. Na ten nestačily poměrně jednoznačně, prohrály 2:7 a s kalendářním rokem se tak rozloučily prohrou.

V týmu soupeře je několik šikovných i zkušených hráček, které budou domácí obraně zatápět. Například komety sezony, dvojčata Kalábovy, které již nasbíraly shodně 33 kanadských bodů! Dračice budou v zápase favoritkami, ale budou se muset mít na pozoru. Vstoupí do roku 2023 vítězně a posbírají všechny tři body? Pomozte jim k tomu v sobotu na VUT, zápas započne v 16:30.

ŽENY | 19. kolo 1. ligy žen (skupina Východ)

Neděle 8. 1. 2023 v 15:00 vs. FBC Intevo Třinec; STAREZ ARÉNA VODOVA (Velká hala)

O tento zápas rozhodně nechcete přijít. Nedělní odpoledne totiž na Vodové zpestří bitva prvního s druhým - Židenice vyzvou lídra tabulky Třinec! Oba celky mají ty nejvyšší ambice. Od úvodního buly tak bude k vidění napínavý, rychlý a důrazný florbal. Stejně jako v prvním případě v této sezoně. V Třinci se hrál zápas v rychlém tempu, který měl extraligové parametry. Lépe si v něm alespoň co do statistik vedl Třinec, který se ve třetí třetině dostal do vedení 5:2. Židenické ženy ale zápas zdramatizovaly a v poslední minutě snížily na 5:4. Vyrovnat se jim však nepodařilo. Svému soupeři tak mají co vracet!

Jak jste již zaznamenali výše, poslední zápas v roce 2022 soupeřky zvládly na jedničku, když si poradily s Havířovem 7:2. Cítit byla zejména hvězda ligy Veronika Třinecká. Bývalá reprezentantka a kapitánka Vítkovic nastřílela hattrick a pojistila si první místo v tabulce kanadského bodování ligy. To Židenice dopadly ještě lépe, v brněnském derby se nepáraly s Hattrickem, který rozdrtily 9:2. Tentokrát však bude k vidění úplně jiný zápas. Zápas druhého s prvním. Boj o čelo tabulky. Buďte u toho, v neděli v 15:00 na STAREZ ARÉNA VODOVA!