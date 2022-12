Ze dvou dramatických zápasů Židenice získaly tři body

Brno, 12. prosince 2022 – Před třetím brněnským derby v této sezoně, které se koná v úterý v podvečer na VUT, se židenické áčko vydalo na další výjezd. V sobotu se podruhé v krátkém časovém sledu utkalo se Rtyní a v neděli s Dobruškou. Oba zápasy byly poněkud překvapivě vyrovnané až do konce. Dračice z nich nakonec zvládly vytěžit tři body.

Židenice se po šesti dnech podruhé postavily Rtyni. Na brněnské palubovce minulý týden soupeřky jednoznačně porazily 7:2 a na tento výsledek chtěly navázat i tentokrát. Hned v úvodu si vypracovaly slibné šance, ale neproměnily je. Skóre otevřely až v 11. minutě, kdy se Monice Jahodové podařilo skórovat v oslabení. Bohužel ještě ve stejné přesilové hře domácí srovnaly z hole Hejnové. Rtyni se v 18. minutě podařilo otočit skóre, prosadila se kmenová hráčka Tatranu Střešovice Katka Nádeníková, která domácím pomáhá formou střídavého startu. Ještě ve stejné minutě Židenice srovnaly, pokus Veroniky Muselíkové i se štěstím skončil za zády domácí gólmanky.

Na další trefu museli diváci čekat až do 36. minuty, vedení na stranu Židenic vrátila Veronika Králová. Ale i tentokrát se domácím podařilo srovnat doslova okamžitě. Do třetího dějství tak oba týmy naskočily za stavu 3:3. Potřetí v zápase Dračice odskočily ve 48. minutě díky dorážce Viktorie Fuchsové. Tento zápas byl však specifický v tom, že ani jeden z týmů si nedokázal vedení příliš dlouho udržet. I v tomto případě totiž přišla rychlá odpověď Rtyně. A o půl minuty později bylo ještě hůř. Domácí Hejnová totiž přidala druhou branku v zápase a 10 minut před koncem základní hrací doby se předposlední tým tabulky dostal do nadějného vedení 5:4. Naštěstí se znovu potvrdilo pravidlo o rychlém srovnání a díky Markétě Sedláčkové bylo srovnáno.

Základní hrací doba se pomalu, ale jistě, blížila ke svému konci. Vypadalo to, že by mohlo dojít k prodloužení. To však pět minut před koncem odmítla Monika Jahodová, která vstřelila rozhodující šestý gól. Dračice tento zápas neodehrály ideálně, přesto se jim povedlo nepříznivě se vyvíjející zápas těsně před koncem otočit a dovést jej do vítězného konce. Rtyni porazily 6:5.

„Zápas se Rtyní se nám nepovedl podle našich představ. Vstupovali jsme do něj s tím, že chceme hrát ve vysokém tempu, být nebezpeční, co nejrychleji vstřelit góly a dostat jej pod kontrolu. Bohužel v první třetině jsme nepředvedli ani zdaleka takový výkon, jaký jsme chtěli a tato část hry nastavila vývoj celého zápasu. Rtyně byla velmi efektivní v zakončení a v kombinaci s naší ne příliš důraznou a kvalitní hrou ve středním pásmu jsme soupeři nabídli možnost bojovat až do konce zápasu o body. Pozitivní jednoznačně bylo, jak jsme se nakonec s nepříznivým vývojem zápasu dokázali vyrovnat a dotáhnout ho k zisku tří bodů. Do budoucna musíme ale stále pracovat na tom, abychom i v takových zápasech jako byl ten se Rtyní, jednoznačně diktovali tempo hry my a nepřizpůsobovali se hře soupeře," okomentoval přestřelku se Rtyní trenér Jiří Starý.

FBC Dobruška - K1 Florbal Židenice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Šlágr kola se v Dobrušce odehrál netradičně dopoledne. Podruhé v této sezoně se utkaly dva týmy, které bojují o přední příčky první ligy, druhé Židenice a třetí Dobruška. V prvním vzájemném zápase padly pouze tři branky, a gólové hody se neočekávaly ani v tomto utkání. Od úvodního buly se hrál atraktivní zápas. Oba celky se snažily hrát aktivně a vypracovávaly si i zajímavé střelecké příležitosti. Bohužel ani v první, ani druhé třetině branka nepadla. S přibývajícími minutami se napětí na hřišti stupňovalo. Ve 4. minutě třetí třetiny byla na trestnou lavici poslána Viktorie Fuchsová a domácímu týmu se podařilo přesilovou hru využít. Trefila se Adéla Vávrová. Domácí hráčka byla nakonec jedinou střelkyní zápasu. Závěrečný tlak bohužel narušily další dvě vyloučení, a tak se Židenicím srovnat nepodařilo. Teprve podruhé v této sezoně tak v zápase nezískaly ani bod.

Ačkoli tým ve druhém zápase víkendu prohrál, trenér Jiří Starý byl s výkonem svých svěřenkyň spokojenější než v sobotu. „Nedělní zápas s Dobruškou se nehodnotí úplně lehce. Dokázali jsme plnit většinu věcí, které chceme aby v naší hře byly. Hráli jsme s dostatečným důrazem a ve vysokém tempu. Zápas byl poměrně vyrovnaný, ale dokázali jsme se dobře tlačit do zakončení a vytvořili jsme si i dost jasných šancí. Bohužel jsme nedokázali ani jednu proměnit a zápas tak nakonec skončil výhrou soupeře. Ale naše hra byla dobrá, pár chyb jsme sice udělali, ale celkově opravdu není kromě zakončení holkám moc co vytknout. Vzhledem k výsledku zápasu je ale samozřejmě počet vstřelených gólů zásadní a v Dobrušce jsme chtěli vyhrát. Na zakončení pracujeme dlouhodobě, a protože chceme vyhrávat i tyto vyrovnané zápasy tak pracovat budeme dál a budeme lepší."

Pouhý jeden den budou mít ženy na regeneraci. Hned v úterý totiž na hale VUT vyzvou potřetí v tomto ročníku brněnský Hattrick. Mobilizujeme všechny fanoušky - přijďte Židenice podpořit a pomoct k zisku tří bodů!

Foto: archív K1 Florbal Židenice