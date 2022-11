Vítězný návrat na Vodovu. Židenice porazily Dačice i Znojmo

Brno, 15. listopadu 2022 – Áčko Židenic se poprvé v této sezoně představilo na Vodové (STAREZ ARÉNA VODOVA). V rámci florbalového víkendu s Oborovou zdravotní pojišťovnou přivítalo Dačice a Znojmo. Oba zápasy židenické ženy zvládly a připsaly si třetí a čtvrtou výhru v řadě. Pojistily si tak druhé místo v tabulce 1. ligy.

Florbalový víkend s Oborovou zdravotní pojišťovnou se při návratu na Vodovou povedl. Dračice nejprve v sobotu nedaly šanci Dačicím a v neděli před parádní kulisou porazily také sympaticky hrající Znojmo.

K1 Florbal Židenice - TJ Centropen Dačice 16:1 (6:1, 4:0, 6:0)

V sobotu do Brna přijela výprava z Dačic. Nutno říct, že poměrně malá výprava. Soupeřky totiž přivezly pouze 10 hráček do pole. Židenice byly jasným favoritem a tuto roli potvrzovaly hned od začátku zápasu. Gólový účet otevřela už v první minutě Natálie Janečková. V páté minutě překvapila brankářku hostí Monika Zimolová a stejná hráčka to v 8. minutě vzala znovu na sebe a trefila se tak podruhé v rozmezí tří minut. Ve 12. minutě dostaly Dačice po vyloučení Markéty Sedláčkové možnost snížit, přesilovou hru ale nevyužily. Naopak v ní inkasovaly další gól. Petra Bílá dostala přihrávku od Janečkové a rychlý protiútok zakončila přesně.

O tři minuty později už to bylo 4:0, střelu Muselíkové brankářka vyrazila, ale povedenou ránu Viktorie Fuchsová už lapit nedokázala. První a zároveň i poslední branka soupeřek přišla pouhých třináct sekund na to. Kolářová poslala na branku lehké skákavé nahození, které nakonec skončilo za zády překvapené Kratochvílové. Domácí brankářku ale zaváhání nemuselo mrzet, ještě do konce prvního dějství upravila na 6:1 Monika Jahodová. Židenicím se střelecky dařilo i v druhé třetině. Ve 26. minutě pohotově dorážela do odkryté branky Vendula Kasal. Osmý a devátý gól poté obstaraly sestry Jahodovy. Nejprve se po přiťuknutí Moniky trefila Klára a v oslabení se druhého gólu dočkala i Monika, která si ukázkově položila brankářku a bekhendem míček uklidila do brány. Jubilejní desátý gól obstarala Petra Bílá, po její ráně v levé šibenici rozhodně nezůstala žádná pavučinka. Gólový koncert pokračoval i ve třetím dějství.

Postupně se do statistik zapsaly Veronika Králová, Klára Jahodová, Markéta Sedláčková, Natálie Janečková, Jitka Drápalová a hattrick dokončila Petra Bílá. Branek mohlo padnout ještě více. Bohužel se hostům zranila jediná brankářka a zápas tak dohrávali v šesti. Židenice se už sympaticky do žádných větších akcí nepouštěly a na světelné tabuli tak na konci svítil stav 16:1. Zraněným hráčkám Dačic přejeme brzké uzdravení a návrat na palubovky!

K1 Florbal Židenice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Že v neděli bude k vidění úplně jiný zápas, bylo jasné. Na Vodové totiž Dračice vyzvaly Znojmo. V prvním společném měření sil v této sezoně Židenice vyhrály jasně 7:2, tentokrát ale trenér hostí Jakub Martinek přivezl silnější a početnější sestavu. Domácí tým ale přesto byl favoritem. A i v nedělním klání mu start do zápasu vyšel perfektně. Petra Bílá uprostřed hřiště obrala o míček hostující kapitánku a bývalou hráčku Židenic Evu Smutnou, předložila míček Natálii Janečkové a ta stejně jako v sobotu vstřelila první gól zápasu. O necelé dvě minuty později zaúřadovaly sestry Jahodovy, Monika tradičně zpoza branky nahodila míček na Kláru a její pokus se i s přispěním gólmanky dokutálel do brány. Na další gól si diváci museli počkat až do 24. minuty. Hostující obrana zaváhala při rozehrávce a Petra Bílá znovu servírovala Natálii Janečkové.

Ta stejně jako v prvním případě trefila horní růžek branky. Sympaticky hrající Znojmo se dostávalo do šancí a ve 27. minutě se dočkalo korigující trefy. Z dálky propálila vše co jí stálo v cestě Eva Smutná. Ještě do konce třetiny ale Veronika Muselíková uprostřed hřiště vybojovala míček mezi dvěma hráčkami, a povedenou ranou pod víko vrátila třígólové vedení na stranu Židenic. Nadále se hrál vyrovnaný florbal se spoustou šancí, který se musel početné divácké kulise líbit. Znojmo se snažilo s výsledkem něco udělat, ale byly to Židenice, které vstřelily první gól třetí třetiny. Pěknou a rychlou akci na trase Klvačová - Žampachová - Marková zakončila poslední zmíněná, přízemní střelou nedala Šplíchalové šanci. Hostujícím hráčkám se ještě podařilo v 54. minutě snížit, ale to bylo z jejich strany vše. Židenice nedopustily zaváhání a Znojmo porazily 5:2.

Židenice budou podporu potřebovat i v tento čtvrtek. Ve sváteční den se totiž na hale VUT utkají s Hattrickem. Nenechte si druhé brněnské derby v této sezoně ujít! Zápas startuje v 18:00.

Foto: archív K1 Florbal Židenice