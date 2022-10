Vítěznou sérii florbalistkám ukončil ženám Třinec

Brno, 18. října 2022 - Dva výlety na Sever Moravy si o víkendu udělalo ženské áčko. V rámci 1. ligy se v sobotu podívalo do Havířova a v neděli do Třince. V sobotu si ženy se svým soupeřem poradily a připsaly si devátou výhru v řadě. Povedenou sérii ale v neděli utnul Třinec.

Torpedo Havířov - K1 Florbal Židenice 5:6 (1:4, 3:2, 1:0)

Lepší start do sobotního zápasu v Havířově si Židenice nemohly přát. Hned v první minutě otevřela skóre Veronika Králová, kterou o pouhou minutu později následovala Natálie Janečková brankou na 2:0. Domácí Zavadilová sice záhy snížila, ale do konce prvního dějství Dračice přidaly další dvě trefy. Prosadily se Monika Jahodová a Petra Bílá.

Herně sice ženám první třetina příliš nevyšla, do šaten si přesto odnesly tříbrankový náskok. Havířovu se ve druhé části podařilo dvakrát skóre zkorigovat. Petra Bílá sice druhým gólem vrátila Židenicím dvoubrankový náskok, ten ale vydržel jen dvacet sekund. Do konce třetiny zbývalo šest vteřin, a tak už nikdo neočekával změnu skóre. Ke překvapení všech se však trefila Monika Jahodová a Židenice tak vedly 6:4. Po divoké druhé dvacetiminutovce se gólové hody zastavily a diváci tak viděli už pouze jednu branku. Padla z hole domácí Natali Kalábové, která tak dala Havířovu naději na bodový zisk. Dramatický závěr ale Židenice zvládly a vybojovaly všechny tři body. Vítěznou šňůru se jim tak podařilo natáhnout na devět zápasů.

"Před zápasem s Havířovem jsme řešili koncentraci na úvod zápasu a důležitost tlaku do branky a preciznosti v zakončení. Úvod zápasu nám vyšel skvěle, první dvě střídání znamenala dva góly a pohodlné vedení. Bohužel tento okamžik lze označit za zlomový co se týká našeho výkonu. Naše koncentrace na hru a zápas skončila a do konce první třetiny jsme předváděli pomalý a nedůrazný florbal. Díky hře soupeře jsme přesto zakončili první část hry s vedením 4:1. Od druhé třetiny se nám podařilo intenzitu naší hry částečně zvýšit, bohužel kvalita hry na míčku, přesnost zakončení a důraz v osobních soubojích nebyl ani zdaleka na našem maximu. Společně se zlepšenou hrou soupeře to vedlo ke zdramatizování celého zápasu a nervózní koncovce. I přesto, že zápas jsme si udělali sami hodně těžký, tak lze říci, že závěr jsme odehráli poměrně zkušeně a výsledek jsme si pohlídali. Na závěr ještě chci poděkovat našim fanouškům, kteří vážili dalekou cestu do Havířova a mile nás jejich přítomnost překvapila,“ zhodnotil zápas trenér Jiří Starý.

FBC Intevo Třinec - K1 Florbal Židenice 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Ještě těžší oříšek chtěly ženy rozlousknout o den později. Zavítaly totiž do Třince na půdu aspiranta na prvenství ve východní části 1. ligy. Třinec patří několik let mezi nejkvalitnější týmy 1. ligy a ženy tak musely podstoupit velmi těžký test. Židenice měly od úvodního hvizdu mírně navrch. Držely míček a snažily se kombinovat. Jejich snaha padla na úrodnou půdu v 11. minutě, kdy otevřela gólový účet zápasu Natálie Janečková. Třinci se však ještě do konce prvního dějství podařilo skóre otočit díky dvěma zásahům Martynkové. Sekundu před koncem třetiny byla vyloučena Kateřina Perutková, domácí si tak do druhé přenesli výhodu přesilové hry.

Místo odskočení na rozdíl dvou branek však přišel gól Židenic, v oslabení se prosadila Petra Bílá. Nadále se hrál rychlý a vyrovnaný florbal, bylo jasné, že bude rozhodovat větší efektivita v zakončení. Tu bohužel prokazovaly domácí hráčky. Ještě ve druhé části skórovala Kiecková a na tu ve třetí navázaly Třinecká a Martynková, která završila hattrick. Třinec rázem vedl 5:2 a byl velmi blízko výhře. Židenicím se přesto podařilo zápas zdramatizovat. Nejprve snížila Veronika Králová a v poslední minutě v dalším oslabení snížila na 5:4 Klára Jahodová. Trenér Jiří Starý si vzal před koncem základní části time-out, ale ani ten k dorovnání skóre nestačil. Domácí tým tak náskok ubránil a okradl Dračice o všechny tři body.

„V Třinci jsme čekali těžký zápas a těžký zápas to byl. V první třetině jsme měli dle mého pohledu mírně navrch, dali jsme ale pouze jeden gól, v závěru dovolili soupeři 2x skórovat a po první třetině jsme tak prohrávali. Po vyrovnané druhé třetině jsme bohužel nezvládli ideálně úvod třetí třetiny a soupeř odskočil už na 5:2. Díky veliké bojovnosti jsme se do zápasu dokázali ještě vrátit, vyrovnat jsme už ale nestihli. V Třinci to byl vyrovnaný zápas, kde rozhodla lepší produktivita domácích, to že jsme v první části hry dali pouze jeden gól a úvod třetí třetiny. Jednalo se o velmi dobrý zápas ve vysokém tempu a odnášíme si z něj plno důležitých poznatků o naší hře. Celkově jsem s naší hrou, přístupem k zápasu, koncentrací a nasazením velmi spokojen, jediným i když poměrně důležitým negativem je, že si neodvážíme ani jeden bod. Nicméně ty opravdu důležité zápasy teprve přijdou, víme, na čem musíme pracovat a z tohoto zápasu si odnášíme další cenné zkušenosti," komentuje zápas trenér Jiří Starý.