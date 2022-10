Ženy si poradily se Znojmem i Dobruškou, vyhrály už osmkrát v řadě

Brno, 5. října 2022 – Na velmi příjemné vítězné vlně se veze ženské áčko. Během uplynulého týdne zvládlo oba zápasy, jak proti Znojmu, tak proti Dobrušce, a vyhrálo už osm zápasů za sebou.

K1 Florbal Židenice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Dračice v základní skupině Poháru Českého florbalu vybojovaly druhé místo, los jim do druhého kola přisoudil Znojmo. Soupeř z první ligy má v této sezoně dobrou formu a Židenice tak měly před sebou velkou výzvu. Oba týmy se od úvodního hvizdu snažily hrát aktivně a dostávaly se do zajímavých příležitostí.

Skóre otevřela v 6. minutě z předbrankového prostoru Zuzana Žampachová, která těžila z dobré práce kolegyně z útoku Markové. Znojmu se ale záhy podařilo vyrovnat. Cihlářová šikovně přiťukla míček Židenicím velmi dobře známé Evě Smutné a kapitánka hostí se nemýlila. Vyrovnaný stav ale trval pouhou minutu a půl. Po krásné kombinaci na trase Sedláčková - Žampachová - Drápalová - Klára Jahodová se poslední jmenovaná trefila jednoruč do prázdné branky a vrátila Židenicím vedení. Ve druhé třetině Dračice spustily ofenzivní smršť. Vysoko soupeřky presovaly, vybojovaly spoustu míčků a vypracovaly si několik brankových příležitostí. A hned tři z nich proměnily. Po přihrávce Žampachové se chladnokrevně prosadila kapitánka Drápalová. Na 4:1 zvyšovala s notnou dávkou štěstí Fuchsová a pátý gól do sítě Znojma přidala po další nezištné přihrávce Drápalové Monika Jahodová.

eny udávaly tempo hry i přesto, že se herní projev Znojma ve třetí části výrazně zlepšil. V 38. minutě vzala míček na své polovině Natálie Janečková, která utekla až k brance hostí a hezkou individuální akci s přehledem zakončila přesnou střelou. Hostům se podařilo snížit, definitivní tečku však přidala kapitánka Drápalová, která lehce tečovala pokus Moniky Jahodové. Znojmo v utkání podalo sympatický výkon, na Dračice to ale nestačilo. Po výhře 7:2 tak postupují do osmifinále poháru, ve kterém na domácí půdě přivítají loňského mistra ligy - FBC Ostrava.

K1 Florbal Židenice - FBC Dobruška 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Ještě těžší zkoušku ženy podstoupily v neděli. Do Brna totiž přijela Dobruška, která v dosavadním průběhu sezony neztratila ani bod a stoprocentní je také v poháru. Hosté o den dříve vyhráli i na půdě Hattricku, v poháru navíc Židenice porazili poněkud překvapivě 5:2. Duel tak neměl jasného favorita. Dobruška na brněnském výjezdu navíc mohla počítat s duem posil z extraligového Chodova, reprezentantka Marie Havlíčková a Natálie Balková mají totiž zařízen střídavý start. Židenice do zápasu vlétly a byly aktivnějším celkem.

Přibližně v polovině první třetiny se ale obraz hry otočil a více hrozila Dobruška, která několikrát zaměstnala brankářku Večeřovou. Ta kapitulovala poprvé v 16. minutě. Židenické hráčky byly před brankou nedůrazné a zmíněná Balková z bezprostřední blízkosti dala první branku zápasu. Hrál se bojovný florbal v zajímavém tempu, oba celky si vypracovaly velké množství šancí, ale obě brankářky doslova excelovaly. Večeřová i Špačková se doslova předháněly v povedených zákrocích. Důležitý moment nastal ve 29. minutě. Rozhodčí totiž nařídili samostatný nájezd, kterého se chopila Havlíčková. Členka reprezentačního kádru si však vylámala zuby na Večeřové a skóre zůstalo stejné.

I po druhé siréně se tak do šaten odešlo za stavu 0:1. Dračice byly aktivní a chtěly s nepříznivým výsledkem něco udělat. Naštěstí se to povedlo hned na začátku třetí části. Veronika Muselíková se s tím nepárala a povedenou střelou vyrovnala. Židenice byly po stažení na dvě lajny lepším celkem a šly za vítězstvím. Ještě blíž třem bodům se dostaly v 51. minutě, Natálie Janečková totiž po pěkném úniku Michaely Sabolové otočila skóre a poslala domácí poprvé do vedení. Dobruška se snažila vyrovnat, aktivně napadala a střílela ze všech pozic, ale Večeřová byla v tomto zápase bezchybná. Domácí brankářka byla největší oporou týmu a dovedla Židenice k těsnému vítězství 2:1.

Dračice jsou tak po čtyřech prvoligových zápasech stále stoprocentní. Zvládly i těžký a špatně se vyvíjející zápas s Dobruškou a vyhrály tak poosmé v řadě za sebou! Další utkání odehrají 15. a 16. října, kdy nastoupí proti Havířovu a Třinci.