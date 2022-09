Legendární krasobruslař Karol Divín spočine na čestném pohřebišti

Brno, 26. září 2022 - Stříbrný olympionik, krasobruslař a později trenér Karol Divín, jenž zemřel letos 6. dubna ve věku 86 let, bude pochován na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Radní města tak zareagovali na žádost paní Divínové a mnoha žijících sportovních legend.

Karol Divín bezesporu patří k nezapomenutelným osobnostem brněnského sportovního života a jeho jméno stále zůstává ve vzpomínkách nejen jeho rodiny, ale také celé jeho generace, žáků a kolegů. Považuji tedy za samozřejmé, že jsme souhlasili s tím, aby spočinul na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Správa hřbitovů města Brna pro zřízení tohoto čestného hrobu navrhla hrobové místo č. 26 ve skupině hrobů č. H5E. „Výtvarný návrh hrobu zajistí město Brno. Následně bude předložen k vyjádření pozůstalým a Radě města Brna. Vlastní vybudování hrobu bude také financovat město Brno, stejně jako jeho údržbu,“ dodal náměstek Petr Hladík.

Karol Divín se narodil 22. 2. 1936 v Budapešti, vyrůstal v Bratislavě a v Plzni a od roku 1966 žil v Brně. V mládí koketoval s tenisem a fotbalem, od patnácti let se věnoval výhradně krasobruslení. Celé desetiletí od roku 1954 do 1964 patřil mezi evropskou a světovou špičku. Jeho nejcennějším úspěchem byl zisk stříbrné medaile na zimních olympijských hrách Squaw Valley, na olympiádě byl také čtvrtý (ZOH 1964 v Innsbrucku) a pátý (ZOH 1956 v Cortině d'Ampezzo). Z několika mistrovství Evropy si přivezl celkem 8 medailí: 2 zlaté (1958, 1959), 2 stříbrné (1957, 1962) a 4 bronzové (1954, 1955, 1956 a 1964). Na MS 1962 v Praze získal stříbrnou medaili a na poslední soutěži své kariéry, na MS 1964 v Dortmundu, vybojoval bronz. Je také jedenáctinásobným mistrem ČSR/ČSSR v řadě, a to v letech 1954–1964. Po skončení závodní kariéry působil především jako trenér, byl také rozhodčím při soutěžích profesionálů.

Karol Divín zemřel po dlouhé nemoci 6. 4. 2022 ve věku 86 let. Za svou celoživotní sportovní činnost dostal řadu medailí a ocenění, mimo jiné byl v roce 2005 uveden do Sportovní síně slávy města Brna a v roce 2016 dostal Cenu města Brna za přínos v oblasti sportu. V roce 2015 obdržel také Cenu Jihomoravského kraje.

Zdroj: Tiskové středisko MMB