První prvoligové florbalové derby ovládly Židenice

Brno, 22. září 2022 – Hned ve třetím kole nové sezóny čekalo na Židenice první brněnské derby s FBŠ Hummel Hattrick Brno. Oba celky jsou nováčky v 1. lize žen. Zatímco Židenice se po loňské nepovedené sezóně smiřují se ztrátou extraligové příslušnosti, Hattrick si loni vybojoval postup. Hned v premiérové sezoně ženské složky týmu ovládly židenické soupeřky dominantním výkonem 2. ligu žen.

V zápase, kterému přihlíželo 142 diváků, byla vidět rivalita obou celků. Po nervózní první třetině ale Židenice potvrdily roli favorita a ovládly utkání 7:3. V zápase se blýskla třemi góly Zuzana Žampachová.

K1 Florbal Židenice - FBŠ Hummel Hattrick Brno 7:3 (0:0, 3:2, 4:1)

Branky: 22. Marková, 24., 43. a 51. Žampachová, 25. Sabolová, 49. (TS) a 52. Janečková - 26. Slováková, 28. a 54. Štěrbová

Vyloučení: 2-2; Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Večeřová 8 - Poláčková 22

Diváků: 142

První letošní brněnské derby se odehrálo na hale VUT. Zdejší gumový povrch florbalu svědčí, a tak se očekával hezký florbal. Derby má vždy zvláštní náboj, ale zde je to ještě pikantnější. Důvody jsou nejspíše každému čtenáři jasné. Oba celky do zápasu vstoupily aktivně, ale dlouhé minuty se ani jednomu nedařilo vytvořit větší brankovou příležitost. S Židenic postupně opadla nervozita a začaly tlačit, své soupeřky v několika případech doslova zamkly u velkého brankoviště, ale gólu se diváci nedočkali. Místy to bylo až frustrující, jak si domácí hráčky lámaly zuby na brankářce hostí. Hattrick občas také zahrozil, ale gólmanky předváděly opravdu skvělé výkony a není se čemu divit, že první třetina skončila bez branek.

Naštěstí byla bezgólová úvodní třetina jen výjimkou a od startu druhého dějství začaly gólové hody. Skóre utkání otevřela Barbora Marková, která chladnokrevně potrestala rychlý protiútok. Po této brance se odšpuntoval gólový účet. Během dalších tří minut padly dva góly z holí Zuzany Žampachové a Michaely Sabolové. Pak ale přišel ze strany Židenic lehký útlum, který Hattrick využil ke snížení skóre. Postupně se mezi střelce zapsaly Slováková a Štěrbová. Před ukončením třetiny měl navíc Hattrick dvojnásobnou přesilovou hru po vyloučení Janečkové se Sedláčkovou. Další branka už naštěstí nepadla a Dračice tak odcházely do šaten s hubeným jednogólovým náskokem. Trenér Starý tak určitě měl o přestávce co vysvětlovat.

Ať už v šatně zaznělo cokoli, padlo to na úrodnou půdu. Židenicím se podařilo přežít oslabení a eliminovat střelecké pokusy soupeřů. Naopak samy začaly navyšovat skóre. Žampachová nejdříve uklidnila navýšením na rozdíl dvou branek a ze samostatného nájezdu na 5:3 navýšila Natálie Janečková. Obě zmíněné hráčky ještě neřekly poslední slovo. Janečková přidala krátce poté svou druhou branku a Žampachová dokonce vstřelila třetí branku a zkompletovala „hattrick proti Hattricku“. Necelých sedm minut před koncem upravovala Štěrbová na 3:7. To už ale nic nezměnilo na tom, že Židenice ovládly toto derby a zůstávají neporaženým lídrem soutěže.

"Vzhledem k tomu, že řada hráček soupeře působila u nás a hodně holek se navzájem zná, tak o solidní náboj zápasu bylo postaráno. Soupeř se od začátku prezentoval poctivou obranou, proti které jsme dlouho nemohli nalézt recept. Naše trpělivá hra slavila úspěch až na začátku druhé třetiny, kdy jsme šli do tříbrankového vedení. Bohužel chvilkovou nepozorností v obraně jsme dovolili soupeři návrat do zápasu a do konce druhé třetiny jsme se nebyli schopni vrátit k naší hře. Před třetí třetinou jsme se ale uklidnili, začali poctivě odbráněným oslabením a následnou aktivní hrou v útoku jsme postupně navyšovali skóre a zápas jsme nakonec dovedli k poklidné výhře. Celkově zápas hodnotím pozitivně. Předvedená hra sice nebyla úplně ideální, zatím od začátku sezóny trochu bojujeme s nervozitou v začátcích zápasů, ale je podle mě vidět postupné zlepšování. Z tohoto pohledu, navíc umocněno tím, že šlo o derby, pro nás tento zápas nebyl vůbec jednoduchý. Holky ale musím pochválit, jak se s tím nakonec vyrovnaly. Pro nás jsou takové zápasy určitě důležité," zhodnotil utkání trenér Jiří Starý.

Snad se sérii neporazitelnosti podaří prodloužit 2. října, kdy se Židenice postaví týmu FBC Dobruška. Zdejší hráčky rovněž zatím neokusily chuť prohry a nachází se na druhém místě tabulky.