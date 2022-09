Parádní start nové sezony. Dračice se vrátily s 6 body

Brno, 13. září 2022 - Židenice mají za sebou úvodní dvě utkání v 1. lize. Tedy v soutěži, do které naskočily po dlouhých 15 letech. I přes nervózní start do neznámé ligy se s oběma zápasy popasovaly velmi dobře a do Brna si nakonec přivezly všech šest bodů.

Start do nové soutěže Židenice zvládly na výbornou! Poradily si s oběma soupeři a vybojovaly tak plný počet bodů. Po úvodních dvou kolech se tak vyhřívají na prvním místě prvoligové tabulky.

EAV SK Jihlava - K1 Florbal Židenice 0:8 (0:4, 0:2, 0:2)

Branky: 14. a 52. Králová, 16. a 38. Klára Jahodová, 17. Perutková, 18. Klusáková, 36. Sabolová, 58. Fuchsová

Vyloučení: 0-0

Zásahy brankářek: Václavková 17 - Večeřová 16

Diváků: 39

V úvodním kole čekal Dračice výjezd do Jihlavy. Utkaly se s místním týmem SK, na který narazily již v poháru, ve kterém zvítězily 3:0. Start zápasu jim ale vůbec nevyšel. Nervozita a vysoká očekávání zapřičinila, že se hráčkám vůbec nedařilo a více šancí si vypracovala Jihlava. Ta si však lámala zuby na výborně chytající Aleně Večeřové. Klid na hokejky přinesla až situace z 15. minuty, kdy se povedenou ranou prosadila Veronika Králová, která se tak stala první střelkyní týmu v 1. lize po dlouhých 15 letech.

Následovala plodná tříminutovka, během které se za záda Václavkové trefily také Klára Jahodová, Kateřina Perutková a Petra Klusáková. Pro poslední dvě jmenované se jednalo o první zásah v áčku žen! Židenice šly do druhé třetiny se čtyřbrankovým náskokem, který se jim podařilo ještě navýšit. Premiérovou trefu po povedeném sóle zaznamenala židenická odchovankyně Michaela Sabolová. Pátou branku, a svou druhou v zápase, přidala dvě minutky na to Klára Jahodová. Jihlava poctivě bránila a snažila se, Dračicím se přesto dařilo vytvářet si gólové šance. Ve třetím dějství se do střelecké listiny zapsala druhým gólem v utkání Veronika Králová a tečku za zápasem udělala Viktorie Fuchsová. Židenice se špatným začátkem nenechaly rozladit a Jihlavu porazily vysoko 8:0.

"Do zápasu v Jihlavě jsme nevstoupili vůbec dobře, zřejmě se projevila nervozita z prvního ligového zápasu, nové soutěže a očekávání dobrého výsledku. Prvních 10 minut měla Jihlava výrazně více šancí než my a nám se vůbec nedařilo hrát to co chceme, kazili jsme jednoduché přihrávky, odskakovaly nám balónky a kupili jsme chybu za chybou. Pomohl nám až první vstřelený gól, poté se holky uklidnily a do konce třetiny jsme v podstatě rozhodli o výsledku. O přestávce jsme si zopakovali principy naší hry a od druhé třetiny se naše hra postupně zvedala a zápas jsme už kontrolovali. Jihlava velmi dobře bránila, přesto jsme přidávali další góly a zápas dovedli do vítězného konce. Celkově se jednalo o vydařený vstup do soutěže, navíc s čistým kontem pro Áju v brance," hodnotil zápas kouč Jiří Starý.

Velmi podobně utkání hodnotila i kapitánka Jitka Drápalová. "Do prvního zápasu jsme nevstoupily podle představ a naše hra za moc nestála. I přesto se nám povedlo v první třetině vstřelit 4 góly, což nás uklidnilo, hra se o něco zlepšila a zápas jsme měly pod kontrolou až do závěrečného hvizdu. Všechny šance soupeřek skvěle vychytala Ája, takže si zaslouženě připsala první nulu v sezóně."

IBK Hradec Králové - K1 Florbal Židenice 5:12 (2:3, 1:8, 2:1)

Branky: 9. a 52. Zeiplová, 11. Fernézová, 25. Némethová, 57. Stehlíková - 14. a 36. Janečková, 15. a 45. Králová, 17. Muselíková, 23. a 40. Hřebíčková, 26. Sedláčková, 30., 37. a 40. Monika Jahodová, 32. Vokálová

Vyloučení: 0-0

Zásahy brankářek: Kašparová 23 - Kratochvílová 19

Diváků: 30

Do druhého zápasu nastoupila v brankovišti Anna Kratochvílová a ještě než se rozkoukala, tak Hradec vedl o dvě branky. Domácí hráčky využily dalšího nervózního startu Židenic do zápasu a zaváhání dvakrát potrestaly. Dvoubrankové vedení domácích ale nemělo dlouhého trvání. O tři minuty později korigovala Natálie Janečková a díky brankám Veronik Králové a Muselíkové se Židenicím nakonec podařilo do konce prvního dějství skóre otočit. Dračice se rozehrály a v druhé třetině začaly sázet jednu branku za druhou. Diváci byli svědky gólového koncertu, který dirigovala zejména Monika Jahodová, jež během 20 minut stihla vstřelit hattrick. Židenicím se podařilo v druhé části vstřelit úctyhodných osm branek a do třetí třetiny si tak odnesly vedení 11:3. V třetí části bohužel trochu polevily a Hradci se podařilo dvakrát snížit. Přesto ženy utkání zvládly a v Hradci vybojovaly další tři body.

Trenér Jiří Starý své svěřenkyně chválil zejména za zachování klidné hlavy a otočení skóre. "V neděli v Hradci byl náš vstup do zápasu jednoznačně lepší než v sobotu v Jihlavě, přesto jsme se nevyvarovali několika chyb a soupeř dokázal dvě nekompromisně potrestat. Prohrávat po cca deseti minutách utkání 0:2 není zrovna jednoduchá situace, zde ovšem musím tým velmi pochválit. Holky neznervózněly, naopak přepnuly na ještě vyšší level a na soupeře jsme v útoku ještě více zatlačili. Naše úsilí se vyplatilo, a do konce první třetiny jsme skóre překlopili na naši stranu. Ve druhé třetině jsme pokračovali v našem tlaku na obranu soupeře a cca v polovině zápasu bylo již o výsledku téměř rozhodnuto. Jediná menší výtka za mě směřuje ke třetí třetině, kdy jsme se už nedokázali tolik prosadit a dovolili jsme Hradci korigovat skóre. Nechci tím říct, že bychom tuto část hry nějak vypustili, holky makaly až do konce. V některých situacích jsme ale volili přihrávku navíc, někdy chybělo trochu důrazu apod., prostě to bylo pár drobností, které ale ve výsledku naši hru ve třetí třetině ovlivnily a v jiných zápasech by nás to mohlo mrzet. Celkově se jednalo o výborný vstup do soutěže, 6 bodů a 20 vstřelených gólů je super. Přesto jsem přesvědčen, že dokážeme zahrát lépe a v dalších zápasech to bude určitě potřeba. Víme, na čem musíme pracovat a tyto dva úvodní zápasy nám to jenom potvrdily."

Kapitánka Jitka Drápalová byla s plným počtem bodů spokojena, avšak věří, že tým může podávat lepší výkony. "Do druhého zápasu jsme vstoupily aktivně, myslím, že hra se oproti prvnímu zápasu zlepšila. Z naší aktivity vyplývalo, že soupeřky hrozily spíše z rychlých protiútoků a brejků, a tak to bylo pro Aničku v bráně nepříjemné. Dokonce se dostaly do dvoubrankového vedení. Tím jsme se ale nenechaly rozhodit, začaly více střílet, a ještě v první třetině získaly vedení na svoji stranu. Gólově se nám povedla druhá třetina, která definitivně rozhodla v náš prospěch. Tým bych pochválila za prvních 6 bodů a 20 vstřelenych gólů. Herně ale zápasy nebyly ještě úplně ideální, což doufám, že se podaří zlepšit v dalších zápasech."

Další zápas se odehraje už v sobotu. A nebude to ledajaký zápas. Dračice na domácí palubovce vyzvou brněnský Hattrick. Přijďte Dračice podpořit na halu VUT! Utkání startuje v 18:00.