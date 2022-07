Florbal Židenice slaví 20 let, příznivcům představí řadu zajímavostí

Brno, 25. července 2022 – Před 20 lety přistála na České florbalové unii přihláška nového oddílu. Oddílu s názvem TJ Sokol Brno Židenice. Do oficiálních soutěží oddíl přihlásil jedno družstvo mužů. O dvacet let později je Florbal Židenice jedním z největších sportovních oddílů v celém regionu.

Židenice slaví 20 let od svého založení! Dvě dekády, to je už slušná porce. Parta zakladatelů okolo současného prezidenta Jiřího Starého v březnu 2002 asi těžko tušila, že zasláním přihlášky do České florbalové unie položila základy jednomu z největších oddílů v regionu.

Za uplynulých 20 let toho židenické florbalisty potkalo opravdu hodně. Přišly vzestupy i pády, oddíl zaznamenal příchody a odchody. Ze všech náročných a složitých momentů se však Židenice vždy oklepaly, postavily se znovu na nohy, a hlavně si zachovaly svou tvář.

Aby Florbal Židenice významné jubileum oslavil a připomněl jeho historii, připravil pro fanoušky a příznivce pořádnou dávku zajímavých informací a událostí!

Kromě dočasné změny vizuální identity, která kombinuje současné logo s historickým, se příznivci mohou těšit na 10 článků o nejzásadnějších milnících v historii a na 10 rozhovorů s nejdůležitějšími osobami klubové historie. Dále se uskuteční exhibiční zápas a ples v duchu retro, který oslavu 20 let od založení klubu zakončí. Pro žideničáky srdcaře se navíc připravuje limitovaná edice oblečení a doplňků, která už zanedlouho bude k dispozici na klubovém fanshopu.

Florbal Židenice se za 20 let vypracoval v jeden z největších sportovních a florbalových oddílů v celém regionu. Sledujte jeho další cestu na webu florbalzidenice.cz a dalších oficiálních kanálech.