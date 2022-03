Florbalové Dračice prohrály pátý zápas play-down a loučí se s Extraligou

Brno, 31. března 2022 – V úterý byl na programu 5. zápas play-down Extraligy žen proti Bulldogs Brno. Po nedělním nepovedeném utkání už nebylo cesty zpět. Židenice k možnosti hrát baráž potřebovaly získat tři výhry v řadě. Bohužel se jim nepodařilo vyhrát ani jednou. Hráčky Bulldogs Brno využily hned první mečbol a baráž si vysloužily výhrou 6:3. Naopak Židenice se po dlouhých 14 sezónách loučí s nejvyšší soutěží.

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)

Příznivci obou týmů se začali scházet už dlouho před zápasem. Oba kotle si uvědomovaly důležitost tohoto utkání a vytvořily skvělou atmosféru. Energie z ochozů se přelila i na hřiště a oba týmy začaly zápas ve vysokém tempu. Nicméně hra nepřinášela velké gólové příležitosti, a když už se některá z hráček dostala ke střele, tak brankářky radosti zabránily. Skóre se poprvé měnilo až ve 13. minutě, kdy se po sehrávce na střed prosadila hostující Dostálová. Bohužel se k ní po minutě přidala z podobného místa i Eva Stará. Hostující hráčka nahodila míček na branku a ten skončil až za zády Kratochvílové, která tentokrát dostala důvěru v brankovišti. Dračice v tomto zápase vsadily na jednoduchý přechod do útoku a často byla k vidění dlouhá nahození do útočného pásma. Bohužel tyto pokusy většinou obránkyně Bulldogs bez větších problémů sbíraly. Není proto divu, že se domácí tým branky v první třetině nedočkal.

Druhá třetina odstartovala třemi vyloučeními. Při hře čtyři na čtyři se prosadila židenická legenda Dernerová, která se stále nesmířila s tím, že by Židenice nepatřily mezi florbalovou elitu. Vyrovnání se ale nekonalo. O chvíli později se pokusila Pešková obkroužit branku. Její pokus Kratochvílová ještě zastavila, ale na následnou dorážku Žákové už byla bohužel krátká. Bulldogs si tak brzy vzalo dvougólové vedení zpět. Navíc Tomanová dvě minuty na to vstřelila další branku a zvýšila vedení už na 1:4. Dračice se ale nevzdaly a Petra Bílá krásnou střelou překonala Prátovou. Dlouhé nahazované míčky vedly k intenzivním soubojům na hranici velkého brankoviště. Po jednom z takových soubojů se nejrychleji zorientovala Janečková a střelou z otočky snížila na 3:4. Že se jedná o gól naděje poznali hráčky i diváci a vyrovnání bylo po zbytek třetiny ve vzduchu. Důležitou branku se Dračicím bohužel vstřelit nepodařilo.

Dvacet minut, přesně tolik času zbývalo Židenicím v závěrečné třetině na to, aby se ještě pokusily prodloužit sérii. Avšak domácím hráčkám se nedařilo vytvořit souvislejší tlak a nahodilé akce k brance nevedly. S ubíhajícím časem musely stále více otvírat obranu, což vedlo k nebezpečným protiútokům soupeře. Dobře chytající Kratochvílová držela naděje do 50. minuty. Přesná nahrávka Brucháčkové na Žákovou ale ukázala, proč Bulldogs dominují v této sérii. Dvoubranková ztráta v závěru utkání už vypadala kriticky. Definitivní tečku v zápase pak udělala Pospíšilová, která mazácky vyjela zpoza brány a poslala míček do sítě. Ani poslední nápor s využitím šesti hráček v poli ke gólu domácích nevedl. Závěrečná siréna spustila oslavy Bulldogs Brno, naopak hráčkám Židenic zbyly oči pro pláč.

Čtrnáct sezón, tak dlouho patřily Židenice ke stálicím extraligové scény. Po včerejší prohře bohužel tuto vybranou společnost opustí a od příští sezóny budou nastupovat v 1. lize. Nově postavený mladý tým neobstál v konkurenci extraligových celků, ale získal cenné zkušenosti, které bude moci využít v nižší soutěži. Doufejme, že se díky těmto zkušenostem rychle vrátí do nejvyšší soutěže, kam patří.

Děkujeme všem partnerům, fanouškům a ostatním příznivcům za podporu v sezóně 2021/22! Zejména v play-down jste vytvořili fantastickou atmosféru a hnali jste nás za setrváním v nejvyšší soutěži. Věříme, že ženy budete podporovat i v nižší soutěži a brzy se společně vrátí mezi elitu českého florbalu.

Autor: Ondřej Vývoda