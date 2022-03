Po dvou zápasech je série s Bulldogs Brno vyrovnaná

Brno, 25. března 2022 – O víkendu se rozjelo druhé kolo play-down Extraligy žen. V něm proti sobě bojují oba brněnské celky a jeden z nich po této sérii nejvyšší soutěž opustí. V sobotním klání se podařilo zvítězit Židenicím, v neděli první bod získalo Bulldogs Brno. Série se tak na půdu soupeřek přesune za stavu 1:1.

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Do prvního brněnského derby vstoupily lépe Dračice, které si vypracovaly první střeleckou příležitost, ta ale příliš nebezpečná nebyla. Hned záhy zahrozily hostující hráčky, ale Večeřová vytasila výborný zákrok. Skóre se poprvé měnilo až v 8. minutě, do třetí formace přesunuté sestry Jahodovy vykouzlily velmi povedenou příležitost, konkrétně Klára, která zadovkou zpoza brány vybídla ke skórování sestru Moniku a Židenice vedly. O pět minut později už vedly o dvě branky, po přihrávce Žampachové střílela z dálky Valehrachová a její pokus i díky teči jedné z bránících hráček skončil v síti.

Domácí hráčky dvěma brankami soupeřky zaskočily a udávaly tempo hry. Byly více na míčku a tvořily si další šance, ty už ale v bráně neskončily. Na městské nové hale byla fantastická atmosféra, o kterou se staraly fanouškovské tábory obou celků. Nad 200 diváků se dočkalo třetí trefy až v 34. minutě. Sestry Jahodovy si vyměnily role a z velmi podobné akce rozradostnily domácí příznivce. Dračice si do šatny odnesly tříbrankový náskok a doufaly v pohodové třetí dějství. Tento plán jim ale zhatily četné vyloučení, ve 43. minutě šly totiž do tří. Paradoxně ale málem skórovaly Dračice, Kamila Pravcová předvedla famózní útěk hostující Pospíšilové, ale bekhendový blafák bohužel nedotáhla do zdárného konce. O chvíli později se hostům podařilo využít přesilovku 5 na 3, Žáková míček uklidila do prázdné branky a snížila na rozdíl dvou branek.

Tři minuty na to se hráčky Bulldogs dostaly na dostřel, další přesilovku využila z předbrankového prostoru Brucháčková. Hosté byli na koni a vytvořili si tlak a spoustu šancí, ale domácí Večeřová vyrovnání odmítla. Ani hra v šesti srovnání nepřinesla, a tak se z první výhry v sérii mohly radovat Židenice.

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

Domácí tým doufal, že se v neděli dostane do vedení 2:0 na zápasy, ale tento plán zhatila úvodní čtvrt hodina zápasu. Buldočky navázaly na zlepšený výkon ze třetí třetiny prvního duelu a ve 12. minutě vedly překvapivě 3:0 po čistém hattricku Brucháčkové. Židenice se ale bleskově vrátily do hry díky Petře Bílé, která skórovala dvakrát v rozmezí 4 minut.

Ve druhém dějství se Židenice snažily o vyrovnání, byly více na míčku, ale branku bohužel vstřelily hostující hráčky. Chybu v rozehrávce totiž využila Němcová, která střelou do šibenice nedala Večeřové šanci. Čtvrtá trefa Bulldogs nakopla k tlaku, který vyústil v pátou branku, šťastně se po několika odrazech zapsala do statistik Pospíšilová. Dračice mohly dvě a půl minuty korigovat, ale Natálie Janečková nenašla recept na hostující gólmanku, která vyšla z trestného střílení vítězně. Třetí třetina se domácímu týmu povedla nejlépe. Židenice tlačily, tvořily, dostávaly se do spousty šancí, ale proměnily pouze jednu.

Díky důrazu před brankou vykřesala jiskřičku naděje Janečková. Velký tlak ale další branku nepřinesl, nepomohla ani hra v šesti. Do prázdné branky se navíc trefila Eva Stará, která definitivně rozhodla. Bulldogs Brno tak díky výhře 6:3 srovnalo na 1:1.

Oba týmy mají na regeneraci pouze pět dní. Poté se play-down přesune na SportPoint, kde se odehrají další dvě bitvy. Vyzýváme všechny židenické příznivce a fanoušky, aby využili toho, že i další zápasy se hrají v Brně a přišli naše ženy řádně podpořit!