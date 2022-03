Florbal: O víkendu začíná druhé kolo play-down proti Bulldogs Brno

Brno, 17. března 2022 – V sobotu startuje 2. kolo play-down. Konečný výsledek této série určí, kdo definitivně opustí extraligovou scénu a kdo bude mít ještě šanci obhájit svou příslušnost v nejvyšší soutěži pro příští sezónu. Bohužel se v něm představí i židenická děvčata. Tato série navíc dostane speciální náboj. V zápasech o udržení se utkají dva brněnské týmy - K1 Florbal Židenice a Bulldogs Brno. Čekají nás tedy minimálně čtyři brněnské derby!

Boj o přežití. Bitva o Brno. Souboj o udržení Extraligy. Druhé kolo play-down můžeme nazvat více způsoby, ale jedno je jasné. Jeden z brněnských klubů hrajících Extraligu žen po této sérii poputuje do 1. ligy. Sérii začnou na domácím hřišti židenické Dračice.

Oba týmy skončily v základní části na chvostu tabulky. Židenice obsadily 11. příčku a hráčky Bulldogs se musely smířit s nelichotivým posledním místem. Obě derby v sezóně vyzněly pro Židenice. Zatímco v prvním utkání Dračice jasně dominovaly a zvítězily 7:2, druhý zápas byl o poznání vyrovnanější, Židenice nakonec i s notnou dávkou štěstí vyhrály 5:4. Pak ale přišla dlouhá série porážek, kterou Dračice utnuly až výhrou v prvním kole play-down proti Mladé Boleslavi. Ve velmi vyrovnané sérii Židenice bohužel tahaly za kratší konec co do výher a prohrály 1:4. To hráčky Bulldogs mají za sebou daleko vyrovnanější sérii, kterou Jíčín rozhodl až brankou v prodloužení rozhodujícího sedmého zápasu.

Dá se tedy očekávat napínavá bitva dvou brněnských rivalů, která nemá aktuálně jasného favorita. Židenice by sice měly být papírovým silnějším týmem, ale Bulldočky si zvýšily sebevědomí vyrovnanou sérií s Jičínem. Ovšem je tady prostor pro mírný optimismus. Židenice se můžou pochlubit hned 6 hráčkami, které dokázaly zaznamenat v základní části 10 a více bodů. Této tabulce vévodí Petra Bílá, která vstřelila 12 branek a u 15 asistovala. Naproti tomu v týmu Bulldogs této mety dosáhla pouze Kristýna Pospíšilová za 3 góly a 7 asistencí. Židenická obrana si ale bude muset dávat pozor i na Emu Brucháčkovou, která v sérii s Jíčínem získala 13 bodů (7+6).

Vyřazovací boje jsou ale nová soutěž a s novou sérií jsou všechny předchozí výsledky a statistiky zapomenuty. Oba týmy touží zůstat mezi elitou. Z toho důvodu se můžeme těšit na napínavé a jistě i vyhrocené zápasy. Série odstartuje už tuto sobotu. Přijďte podpořit židenické ženy! Úvodní buly bude rozehráno v sobotu v 20:00 na MSH Vodova.

Program:

19. 3. 20:00 K1 Florbal Židenice vs. Bulldogs Brno

20. 3. 15:00 K1 Florbal Židenice vs. Bulldogs Brno

26. 3. 00:00 Bulldogs Brno vs. K1 Florbal Židenice

27. 3. 00:00 Bulldogs Brno vs. K1 Florbal Židenice

Výsledky ze základní části:

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno 5:4

Branky: 6. Monika Jahodová, 9. Klára Jahodová, 9. Natálie Janečková, 34. Natálie Janečková, 51. Natálie Janečková - 15. Eva Stará, 43. Liliana Bolfová, 52. Eliška Hroudná, 59. Kristýna Veselá;

Bulldogs Brno - K1 Florbal Židenice 2:7

Branky: 6. Yvona Dostálová, 37. Michaela Žáková - 12. Veronika Muselíková, 15. Viktorie Fuchsová, 25. Monika Jahodová, 31. Vendula Kasal, 34. Petra Bílá, 40. Viktorie Fuchsová, 60. Natálie Janečková