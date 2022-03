Florbalové Dračice po prohře v Boleslavi čeká 2. kolo play-down

Brno, 12. března 2022 – Pouze pět zápasů trvala první série play-down mezi Židenicemi a Mladou Boleslaví. Soupeřky zvítězily i v pátém utkání a na domácím hřišti tak uhájily Extraligu i do příští sezony. To Dračice budou muset extraligovou příslušnost hájit v druhém kole play-down proti Jičínu nebo Bulldogs Brno.

MITEL Florbalová akademie MB - K1 Florbal Židenice (1:1, 0:0, 2:1)

Dračice v úterý vyrazily do Mladé Boleslavi, aby zdramatizovaly první sérii play-down proti místní Florbalové akademii. Ta si díky nedělnímu vítězství v Brně uhájila náskok dvou výher a doma mohla proměnit první matchball, který by znamenal udržení Extraligy pro další sezonu. Židenice potřebovaly vyhrát, aby sérii vrátily do Brna.

Od úvodního buly se hrál stejně jako v předchozích zápasech vyrovnaný florbal. Oba celky si uvědomovaly důležitost tohoto zápasu a hrály poměrně opatrně. Roli mohla hrát také únava z předchozího náročného programu. Hned ve třetí minutě došlo bohužel k nešťastnému momentu, kdy se v souboji u mantinelu zranila Eva Nečasová. Slzy v očích hráčky a příjezd sanitky bohužel signalizují, že se nejedná o malé zranění. Židenice tak ve zbytku zápasu pokračovaly bez důležité členky první formace. Do ní se přesunula Eva Filipová, kterou ve třetí lajně nahradila Michaela Hřebíčková. A tato hráčka se postarala o první branku utkání. Její nahození z poloviny hřiště překvapilo zejména brankářku domácích, která tak poprvé musela lovit míček ze své branky.

Židenice ale vedení neudržely, ještě v první třetině srovnala Kvapilová. I v druhém dějství se hrál opatrný vyrovnaný florbal bez vážnějších šancí. Téměř sto diváků tak v této části branku nevidělo. Naději na návrat série do Brna vystřelila Židenicím Andrea Dernerová, která v 46. minutě po přihrávce Martiny Indrové míček parádně napálila k zadní tyčce. Ani toto vedení ale nevydrželo dlouho, o pouhé tři minuty později vyrovnala z předbrankového prostoru Doležálková. Rozhodující moment přišel v 58. minutě, kdy po vyloučení Markéty Sedláčkové dostali domácí možnost hrát přesilovou hru. A tu 29 sekund před koncem základní hrací doby využila Marie Jirková. Boleslav tak zvítězila 3:2 a sérii ovládla poměrem 4:1.

Velmi vyrovnanou sérii dovedla i s velkou dávkou štěstí do vítězného konce Mladá Boleslav, která tak uhájila Extraligu i do sezony 2022/23. Židenice budou muset o udržení Extraligy ještě zabojovat. Čeká je druhé kolo play-down proti týmu, který prohraje druhou bitvu. V ní je stav mezi Jičínem a Bulldogs Brno zatím 2:2 na zápasy. Další boje o udržení startují v sobotu 19. března.