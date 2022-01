Florbal: Dračice podlehly Bohemians 4:8 a budou hrát play-down

Brno, 28. ledna 2022 – Dračice se aktuálně krčí na 11. místě extraligové tabulky se ziskem 12 bodů. Bohužel i nadále pokračují v nemastných výsledcích. V sobotu podlehly FBŠ Bohemians 4:8.

Ani stoprocentní zisk bodů v posledních třech zápasech jim tak nebude stačit na postup do play-off. Díky výhře Startu s Jičínem je rozhodnuto o tom, že Dračice budou bojovat v play-down.

FbŠ Bohemians - K1 Florbal Židenice 8:4 (1:0, 5:1, 3:3)

Sobotní utkání v Praze odstartovalo brněnskou záchrannou misi. Dračice měly k dispozici čtyři zápasy na zisk 9 bodů, které by je při troše štěstí mohly posunout do play-off. V cestě za tímto snem stojí postupně Bohemians, Olomouc, Start a Jičín. V sobotu ženy odehrály první z těchto utkání na půdě pražských Bohemians. S vědomím nože na krku předvedly Dračice vyrovnanou první třetinu se silnějším soupeřem. I přes vysoký počet střel to dlouho vypadalo, že první část skončí bez branek. Minutu před koncem však využila ztrátu na polovině hřiště Pálková. Hráčky tak odcházely do šaten za stavu 1:0 pro domácí.

V úvodu druhé třetiny si Židenice vytvořily hned několik šancí. První velkou z produkce Fuchsová-Janečková ještě domácí obrana přežila, ale tu další už nikoli. Barbora Marková vystihla přihrávku u mantinelu, využila otevřeného prostoru a přesně umístěnou střelou do šibenice nedala brankářce šanci. Domácí hráčky bohužel dokázaly odpovědět také gólem. Ani ne minutu poté se prosadila Bočanová. Tato branka vzala Dračicím vítr z plachet a dostaly se pod tlak. Ačkoli byla druhá třetina střelecky vyrovnanější, branky už padaly pouze do židenické brány. Postupně se prosadily Bočanová, Minářová a Vatahová.

Třetí třetina začala po vzoru té druhé a Večeřová musela tahat míček z brány už po 66 vteřinách. Domácí Klokanky byly celkově aktivnější. I z toho důvodu si v 46. minutě vzali trenéři Čížek a Starý oddechový čas. Což přineslo ovoce v podobě gólu Natálie Janečkové. Jiskřičku naděje na zvrat utkání ale rychle uhasila domácí Luklynska. Ve závěrečné třetině Dračice i přes tlak domácích trestaly z protiútoků. Podruhé v zápase se prosadila Janečková, ale ani tentokrát radost netrvala dlouho. Za Bohemians se trefila Pálková, která otevřela i uzavřela gólový účet domácích. Osm minut před koncem ještě snížila Viktorie Fuchsová, která si upevnila vedení v tabulce střelců Židenic. Hráčky v černém už ale více nestihly, a tak si připsaly další prohru.

Do konce základní části zbývají tři zápasy. V nich se budou chtít Židenice naladit na vítěznou formu, která se jim bude velmi hodit v bojích o udržení Extraligy. Závěrečné tažení odstartuje zápasem s FBS Olomouc příští neděli od 15 hodin na hale Vodova.

Autor: Ondřej Vývoda