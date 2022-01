Zápasy proti aspirantům na titul Dračice nezvládly

Brno, 18. ledna 2022 – Tři velmi náročné zápasy za sebou absolvovaly židenické florbalisty v uplynulých třech kolech Extraligy žen. Postupně se utkaly s FBC Ostrava, Chodovem a úřadujícím šampionem z Vítkovic. Mladý brněnský tým ve všech třech utkáních srdnatě bojoval, ale na zkušené celky nabité reprezentantkami výsledkově nestačil.

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - K1 Florbal Židenice 11:2 (4:0, 0:0, 7:2)

Brněnské ženy se zatím nachází mimo osmičku zajišťující postup do vyřazovacích bojů. Zbylé zápasy v základní části tedy budou velice důležité. Každý bod může ve finálním zúčtování hrát roli. Dračice si přály vstoupit do nového roku vítězně, nicméně extraligový program je poslal do Ostravy. Tamější tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava se v letošní sezóně prezentuje skvělou formou a zatím ztratil pouze 8 bodů. Na Dračice tak čekal nelehký úkol. Rozdíl v kvalitě obou týmu byl znatelný od první minuty. Bohužel pro Židenice byla Ostrava i efektivní a své šance dokázala využívat. Do půlky první třetiny se prosadila Pudišová, Středulová a Mlejnková.

Těžko soudit, jestli prvních deset minut potřebovala brněnská děvčata na probrání po silvestrovských oslavách, ale následně se hra vyrovnala. Ostrava sice dokázala svůj náskok ještě před koncem třetiny navýšit na 4:0 zásluhou Chalupové, to byla ale na dlouhou dobu jediná změna skóre. Náskok z první třetiny pravděpodobně způsobil pokles aktivity domácích. Ani jeden z týmů si během druhé třetiny nedokázal vypracovat šanci, která by stačila na překonání skvěle chytajících brankářek. Skóre po druhé třetině tedy zůstalo nezměněno.

Trenér domácích pravděpodobně o přestávce zmínil pokles aktivity, protože do závěrečné části nastoupil tým, který střílel ostrými. Dračice se ještě nerozkoukaly a Večeřová už musela po 62 vteřinách tahat podruhé míček z brány po slepených gólech Pudišové a Mlejnkové. Promluva v šatně musela být řádná, protože i nadále domácí hráčky nepolevovaly v náporu na židenickou bránu. Byla jen otázka času, kdy dojde k navýšení skóre. K tomu došlo v čase 44:06, na 7:0 navýšila Blažková. Po nevyužitých přesilových hrách na obou stranách se skóre opět měnilo a znova to byla Večeřová, která kapitulovala po střele Zuzaníkové. V 56. minutě alespoň trochu potěšily židenické fanoušky juniorské naděje. Vendula Kasal přihrála Viktorii Fuchsové, která krásnou střelou nedala brankářce šanci a odmítla potupnou nulu na židenickém střeleckém účtu.

Domácí hráčky bohužel pokračovaly v nastoleném trendu a postupně se prosadily ještě Pudišová, Mlejnková a Hurníková. Osm vteřin před koncem alespoň trochu spravila pachuť Klára Jahodová, která využitým protiútokem stanovila konečné skóre na 2:11.

Silný soupeř nedal brněnským děvčatům šanci. Kunratice navíc porazily v souběžně hraném utkání Bulldogs Brno a vypracovaly si na 8. příčce pětibodový náskok. Do konce základní části ale stále zbývá 6 zápasů a ve hře je 18 bodů.

K1 Florbal Židenice - FAT PIPE FLORBAL CHODOV 2:10 (1:3, 1:1, 0:6)

Leden není k židenickým děvčatům přívětivý. V prvních třech týdnech letošního roku musí postupně změřit síly se všemi třemi týmy z čela tabulky. V neděli odpoledne zavítal do Brna pražský FAT PIPE FLORBAL CHODOV. Papírové předpoklady hrály jasně pro hostující tým. Nicméně v první třetině byl vidět houževnatý výkon židenických děvčat. Chodov sice od začátku obléhal bránu, její hráčky si ale dlouhé minuty lámaly zuby na domácí obraně a skvěle chytající Večeřové. Pak ale bohužel přišel nešťastný moment, kdy se míček odrazil od bránící Markové do vlastní brány. Dračice hrozily jen příležitostně z protiútoků, stav se však neměnil. Naopak Chodov dokázal navýšit skóre zásluhou Belicové a Suché. Na třetí gól hostů dokázaly Židenice rychle reagovat povedeným protiútokem. Večeřová pohotově vybídla Fuchsovou, která potvrdila roli kanonýra a snížila na 1:3 a zakončila tím první třetinu.

Prakticky stejný obraz hry pokračoval i ve druhé třetině. Dračice stále kompaktně bránily a Chodov nevzdával další a další útoky. První gól druhé třetiny padl až po 10 minutách hry, kdy recept na prostřelení Večeřové našla Plášková. Chvíli poté, netypicky v polovině zápasu, využil oddechový čas trenér Chodova. Jeho slova ale asi nepadla na úrodnou půdu, jelikož hned po jeho skončení se podařilo Židenicím skórovat. Mezi střelce se podruhé v zápase zapsala Viktorie Fuchsová. Její gól znamenal, že Židenice uhrály s Chodovem vyrovnanou druhou třetinu. Dračicím se bohužel nepodařilo ve třetí třetině navázat na předvedenou hru z těch předchozích. Závěrečná část tak patřila jen hostům. Šest branek Chodova zmařilo veškeré šance na zisk bodů. Postupně se prosadily Štolbová, Belicová, Vachovcová, Suchá, Chudá a svým druhým gólem stanovila závěrečné skóre Vachovcová.

1.SC TEMPISH Vítkovice - K1 Florbal Židenice 19:1 (4:0, 8:0, 7:1)

V sobotu 15. ledna vyrazily Dračice do Ostravy, kde se utkaly s aktuálně prvním celkem extraligové tabulky. Vítkovice v dosavadním průběhu ztratily pouhý bod a v utkání byly jasným favoritem. Tuto roli začaly potvrzovat hned od úvodu, už v první minutě otevřela skóre Maroszová. Pět minut na to zvýšila na 2:0 Husková, kterou o chvíli později napodobila Ďuríková. Vítkovice si brzy vypracovaly pohodlný náskok, který jim dodal ještě větší chuť útočit. Poslední trefu v prvním dějství přidala Ferenčíková. Židenice doufaly, že ostravský gólostroj zastaví, opak byl však pravdou. Dvanáct vteřin po naskočení ze šaten skórovala Buczek, která odstartovala krutou dvacetiminutovku pro židenické.

Vítkovice sázely jeden gól za druhým a v druhém dějství jich nasázely rovnou 8. Kromě Buczek se prosadily Cholinská, Seevaldová, Maroszová a hned třikrát Ferenčíková, která v utkání zapsala celkem 7 kanadských bodů. Ani ve třetí periodě neztratily Vítkovice chuť útočit a zatížily gólové konto dalšími sedmi góly. Čestnou židenickou trefu zaznamenala pět minut před koncem Viktorie Fuchsová, která bývalé židenické gólmance Příleské překazila čisté konto. Krutý výsledek pro židenické hráčky a pohodlná výhra pro Rytířky. Ty domácí utkání ovládly 19:1.

Dračice se musí z tohoto debaklu co nejdříve oklepat, už v sobotu je totiž čeká důležitý boj na půdě Bohemians.