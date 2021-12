Židenice ovládly florbalové derby a rok 2021 zakončily vítězně

Brno, 21. prosince 2021 – Poslední utkání v roce 2021 a ještě k tomu brněnské derby. Zápas Extraligy žen mezi Židenicemi a Bulldogs Brno byl rozhodně největším tahákem 15. kola nejvyšší české soutěže. Hala Vodova byla svědky zajímavého zápasu, ve kterém měly Dračice od úvodního buly navrch. Přesto ke konci třetí třetiny dopustily zaváhání, které je ale nakonec body nestálo. Brno je nadále růžové díky výhře Židenic v poměru 5:4.

V neděli 19. prosince se na nové hale Vodova odehrál trhák 15. kola Extraligy žen mezi K1 Florbal Židenice a Bulldogs Brno. Dračice vstupovaly do utkání jako papírový favorit, ale staré dobré pořekadlo jasně říká, že derby nemá favorita. Přesto domácí hráčky tuto roli od úvodu zápasu naplňovaly. V úvodu si vypracovaly několik šancí a jednu z nich proměnila Monika Jahodová, která utekla z vlastní poloviny a překonala hostující Prátovou. O tři minuty později vybídla svou sestru Kláru a ta zvýšila už na 2:0.

Aby toho pro hostující tým nebylo málo, o 27 sekund na to už byl náskok Židenic tříbrankový. Petra Bílá zpoza branky našla v předbrankovém prostoru Natálii Janečkovou a bylo to 3:0. Židenice byly při chuti a zdálo se, že zápas proti poslednímu celku extraligové tabulky nepřinese žádné velké drama. Opak byl pravdou. Tempo trochu opadlo a toho využily hráčky Bulldogs. Stará si na pravém mantinelu udělala šikovnou kličku a střelou do šibenice překonala Večeřovou.

Druhá třetina sice nenabídla tolik branek jako ta první, ale zápas se rozhodně musel líbit. Tempo hry bylo velmi dobré, Židenice měly více ze hry a vytvářely si větší množství šancí. Bohužel se potýkaly se špatně seřízenou muškou. Osmaosmdesát diváků vidělo další branku sice až ve 34. minutě, ale ta opravdu stála za to. Debutantka v áčku žen Kateřina Vokálová přihrála míček k levé straně hřiště na Petru Bílou, která okamžitě vyslala přesnou krosovou přihrávku na Natálii Janečkovou a ta povedenou ranou z dálky vymetla všechny pavouky v šibenici branky hostí. Židenice si tak do šatny odnesly tříbrankové vedení.

Třetí dějství už se domácímu týmu příliš nevyvedlo. Hráčky Bulldogs si začaly vytvářet tlak a vytěžily z něj relativně brzkou branku, prosadila se obránkyně Liliana Bolfová. Nešťastný moment o osm minut později vrátil Židenicím tříbrankový náskok, přihrávku z pravé strany si totiž do vlastní branky srazila hostující Hroudná. Ta samá hráčka ale o pouhou minutu proměnila standardní situaci, kdy využila špatného postavení bránících hráček a překonala Večeřovou. Buldočky prohrávaly o pouhé dvě branky a jelikož už neměly co ztratit, tak vsadily na hru v šesti. Minutu a 46 sekund do konce třetí třetiny vykřesala jiskřičku naděje Veselá, která nejspíše nohou šťastně tečovala nahození Knapové.

Hostující hráčky si před koncem vytvořily ještě jednu zajímavou šanci, ale ta skončila na boční síti. Židenice měly od úvodu zápasu navrch, vytvořily si více šancí, ale co by to bylo za derby, kdyby nenabídlo závěrečné drama. Nervózní závěr Dračice zvládly a stejně tak celé derby, které dotáhly do vítězného konce a zvítězily 5:4. Brno tak nadále patří Židenicím!

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)