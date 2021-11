Židenické florbalistky vyšly na závěr října bodově naprázdno

Brno, 2. listopadu 2021 – V závěru měsíce stál před židenickými děvčaty náročný úkol. Čtyři zápasy v deseti dnech. Dračice bohužel zapsaly z těchto utkání pouze 3 body s Mladou Boleslaví. Poslední dva zápasy vyzněly jasně pro soupeře.

Po prohrách 2:7 s PSN Tatran Střešovice a 1:5 proti FAT PIPE FLORBAL CHODOV se Židenice propadly na 10. místo v tabulce. Na 8. příčku zajišťující postup do play-off ale ztrácí pouze jediný bod.

K1 Florbal Židenice - PSN Tatran Střešovice 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)

Reprezentační přestávky a blížící se mistrovství světa připravilo pro extraligové týmy zápasově nabitý konec října. Hektický program a početná marodka byly opravdovou zkouškou pro mladý židenický tým. Ke svátečnímu zápasu 28. října proti Tatranu Střešovice nastoupily Židenice pouze se 13 hráčkami do pole. V prvních minutách ale nebyla početní převaha hostů znát.

Oba týmy měly problém vytvořit si brankové příležitosti. Na první branku diváci čekali až do 10. minuty utkání, kdy se prosadila nejproduktivnější hráčka Střešovic Kateřina Seemannová. Ale opět se ukázalo, že po vstřeleném góle klesá vedoucímu týmu koncentrace a ani ne minutu poté srovnala Petra Bílá. Po této brance měl opět Tatran převahu na míčku, nicméně Židenice hrozily z rychlých protiútoků. Právě jeden z nich využila podruhé v zápase Bílá, když ji nahrávkou přes celé hřiště oslovila Martina Indrová.

Židenice bohužel těsné vedení neudržely. Po nenápadné akci se podařilo Břešťálové propasírovat míček pod bezmocnou Večeřovou. Tatran i ve druhé třetině dominoval, co se týče držení míčku. Židenická obrana byla ale pevná. Dračice se neohroženě vrhaly proti střelám hostů a co prošlo, zachytila skvěle chytající Večeřová. Židenice hrozily jen ojediněle z rychlých protiútoků, které ke gólu ale nevedly. Jedinou branku druhé třetiny bylo možné vidět v čase 31:42. Tatranu se podařilo rozebrat domácí obranu a po křižné přihrávce se prosadila Vachudová.

V závěrečné třetině se bohužel Střešovicím začalo dařit i střelecky. Ačkoli byla ze strany Tatranu nejchudší co do počtu střel, padlo v ní nejvíce branek. Postupně se mezi střelce zapsaly Stůjová, Hermannová, Beránková a Mechlová. Zápas probíhal ve vysokém tempu a Židenice předvedly kvalitní výkon. Ani to však nestačilo na lepšího soupeře z Prahy, který si po zásluze odváží vítězství 7:2.

FAT PIPE FLORBAL CHODOV - K1 Florbal Židenice 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

V posledním zápase v říjnovém maratonu čekala na Židenice výzva - souboj s FAT PIPE FLORBAL CHODOV. Aktuálně druhý tým Extraligy žen v dosavadní sezóně nestačil pouze na mistrovské Vítkovice. To Dračice postavilo do role jasného outsidera, který v tomto zápase mohl pouze překvapit. Úvod ale nenaznačoval dominanci domácího týmu.

Chodov se herně trápil a Židenice byly vyrovnaným soupeřem. O překvapení se navíc postarala Viktorie Fuchsová, která otevřela skóre v 16 minutě utkání. Fuchsová si naběhla na střed hřiště a propálila Ranochovou. Dračice se však z vedení neradovaly dlouho. Z prvního protiútoku se k dorážce dostala Eliška Chudá a nedala Anně Kratochvílové šanci. I přesto první třetina ukázala, že Židenice se můžou měřit s týmem ze špice tabulky i v letošním ročníku.

Dračice bohužel nedokázaly navázat na slibnou první třetinu, Chodov se ujal vedení už ve 42 vteřině druhého dějství. Hana Ranochová rozehrála na Elišku Chudou, která zcela volně prošla celým hřištěm a krásnou střelou zaznamenala druhý gól v zápase. Vedení v zápase dodalo klid pražskému týmu, ale Židenice i nadále hrály vyrovnanou partii. V závěru třetiny se však prosadily Jirásková s Polívkovou a Chodov odskočil na rozdíl tří branek.

Obraz hry se nezměnil ani v závěrečné části zápasu. Chodov určoval tempo zápasu, ale obětavý výkon Dračic nedovoloval navýšení skóre. Bohužel brněnskému týmu se nedařily přechody do útoku a Chodov si tak udržoval dostačující náskok. V 53. minutě navíc pojistila vítězství Plášková. I přes dvě naprosto vyrovnané třetiny a sympatický výkon se Dračice z Prahy vracely bez bodu.

V tabulce Židenicím patří 10. místo se ztrátou jednoho bodu na postupové příčky pro play-off. Stále zbývá ještě polovina základní části a z pohledu Židenic není nic ztraceno. Další zápas je čeká už tuto neděli proti FBC ČPP OSTRAVA. Můžete jej sledovat od 16 hodin na hale VUT nebo na tvcom.cz.

Autor: Ondřej Vývoda