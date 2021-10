Židenice vyhrály nad Mladou Boleslaví, na pražské Panterky nestačily

Brno, 27. října 2021 – Dva zápasy, tři body. Dračice v pátek dokázaly porazit Mladou Boleslav, ale v oslabené sestavě nezvládly výjezd do Prahy, kde jednoznačně prohrály s Panthers Praha. Po osmi kolech tak figurují na 8. místě s 9 body.

K1 Florbal Židenice - MITEL Florbalová akademie MB 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

V pátek do Brna přicestovala Florbalová akademie z Mladé Boleslavi. Lvice v dosavadním průběhu extraligové sezony porazily pouze Buldočky, a tak byly v zápase mírným outsiderem. Židenice nastoupily s nečekanou posilou, kvůli velké marodce totiž týmu vypomohla Andrea Dernerová, která nastoupila v základní sestavě a to netradičně na pozici obránce.

Úvod zápasu ale domácím vůbec nevyšel. Už v 8. minutě Boleslav vedla 2:0. Ještě do konce třetiny ale dvěma brankami skóre srovnala Viktorie Fuchsová. Přesunutí do útoku Fuchsové evidentně svědčí, ve 26. minutě totiž přidala třetí gól, kterým završila čistý hattrick, Židenice se tak poprvé v zápase dostaly do vedení. Jak v první, tak v druhé třetině se hrál vyrovnaný duel se spoustou šancí na obou stranách. Druhá polovina druhého dějství vyzněla lépe pro židenické hráčky. Nejprve po faulu nekompromisně využila trestné střílení Petra Bílá a na 5:2 zvýšil v přesilové hře střelou z první, kdo jiný, než Andrea Dernerová. Tříbrankový náskok domácích si ale hosté nenechali líbit, zblokovaná střela Jirkové propadla až za záda Večeřové.

Boleslav hrála sympaticky a za aktivní hru byla odměněna korigující brankou. Na rozdíl jediné trefy totiž snížila druhou brankou v zápase Hradcová. Zdálo se, že mladoboleslavská hráčka zahrála vysokou holí, ale gól přesto platil. Židenice ale snížení nerozladilo, o pár minut později totiž vrátila dvoubrankové vedení na stranu domácích Markéta Sedláčková. Její pokus ze standardky nečekaně doplachtil až do branky. Klid na hole domácích dodala v 52. minutě Petra Bílá, která výstavní střelou do šibenice zvýšila na 7:4. Židenice měly mírně na vrch, ale přesto ještě došlo ke zdramatizování. V 56. minutě snížila kapitánka Žapková a o minutu a půl později dostal hostující celek obrovskou příležitost snížit na 6:7.

Rozhodčí nařídili samostatný nájezd, kterého se ujala Petra Beránková. Hostující hráčka se snažila roztančit brankářku Večeřovou, ta si ale počínala velmi dobře, hostující exekutorku vytlačila do strany a znemožnila jí skórovat. Boleslav ještě vyzkoušela hru v šesti, ale další branku nepřidala. Z vyrovnaného duelu nakonec vyválčily tři body Židenice, které zvítězily 7:5.

Panthers Praha - K1 Florbal Židenice 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

S dvěma výhrami v řadě vyrazily židenické florbalistky do Prahy, kde se poprvé v sezoně utkaly s Panthers. Domácí tým se v letošní sezoně prezentuje zajímavým ofenzivním florbalem a v zápase byl mírným favoritem. Židenice se do hlavního města vydaly pouze se 13 hráčkami a od úvodního hvizdu hrály pouze na dvě pětky. Panterky měly v prvním dějství více ze hry, držely míček na svých holích a snažily se kombinovat. Byly to ale Židenice, které se dostaly do vedení. Janečková ukradla míček na polovině hřiště, posunula jej na Fuchsovou a ta otevřela skóre. Pro hráčku s číslem 13 to byla šestá trefa ve třech utkáních od přesunu z obrany do útoku.

V 10. minutě ale byla vyloučena Bílá a Bartušková střelou z dálky přesilovou hru využila a vyrovnala na 1:1. I ve druhé třetině udávaly tempo domácí hráčky, ale vyrovnaný stav vydržel až do 33. minuty. V rozmezí 8 sekund se trefily Faltusová a Nováková a hráčky Panthers se dostaly do dvoubrankového vedení. Židenice záhy dostaly příležitost zahrávat přesilovou hru po ošklivém faulu na Markétu Sedláčkovou, ale až na střely Petry Bílé a Veroniky Muselíkové si nic výraznějšího nevypracovaly. Do šaten se tak odcházelo s dvoubrankovým náskokem domácích.

Ve 46. minutě se Židenice snažily snížit, ale domácí tým se ubránil a naopak vyrazil do rychlého protiútoku, na jehož konci byla Nováková, která střelou jednoruč zvýšila už na 4:1. Na židenických hráčkách již byla znát únava, čehož hráčky Panthers dokázaly náramně využít. O pouhé dvě minuty vstřelila pátý gól domácích Saffertová a bylo rozhodnuto. Jiskřičku naděje vykřesala Židenicím v 55. minutě střelou do šibenice Janečková, ale Panthers si dvěma dalšími trefami výhru pohlídali. Židenice v Praze neuspěly a do Brna se vrátily s výsledkem 2:7.