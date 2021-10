Brněnské florbalové derby dopadlo vítězně pro Dračice

Brno, 11. října 2021 – Šlágrem 6. kola Extraligy žen bylo bezpochyby brněnské derby. Oba celky se v úvodu sezony výsledkově trápily, Židenice nasbíraly pouze 3 body za výhru s Jičínem a Bulldogs Brno se krčí na posledním místě tabulky s nulou na kontě.

Přesto se očekával zajímavý a napínavý duel. Vyrovnaný zápas nakonec dotáhly do vítězného konce Dračice, které gólově odskočily v druhé třetině a náskok už nepustily.

Bulldogs Brno – K1 Florbal Židenice 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Derby nemá favorita. S tímto sportovním rčením vstupovaly oba týmy do zápasu 6. kola Extraligy žen na brněnské hale SportPoint. Hned v úvodu měli domácí obrovskou šanci, po velké chybě v rozehrávce od Martiny Indrové si ale Němcová z bezprostřední blízkosti vylámala zuby na pozorné Večeřové. Motivované Buldočky si na začátku třetiny vytvořily tlak, ale další vyloženou příležitost si nevytvořily. Židenice působily nervózním dojmem, ale přesto málem šly do vedení. Posila z Nitry Michaela Styková vyrazila do protiútoku, přihrávkou nabídla velkou šanci Monice Jahodové, ale ta promáchla. O malou chvíli později musela být ve skrumáži před hostující brankou v pozoru Večeřová.

Další šance už ale úvodní trefou skončila. Žáková dostala míček za branku a vyzvala ke skórování Dostálovou, pro kterou už nebylo těžké trefit míček do prázdné kasy. Nezáživnou hru probudila až vyrovnávající trefa. Židenice z letargie vyvedla Veronika Muselíková. Domácí obránkyně vyslala z poloviny hřiště dloubáček, který k překvapení všech skončil až za zády brankářky Prátové. Pro hráčku s číslem 28 to byla první trefa v extraligové kariéře. Dračice záhy dostaly příležitost otočit skóre. Po faulu Peškové ale Natálie Janečková nenaložila se samostatným nájezdem ideálně a stav se neměnil. Janečková ale své zaváhání napravila, unikla domácím hráčkám a přihrávkou jednoruč míček poslala na Viktorii Fuchsovou a ta se bekhendem nemýlila. I pro Fuchsovou se jednalo o první gól v A-týmu.

Na startu druhé třetiny si Židenice vyzkoušely přesilovou hru, za nebezpečné vrážení odešla na dvě minuty Pešková. Hned na začátku početní výhody si po střele Stykové Dračice vytvořily závar před brankou, ale Buldočky se nejen jemu, ale i celému oslabení ubránily. Co se nepovedlo v přesilovce, se podařilo o pár minut na to. Klára Jahodová vybojovala míček uprostřed hřiště a doslova fotbalovým centrem vyslala do zakončení sestru Moniku, která skórovala volejem ze vzduchu. Po třetí brance Židenic se hra uklidnila a ani jeden z týmů soupeřovu branku neohrožoval.

To se změnilo v 31. minutě, dvě Buldočky se nešťastně srazily a toho využila Vendula Kasal, která zatloukla míček do branky. Odchovankyně židenického florbalu se stala třetí hráčkou v tomto utkání, která zapsala první zářez na svou extraligovou pažbu. Dračice byly v druhé třetině efektivní v proměňování šancí, třetí branku v této části vsítila Petra Bílá, jejíž gól vyhnal na střídačku brankářku Prátovou. Tři a půl minuty vydržel hostujícím hráčkám čtyřbrankový náskok, když snížila kanonýrka Žáková. Ale byly to Židenice, které skórovaly v druhé třetině jako poslední. Petra Bílá se odvděčila Viktorii Fuchsové za asistenci u pátého gólu Židenic, bekhendem naservírovala míček na střed, odkud jej talentovaná juniorka napálila přímo do šibenice.

Ve třetí třetině už 126 přihlížejících diváků příliš zajímavých akcí nevidělo. Buldočky si vytvořily tlak a chtěly s nepříznivým skóre něco udělat, ale už se jim snížit nepodařilo. Dračice se nehnaly za dalšími brankami, poctivě bránily a pokud to šlo, vyrážely do protiútoků. Hřebíček do buldočí rakve zatloukla po rychlé kombinaci a přihrávce Bílé Natálie Janečková, která zvýšila na konečných 7:2. Z poměrně vyrovnaného duelu nakonec více vytěžily Židenice, které své rivalky porazily vysoko 7:2 a připsaly si druhou výhru v této extraligové sezoně.

Branky: 6. Dostálová, 37. Žáková – 15. a 40. Fuchsová, 12. Muselíková, 25. Jahodová, 31. Kasal, 34. Bílá, 60. Janečková

Vyloučení: 1-1; Využití: 0-0