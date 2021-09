Přihlaste i vaše dítě na florbal!

Brno, 20. září 2021 - FLORBAL ŽIDENICE ... KDE FLORBAL ZNAMENÁ VÍCE. Není to pro nás jen fráze. Věříme, že získat lásku k pohybu a kamarády, kteří s vámi sdílejí radost i smutek, je víc než jen honba za medailemi. Učíme děti i dospělé k vzájemné úctě a touze uspět nejenom ve sportu, ale i v životě.

K1 Florbal Židenice hledá do svých řad nová Dráčata od 5 do 15 let. Trénujeme a sportujeme nejen v Židenicích, ale i na Vinohradech, v Líšni, Bohunicích, Králově Poli a Maloměřicích. Hledáme holky i kluky, kteří mají chuť sportovat a kteří chtějí být součástí jednoho z největších florbalových klubů v regionu!

Tak se nám ozvěte a přijďte #NaFlorbal! U nás dostanou šanci opravdu všichni. Jaké ročníky se k nám mohou přidat, kde trénujeme, na jakých sedmi základních školách organizujeme sportovní kroužky, a také spoustu dalšího, naleznete ZDE.