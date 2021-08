Brno má úspěšné olympioniky, chce pro ně i odpovídající sportovní zázemí

Brno, 5. srpna 2021 – Sportovci z Brna na olympiádě září. Bronzový Choupenitch v šermu, zlatý Lipták a stříbrný Kostelecký v trapu, Barbora Krejčíková pak na vítězství na Roland Garros navázala i zlatou medailí z olympiády v deblu spolu s Kateřinou Siniakovou. Město chce úspěchy zdejších sportovců podporovat, a to zejména vylepšováním sportovní infrastruktury.

“Brno dlouhodobě podporuje nadějné sportovce. Letošní olympiádou se ukazuje, že tato podpora má velký smysl a je třeba v ní pokračovat. Největší pomocí je pro sportovce kvalitní zázemí pro závod a pro trénink, aby mohli rozvíjet svůj talent. Nová sportoviště jsou tak pro Brno strategickými a prioritními projekty, samo město je ale není schopno ufinancovat a slíbená podpora státu zůstává zatím pouze u slibů,” vyjádřil se Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Multifunkční hala, která bude sloužit především zápasům a závodům, má stavební povolení. “Konfigurace haly umožní rychlou úpravu na různé typy sportovišť, které umožní odehrát například v pátek hokejové utkání a o víkendu mezinárodní turnaj v basketbale. Celkem bude možné halu přestavět na cca 20 sportů,” uvedl radní pro sport Jaroslav Suchý.

Na financování těchto strategických staveb by se měl spolupodílet kraj i stát, město ale hledá i další zdroje financí. Národní sportovní agentura konečně vypsala dotační titul. I když je v něm alokováno poměrně málo financí, město bude podávat žádosti o 300 milionů na obě stavby, které máme připravené, tedy atletickou halu i multifunkční halu.

“Letos začne výstavba 25 metrového bazénu Za Lužánkami. Brno tak bude mít jako jediné město v Česku prostory pro velké mezinárodní soutěže, u kterých je třeba, aby vedle závodního padesáti metrového bazénu byl i dvaceti pěti metrový pro rozplavání. Navíc při té příležitosti vznikne i šestnácti metrový bazén, který poslouží zejména ke školní výuce, i pro tu je totiž bazénů nedostatek. Kromě plavců zde najdou zázemí také synchronizované plavání nebo vodní pólo,” dodal Suchý.

Následující rok, v roce 2022, začne výstavba tréninkové haly na ulici Vodova, který nabídne lepší prostředí zejména pro halové sporty, například i pro reprezentanty v basketbalu. “Našim cílem je, aby se Vodova stala centrem míčových sportů, jejichž zázemí je zatím v Brně nedostatečné,” uvedl Hladík.

Posunul se i projekt VELODROMU, který směřuje k územnímu rozhodnutí

“Zázemí v něm najde dráhová i sálová cyklistika. Dnes cyklisté trénují na betonové, nezastřešené dráze o 400 metrech, soutěže se ale jezdí na dřevěné dráze, dlouhé 250 metrů, kompletně uzavřené, tedy vytápěné. Brněnský VELODROM tyto parametry naplní. Aby sportovec uspěl, potřebuje trénovat v takových podmínkách, ve kterých pak i závodí,” uvedl Jaroslav Suchý, radní města Brna pro oblast sportu a dodal, že Brno má i díky Tomáši Bábkovi, vicemistrovi světa, skvělou historii dráhové cyklistiky, na kterou je třeba navázat a vytvořit prostředí pro jeho nástupce. Podmínkou pro stavební povolení bude vybudování protipovodňové ochrany, na které již město také pracuje.

U multifunkčního sportoviště Lužánky by měla být hotová projektová dokumentace také v roce 2022. “Zde je stěžejní rychlobruslařská dráha. V současné době se trénuje v zahraničí, stojí to čas i velké peníze, Martina Sáblíková a její budoucí svěřenci by si přitom zasloužili mít podmínky pro trénink i tady u nás, v Česku,” sdělil Suchý.

“Příští rok bychom navíc měli začít budovat sportovně-rekreační areál v Pisárkách, v lokalitě Za Anthroposem, kde má vzniknout in-line dráha závodních parametrů. Tyto dva sporty, rychlobruslení a in-line se skvěle doplňují, pro sportovce by tak vzniklo v Brně naprosto unikátní tréninkové i závodní prostředí,” upřesnil Suchý. V lokalitě za Anthroposem bude také horolezecká stěna závodních parametrů. Pri její přípravě město spolupracuje s týmem Adama Ondry.

Ve stejné lokalitě u řeky Svratky by měl vzniknout i vodácký kanál. “Na olympiádě jsme ve vodním slalomu bodovali, zlatý Prskavec a stříbrný Rohan. Rozhodně je nyní potřeba podpořit u nás rozvoj vodního sportu. Zatím jediné místo k tréninku a závodům v Česku je pražská Trója. Nový kanál tak bude sloužit sportovcům z celé republiky,” doplnil Hladík.

Město také myslí na sportovní střelce. Obrovský úspěch Liptáka a Kosteleckého by mohl do tohoto sportovního odvětví přinést nové talenty. Připravovaný územní plán myslí na rozvoj lokality U Huberta, který tvoří zázemí pro brněnskou střeleckou Kometu.