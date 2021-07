Mladí brněnští florbalisté ovládli největší mezinárodní turnaj v Praze

Brno, 14. července 2021 – Ve dnech 7.–10. července proběhl další ročník největšího mezinárodního florbalového turnaje pro mládež ve věku od 12 do 18 let, Prague Games, pořádaného každoročně v Praze. Turnaje se zúčastnilo 220 týmů z 5 zemí. Nejúspěšnějším klubem letošního ročníku se stal Bulldogs Brno, jehož týmy dokázaly zvítězit ve třech finálových utkáních ze čtyř, do nichž se probojovaly.

Stejného výsledku dosáhla také dvojice pražských klubů Black Angels a Tatran Střešovice, ovšem zatímco výprava Bulldogs Brno čítala pouze pět týmů, Black Angels vyslal do turnaje 9 týmů a Tatran Střešovice dokonce 12. Letošní bilance Bulldogs Brno je v historii turnaje naprosto ojedinělá.

Prestižní turnaj Prague Games tak opět potvrdil, že mládežnická základna Bulldogs Brno patří dlouhodobě nejen k tuzemské, ale také k mezinárodní špičce. Navzdory dlouhé nucené covidové pauze si mladí sportovci Bulldogs Brno zachovali skvělou sportovní úroveň, mimo jiné i díky propracovanému systému online tréninků. Týmy Bulldogs Brno navíc na Prague Games vévodily chlapeckým i dívčím kategoriím – v turnaji zvítězily jak týmy mladších (do 12 let) a starších (do 14 let) žáků, tak i dorostenek (do 16 let), a juniorky (do 18 let) pak podlehly svému soupeři až ve finále.

Aktuální členská základna Bulldogs Brno čítá přes 1 500 členů, z toho přibližně 500 je aktivních hráčů. Buldoci patří k nejstarším tuzemským florbalovým klubům, za dobu své existence prošlo klubem přibližně 10 tisíc sportovců.