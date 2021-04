Židenice v Praze urvaly vítězství a odvrátily druhý mečbol

Brno, 23. dubna 2021 – Po náročném víkendu se v úterý čtvrtfinálová série vrátila zpět do Prahy. Tatran může, Židenice musí, s tímto vědomím Brňanky do Prahy odjížděly. Případná prohra by totiž znamenala konec sezóny. Ani tento zápas nebyl výjimkou a opět byla k vidění vyrovnaná bitva, která skončila rozdílem jediné branky. Tu rozhodující vstřelila Martina Indrová, která zařídila svému týmu výhru 4:3 a vrácení série zpět do Brna.

V úterním pátém zápase čtvrtfinále Extraligy žen se nic neměnilo, pro prodloužení probíhající sezóny musely Židenice zvítězit. S tímto vědomím do Prahy vyjížděly. Vstup do zápasu ale Dračicím vůbec nevyšel a Remešová už po necelých dvou minutách musela lovit míček z brány. Markéta Prontekerová využila laxního přistoupení židenické obrany, vyjela si zpoza brány a krásnou bekhendovou střelou otevřela gólový účet utkání.

Židenice naštěstí dokázaly okamžitě reagovat. Martina Indrová vystihla rozehrávku tatranských hráček a rychle rozehrála gólovou akci. Protiútok vedla Andrea Dernerová, která naservírovala střeleckou pozici pro Barboru Sedláčkovou a pro tu už nebyl problém poslat míček za záda Drbalové. Dvě rychlé branky opařily oba týmy a hra se v následujících minutách uklidnila, nicméně musíme uznat, že Tatran byl v této části hry lepším týmem. Obléhání brány vedlo k další trefě Katky Nádeníkové, díky které střešovický tým vyhrál první třetinu 2:1.

První půlku druhé třetiny se hra odehrávala převážně ve středu hřiště. Oba celky se do útoku dostávaly spíše sporadicky. Čekání na gól ukončila až Barbora Sedláčková, která se prosadila podruhé v zápase a opět svému týmu zařídila vyrovnání. Navíc v čase 37:30 byla vyloučena domácí Bystrianská, a Židenicím se tak naskytla poprvé v zápase možnost ujmout se vedení. Dračice zavřely Tatranky na jejich polovině, ale přesilová hra postrádala střelbu. Osm vteřin před koncem přesilovky ale přišla standardní situace a krásná střela Evy Smutné po přiťuknutí Dernerové. Židenice si však neužily vedení dlouho. Ještě před druhou sirénou totiž bylo srovnáno. Kuriózní pokus, kdy Kateřina Pisárová spíše nahazovala míček v závěru třetiny, skončil nešťastně až za zády Lenky Remešové.

V poslední třetině se nic neměnilo a Židenice i nadále balancovaly na hraně vypadnutí. To ale rázně odmítla Martina Indrová, která zaskočila Drbalovou zpoza brány podobně jako Eva Urbášková v nedělním čtvrtém čtvrtfinále. Střešovické ženy ve zbytku utkání podnikaly jeden nebezpečný útok za druhým, ale branka Lenky Remešové už zůstala zavřena. Židenice tak navázaly na vynikající nedělní výkon a vrátily sérii do Brna. Čas na regeneraci nebude příliš dlouhý, šestý zápas dramatické série se totiž odehraje už ve čtvrtek v 19:00 na hale Vodova.

Tatran Střešovice - K1 Florbal Židenice 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Branky: 2. Prontekerová, 12. Nádeníková, 40. Pisárová - 3. a 35. B. Sedláčková, 40. Smutná, 49. Indrová

Vyloučení: 2-1

Využití: 0-1

Zásahy brankářek: Drbalová 10 - Remešová 22

Rozhodčí: Kostinek - Reichelt

Autor: Ondřej Vývoda

