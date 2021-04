Nedělní výkon oddálil florbalovým Dračicím konec sezony

Brno, 20. dubna 2021 - O víkendu se čtvrtfinálová série mezi Dračicemi a ženami z Tatranu přesunula do Brna. Tým z pražských Střešovic si přivezl pohodlné vedení 2:0. Oba předchozí zápasy nabídly dramatickou bitvu, která nepřinesla mnoho branek.



Nic se na tom neměnilo ani v sobotu, kdy Židenice prohrály 0:2. Nedělní utkání tedy představovalo první matchball pro Tatran. Dračice ale po skvělé třetí třetině odmítly konec sezóny a výhrou 5:4 si zajistily pokračování série.

K1 Florbal Židenice - Tatran Střešovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Celá letošní sezona je ošizena o diváckou kulisu, ale fanoušci se snaží, aby jejich přítomnost byla v hledišti cítit. Společně s pořadateli vytvořili ženám domácí prostředí. Vyzdobená šatna a obří transparenty v hledišti alespoň trochu zmírnily důsledky koronavirových opatření. Dračice tak v hlavách musely cítit, že nebojují jen za sebe, ale za celou brněnskou florbalovou společnost.

Možná ale právě tento fakt jim svazoval ruce a jejich rozehrávka nabízela spoustu nepřesností a laciných ztrát, které naštěstí obrana dokázala celou první třetinu likvidovat. Navíc, co prošlo přes obranu, dokázala s jistotou sbírat skvěle chytající Lenka Remešová, která byla nakonec po zásluze vyhlášena hráčkou utkání. V druhé třetině bohužel ani ona nedokázala zastavit střelu Želízkové. Ta využila nešťastné situace, kdy se srazily dvě židenické hráčky a skórovala ve vlastním oslabení. Židenicím se ani nadále nedařila přechodová část a většina útoků končila ve středu hřiště.

Naopak střešovická děvčata se dostávala do akcí až s překvapivou ladností. To, že recept na překonání Remešové našla v zápase už jen Veronika Kopecká v 34. minutě, je až překvapivé. Tatran si vypracoval velké množství šancí, ale několikrát si vylámal zuby na tyčkách branky Remešové, které v utkání zazvonily hned šestkrát. Zápas tak skončil hubeným výsledkem 0:2. Do nedělního boje tak Dračice musely setřást tlak z ramen a zvýšit produktivitu. Teď už nebylo kam uhnout, další prohra by znamenala konec jejich sezony.

K1 Florbal Židenice - Tatran Střešovice 5:4 (1:2, 0:1, 4:1)

Kdyby měl být nedělní zápas k něčemu přirovnán, tak barvy černá a bílá se přímo nabízejí. Židenické hráčky od první minuty ukazovaly, že ještě nejsou připraveny ukončit letošní sezonu. Trenérka hostů Michaela Marešová v sobotním rozhovoru předvídala, že Židenice více otevřou hru ve snaze vytvořit si gólové příležitosti a prodloužit sérii, k čemuž skutečně došlo. Bohužel střelecká potence Židenic trvala i nadále a nadějné příležitosti k brance nevedly. Tatran dal Židenicím lekci z efektivity, když se v první třetině v krátkém sledu prosadily Nádeníková a Prontekerová.

V obou případech Tatran skvěle operoval na brankovišti a zakrytý výhled znemožnil Remešové zakročit. Florbalově to Židenicím zatím v tomto play-off nevychází, ale touha po vítězství byla znatelná. Aktivita domácích byla odměněna gólem Natálie Janečkové, která napálila do branky míček z velkého brankoviště po přiťuknutí Moniky Jahodové. Vyrovnat už se v první třetině nepodařilo, a tak domácí odcházeli do kabin za stavu 1:2. Úvod do druhé části nebyl úplně povedený a Tatranky si rychle vzaly své dvougólové vedení zpět. Na konci nacvičené standardní situace byla Býčková, jejíž střela skončila v síti. Druhá třetina ubíhala a Tatran si s přehledem držel vedení 3:1. Do třetí třetiny tak ženy nastupovaly s úkolem stáhnout dvoubrankové manko a oddálit konec sezony. Čas běžel strašně rychle a branky pořád nepřicházely.

V čase 47:34 se ale Eva Urbášková rozhodla zavelet k obratu. Povedenou akcí zavěsila míček zpoza brány a snížila na 2:3. Přesně na takový impuls židenická střídačka celou dobu čekala. Posledních deset minut byl na hřišti úplně jiný tým. V 53. minutě si tentokrát na přihrávku Kláry Jahodové naběhla Eva Filipová a ukázala, proč si po vynucené pauze opět řekla o zařazení do základní sestavy.

Obrat ve skóre pak dokonala o dvě minuty později Barbora Sedláčková, když výstavně dorazila pod víko backhandovou střelu Martiny Indrové. Střešovický tým ale ještě nesložil zbraně a ukázal, proč vede v sérii 3:0 na zápasy. První lajna Tatranu krásnou kombinací rozebrala obranu a Želízková už měla jednoduchou práci při překonání Remešové. Přibližně čtyři minuty před koncem tak byl stav opět vyrovnaný.

Dračice si ale vynutily 5. zápas. V 57. minutě se totiž uvolnila Indrová a přesně našla Lucii Romančákovou. Ta si v přestávkových rozhovorech stěžovala, že se jí střelecky nedaří. Ukázalo se však, že svou trefu celou dobu schovávala na nejdůležitější okamžik zápasu a vstřelila vítěznou branku. Minutu před koncem ještě Tatran dostal příležitost na vyrovnání v podobě přesilovky. Skóre už se ale neměnilo a Židenice prodlužují sezonu minimálně do úterý, kdy se v Praze odehraje 5. zápas.

Autor: Ondřej Vývoda