Úvod play-off Židenicím nevyšel, Tatran vede v sérii 2:0

Brno, 13. dubna 2021 – V loňském roce se Extraliga žen přerušila po dvou úvodních zápasech čtvrtfinále, ve kterých Dračice na pražské půdě vybojovaly nadějné vedení 2:0 v sérii s tehdejšími Ivanti Tigers. Letošní start vyřazovací fáze tak úspěšný nebyl, po úvodních zápasech totiž v sérii ztrácí.

V sobotním i nedělním utkání Dračice inkasovaly pouze tři branky, nicméně ani jednou se z vítězství neradovaly. Nejprve nezvládly dotáhnout náskok Tatranu a prohrály 1:3 a následně v neděli ztratily vedení v závěrečné části a prohrály těsně 2:3. O víkendu tak budou chtít sérii zdramatizovat.

Tatran Střešovice - K1 Florbal Židenice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Umístění Tatranu Střešovice po základní části bylo lepší než to židenické. Díky tomu mohly Tatranky využít výhodu domácího prostředí v prvních dvou zápasech. Oba týmy se naposledy utkaly na konci ledna, takřka ihned po restartu soutěže po vynucené pauze. Zápas skončil skromným výsledkem 2:1 pro pražský tým. I tentokrát se jednalo o taktickou bitvu, kdy ani jeden z celků na hřišti nedominoval a nedokázal si vytvořit náskok, který by mu přinesl klid. První gól zápasu vstřelila v přesilové hře do úplně odkryté branky Seemannová, když se ocitla nikým nehlídaná u pravé tyčky.

Tatran v průběhu první třetiny vyslal hned několik střel, ale kromě Seemannové nezvládl nikdo jiný židenickou jistotu Remešovou překonat. To se povedlo až v úvodu druhé třetiny Býčkové, která po kličce upravila skóre na 2:0. Tento výsledek trval takřka půl hodiny, kdy se oba celky střídaly v držení míčku. Dračice se herně osmělovaly a postupně přidávaly střelecké pokusy. Nicméně z pohledu střel i skóre byla nejvyrovnanější třetinou ta poslední. V 51. minutě se Židenice konečně dočkaly. V přesilové hře se po přiťuknutí Smutné šikovně uvolnila Andrea Dernerová a snížila na dostřel jediné branky.

Dračice se ve zbytku třetiny tlačily za vyrovnáním, ale branka Tatranu zůstala uzavřena. Naopak střešovický tým udeřil z protiútoku, naděje na srovnání uhasila Kopecká. Židenice se ještě v závěru snažily o zvrat utkání, ale skóre už zůstalo nezměněno. Tatran tak první zápas zvládl a ujal se vedení v sérii.

Tatran Střešovice - K1 Florbal Židenice 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Sobotní a nedělní utkání dělilo necelých 24 hodin. Důležité tak pro oba celky byly fyzická připravenost i psychická odolnost, i z toho důvodu bývají zápasy play-off vyhrocenější a divácky atraktivnější. Díky sportu se židenická děvčata dostala mimo brněnský okres bez porušení vládních opatření. Společná procházka po hlavním městě pomohla vyčistit hlavu a nastoupit s čistým štítem do dalšího utkání.

Nedělní herní projev Židenic byl viditelně aktivnější. V 7. minutě nebezpečně zahrozila Barbora Sedláčková, jejíž střelu ještě domácí brankářka Drbalová zastavila. To se ale nepovedlo o chvíli později proti parádní střele Evy Nečasové, která vymetla všechny pavučiny v levé šibenici. Díky této brance hráčky v černých dresech poprvé v sérii vedly. Židenice v průběhu první třetiny přestřílely domácí 10:5, ale bohužel se jim nepodařilo vystřílet výraznější náskok. Ten navíc smazala Kopecká 49 vteřin před koncem první třetiny, když využila přesilovou hru střelou od mantinelu. Vedení si Dračice vzaly zpět díky povedené akci Martiny Indrové a zakončení Lucie Romančákové. Nejen její zásahy Židenice budou potřebovat, pokud chtějí pomýšlet na postup do semifinále. Po této brance ale Tatran přepnul na vyšší rychlostní stupeň a na branku Remešové mířila jedna střela za druhou.

V této části zápasu musela Remešová být pro Tatran doslova noční můrou. Domácím útočnicím se nepodařilo nalézt klíč k tomu, jak dostat míček za její záda. Židenice tak do třetí třetiny vstupovaly s jednogólovým náskokem. Třetí dějství můžeme hodnotit jako vyrovnané, bohužel v průběhu 47. a 48. minuty přišla temná chvilka Židenic a dva slepené góly. Tatran otočil zápas zásluhou Želízkové a Seemannové, která skórovala znovu v přesilové hře. Na tuto změnu skóre se už Židenicím nepodařilo odpovědět a Střešovice tak uhájily na domácí půdě i druhé vítězství.

Židenice sice obě úvodní utkání čtvrtfinále Extraligy prohrály, ale za své výkony se rozhodně nemusí stydět. Doma ale budou odvracet hrozbu konce sezóny.