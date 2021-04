Židenické florbalistky si v Praze poradily se Startem98

Brno, 8. dubna 2021 - Lepší konec základní části Extraligy si Židenice přát nemohly. V sobotu 3. dubna totiž zvítězily v souboji s o play-off bojujícími Tigers vysoko 8:2 a pozitivně se naladily před blížící se nadstavbovou fází.

Židenické florbalistky v sobotu zavítaly do Prahy, kde je čekala dohrávka 20. kola a zároveň poslední utkání v základní části Extraligy. V cestě jim stál Start98, který do posledních kol bojuje o příslušnost mezi nejlepší osmičkou soutěže. Dračice už si postup do play-off zajistily v zápase s Bohemians, který zvládly 5:4. Trenérský štáb tak mohl vyzkoušet nové hráčky nebo ty, které v dosavadním průběhu nedostávaly tolik herního prostoru. Premiéru v A-týmu si tak mohla připsat také sedmnáctiletá juniorka a odchovankyně Vendula Kasal. Četné změny v kádru ale na hře Židenic nebyly vůbec znát. Hned od prvního buly měly herní převahu, kterou přetavily v úvodní branky zápasu.

Ve 44. sekundě otevřela skóre Eva Smutná po pěkné narážečce s Michaelou Hřebíčkovou a ihned po buly využila zaváhání v zadních řadách domácích Monika Jahodová po vybídnutí sestry Kláry. Židenice vstoupily do zápasu skvěle a v 11. minutě přidaly další trefu, podruhé se prosadila Monika Jahodová.

Domácí hráčky nebyly ve své kůži, nedařilo se jim dostávat do vyložených šancí a pokud ano, zaskvěla se brankářka Večeřová. Tigers se ale přece jen dočkaly snížení z hole Pěnkavové, která povedenou ranou od mantinelu vymetla pavučiny v hostující brance. Ze snížení se ale domácí neradovali dlouho, o pouhou minutu a půl později vrátila tříbrankové vedení na stranu Židenic střelou z první Barbora Sedláčková.

Druhá třetina se zvrtla v brankovou přestřelku. Minutu a půl po čtvrté brance hostí korigovala dorážkou Balejová, ale Kamila Pravcová a Lucie Romančáková slepenými góly dostaly Židenice do čtyřbrankového trháku. Start už další góly nepřidal, ale jejich soupeřky ano. Na 7:2 zvýšila druhým zásahem v zápase nejproduktivnější hráčka týmu Lucie Romančáková a tečku za utkáním udělala Šárka Staňková, která nepohrdla odkrytou svatyní domácích po pěkné individuální akci Evy Urbáškové. Židenice zvládly poslední zápas základní části Extraligy na jedničku a z Prahy si odvezly vysokou výhru 8:2.

FATPIPE Tigers Start98 Kunratice - K1 Florbal Židenice 2:8 (0:3, 2:3, 0:2)

Branky: 35. Pěnkavová, 38. Balejová - 1. Smutná, 1. a 11. M. Jahodová, 36. B. Sedláčková, 39. Pravcová, 40. a 47. Romančáková, 58. Staňková

Vyloučení: 2-2

Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Janglová 12, Karli 2 - Večeřová 22