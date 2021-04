Florbalistky Židenic porazily Bohemians a postupují do play-off

Brno, 31. března 2021 – To byly nervy! Od restartu extraligové sezony je velká část zápasů Židenic velmi dramatická. Jinak tomu nebylo ani v nedělním souboji proti FbŠ Bohemians. Dračice měly od startu zápasu převahu, dostaly se do dvoubrankového vedení, ale to nedokázaly udržet. Ukázaly ale obrovský charakter a chuť zápas zvrátit a třemi brankami nepříznivý vývoj otočily, dovedly utkání do vítězného konce a zajistily si postup mezi nejlepších 8 týmů Extraligy!

Nedělní zápas proti Bohemians se dal označit za nejdůležitější v této sezoně. Oba celky potřebovaly vyhrát. Židenice by si třemi body zajistily postup do play-off, zatímco tým Bohemians by díky vítězství měl ještě naději dostat se mezi nejlepších osm. Dračice i Klokanky nastoupily do zápasu v okleštěné sestavě, ať už z důvodu zranění, karantény nebo kvůli pozitivním výsledkům na Covid-19.

Od úvodního buly měly domácí hráčky výraznou převahu. Držely míček na hokejkách, kombinovaly na polovině svých soupeřek, které příliš do hry nepouštěly, ale do výraznějších šancí se nedostávaly. Na první pohled bylo patrné, jak důležitý tento zápas je. Ani jeden tým nehrál příliš v rukavičkách, o čemž svědčí i dvouminutové tresty na obou stranách. Velmi důležitý moment nastal v 9. minutě. Rozhodčím se nelíbilo gesto kapitánky a nejzkušenější hráčky hostí Hany Polákové, která téměř bez váhání uviděla červenou kartu a byla vyloučena do konce zápasu. Klokanky se tak téměř celý zápas musely obejít bez nejproduktivnější hráčky. Diváci si doma u svých obrazovek museli počkat na změnu skóre až do 24. minuty, kdy Eva Nečasová stála na správném místě a do prázdné branky doklepla pas Evy Smutné. O pouhé dvě minuty později využila zaváhání hostující brankářky Červové Barbora Sedláčková, která dorazila do brány nahození Romančákové.

Domácí si vypracovali dvoubrankový náskok, který ale jako už po několikáté v této sezoně neudržely. Ztráta koncentrovanosti vedla k vyrovnání během jedné minuty. Nejprve snížila Bímová a o chvíli později srovnala Štajnerová. Židenice měly nadále převahu a míček pod kontrolou, šance ale nepřicházely. Bohemians se do útoku příliš nehrnuly, ale jakmile se do útočné fáze dostaly, tak hrozily. Brankářka Remešová však svůj tým držela nad vodou. Do šatny se šlo i podruhé za vyrovnaného stavu. Klokanky vyloučení Polákové neoslabilo, hrály soudržně jako tým, poctivě bránily a čekaly na svou šanci. Ta přišla ve 43. minutě, domácí hráčky dovolily hned třikrát zakončit hostující Štajnerovou, která z dorážky poslala hosty poprvé do vedení.

A o pět minut později to pro domácí tým vypadalo ještě hůř. Adéla Bočanová využila další nedůslednosti v zadních řadách, dorazila míček k levé tyčce a Bohemians vedly už o dvě branky. Židenice se ale nevzdaly, zapnuly na vyšší obrátky, zjednodušily hru v útočné fázi a odměnou jim byl gól Barbory Sedláčkové, která si naběhla na povedenou přihrávku Lucie Romančákové a šikovnou tečí snížila na rozdíl jedné trefy. O minutu později už bylo srovnáno! V roli dvorní nahravačky byla znovu Lucie Romančáková, která připravila výbornou pozici pro Evu Urbáškovou a ta ranou pod břevno vyrovnala.

Do konce třetí části zbývalo šest minut. Židenice byly po dvou brankách na koni a bylo zřejmé, že chtějí zápas dotáhnout do vítězného konce už v základní hrací době. A tři minuty před koncem začaly být výhře na dosah! V probíhající 57. minutě uzmula míček po šanci hostí Eva Nečasová, natáhla krok, utekla protihráčkám a střelou po zemi překvapila brankářku Červovou. Nečasová tak okořenila svůj výborný výkon druhou brankou v zápase, která se nakonec ukázala jako rozhodující. Hosté to ještě zkoušeli v šesti, ale k šancím na srovnání se nedostali. Dračice tak během čtyř minut otočily nepříznivé skóre a dotáhly zápas do vítězného konce. Jedno kolo před koncem základní části si tak zajistily postup do play-off!

„Utkání jsme začali velmi dobře, drželi jsme tlak, ale dokázali jsme se odpoutat a dát dva góly. Pak ale přišly zase dva zbytečné góly, hra se vyrovnala, Bohemka byla na vlně, dala další dva góly. Holky ale ukázaly morál, dokázaly zápas dotáhnout k vítěznému konci. Makaly, nevykašlaly se na to. Oproti minulým utkáním je to dost značný progres. I přesto, že jsme měli úzký kádr kvůli zraněním a nemocem, jsme odehráli celý zápas pouze na dvě lajny ve vysokém tempu a došli si pro tři body,“ zhodnotil klíčový zápas trenér Luboš Rauer.

K1 Florbal Židenice - FbŠ Bohemians 5:4 (0:0, 2:2, 3:2)

Branky: 24. a 57. Nečasová, 26. a 53. B. Sedláčková, 54. Urbášková - 27. Bímová, 27. a 43. Štajnerová, 49. Bočanová

Vyloučení: 1-2 + Hana Poláková ČK3 + 5

Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Remešová 17 - Červová 19