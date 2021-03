Víkend s pražskými týmy židenickým florbalistkám nevyšel

Brno, 19. března 2021 – Půda hlavního města Prahy židenickým Dračicím nesvědčí. Ze čtyř výjezdů v této sezóně se jim nepodařilo dovézt do Brna ani jedno vítězství. Nejblíže tomu byly Židenice právě uplynulý víkend, jenže ani vedení o dvě branky 3 minuty před koncem základní části 3 body nepřineslo. Dračice nakonec podlehly Panthers Praha 6:7 po nájezdech. V neděli do Brna zavítal aktuálně třetí celek tabulky FAT PIPE FLORBAL CHODOV, který bohužel potvrdil papírové předpoklady a vyhrál poměrem vysoko 6:1.

Panthers Praha – K1 Florbal Židenice 7:6pn (1:2, 2:1, 3:3, 0:0)

Branky: 12. a 57. Valešová, 45. a rozh. náj. Zittová, 27. Tůmová, 33. Nováková, 57. Žbánková – 7. Urbášková, 16. Sedláčková, 21. Staňková, 46. M. Jahodová, 54. a 57. Pravcová

Vyloučení: 0-0

Zásahy brankářek: Horňáková 33 – Remešová 15

Jakoby zakleté jsou pro židenické hráčky palubovky pražškých hal. V sobotu se vydaly do Prahy s cílem prolomit zdejší prokletí zápasem s Panthers Praha. Úvodní třetina patřila jasně Židenicím, což se bohužel výrazněji nepodepsalo na skóre zápasu. Ačkoli hosté přestříleli domácí poměrem 15:8, mezi střelkyně se zapsaly pouze Eva Urbášková a Barbora Sedláčková. Za domácí se navíc prosadila Valešová a tak skóre po úvodním dějství bylo pouze 2:1. Židenicím vyšel i úvod do druhé třetiny a po aktivním napadání se prosadila Šárka Staňková.

Uspokojené dvoubrankovým vedením ale Židenice polevily v tlaku, z čehož těžily domácí hráčky. Do konce třetiny se postupně prosadila Tůmová a o vyrovnání se v čase 32:51 postarala Nováková. Povedené úvodní dějství tak bylo zapomenuto a oba týmy šly do třetí třetiny se stejnými šancemi na vítězství. Úspěšněji k němu nakročili domácí. Staňková zahrála vysokou holí a z trestného střílení se prosadila Zittová. Židenice ale nedovolily větší odskočení skóre a Monika Jahodová o necelou minutu později opět srovnala na 4:4. Tímto gólem Židenice převzaly otěže zápasu a Kamila Pravcová dvěma důležitými slepenými góly nasměrovala brněnský tým k vítězství.

Bohužel prokletí pražských hal trvá a ani vedení o dvě branky necelé 4 minuty před koncem se nepodařilo uhájit. Panterky srovnaly zápas zásluhou Valeškové a Žbáňkové. Šedesát minut základní části tak vítěze neurčilo. Následné prodloužení také nerozhodlo a v samostatných nájezdech nakonec byly úspěšnější Panterky. Dračice se tak po slibném průběhu vrátily z Prahy s pouhým bodem.

K1 Florbal Židenice – FAT PIPE FLORBAL CHODOV (1:1, 0:3, 0:2)

Branky: 13. M. Jahodová – 9. Hanzlíková, 33. Jůzová, 33. Chudá, 34. Belicová, 44. Štolbová, 52. Suchá

Vyloučení: 0-1

Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Remešová 23 – Christianová 13

Židenice musely v neděli přepustit svůj svatostánek na Vodové házenkářské reprezentaci. Z toho důvodu přivítaly FAT PIPE FLORBAL CHODOV netypicky na sportovní hale VUT. Pražský soupeř patří dlouhodobě k nejlepším týmům Extraligy žen a byl jasným favoritem nedělního zápasu a to i přesto, že do Brna přijela vinou současných problémů nekompletní sestava. Dračice chtěly využít oslabení soupeře a prezentovaly se aktivním napadáním. Hráčky hostů pod tlakem produkovaly nepřesnosti a nedostávaly se do brankových příležitostí tak, jak jsou zvyklé. I přesto ale byly lepším týmem na hřišti, což bylo odměněno gólem Hanzlíkové.

Aktivní hra ale přinesla šance i domácím. Na konci jedné stála Monika Jahodová, která byla označena za střelkyni branky. Bohužel se ale jednalo o jediný židenický zápis mezi střelce. Jiskřička naděje, kterou přinesla první třetina v podobě vyrovnaného skóre 1:1, byla uhašena během dvou minut v druhé třetině. Mezi 33. a 34. minutou bohužel vypadly Židenice z koncentrace a inkasovaly tři branky. Postupně se trefovaly Jůzová, Chudá a Belicová. Sympatický výkon židenického výkonu tak byl jasně zastíněn touto dvouminutovou pasáží. Tu navíc podtrhly ještě branky Štolbové a Suché ve třetí třetině, které určily závěrečné skóre zápasu. I přes nepříznivý výsledek lze ve hře Židenic vidět pozitivní přínos nového trenérského týmu, který může po nevydařeném úvodu být příslibem do play-off.

