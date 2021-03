Ve florbale Brnu vládnou Židenice!

Brno, 12. března 2021 – Dračice o víkendu čekaly zajímavé zápasy. Nejprve se v sobotu vydaly do Ostravy, kde se postavily favorizovaným Vítkovicím a v neděli se utkaly s brněnskými Bulldogs. Na posledního mistra Extraligy bohužel nestačily, ale chuť si spravily v nedělním zápase s rivalkami, které porazily vysoko 10:3. Brno je tak stále růžové!

1.SC TEMPISH Vítkovice - K1 Florbal Židenice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 12. Šponiarová, 22. Seevaldová, 36. Husková, 47. Hägg.

Vyloučení: 1-0

Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Karasová 14 - Večeřová 25

S nejtěžším možným soupeřem načaly další herní víkend židenické florbalistky. Čekala je cesta do Ostravy, kde změřily síly s favorizovanými Vítkovicemi, které v letošní sezoně ještě neztratily ani bod. Židenice ale umí potrápit i favority, a to se jim dařilo i v sobotu. Od úvodního buly sice měli domácí míček více na hokejce, ale do vyložených šancí se nedostávali.

Tempo hry navíc nebylo nijak závratné. Dračice vyčkávaly na vlastní polovině a snažily se plnit taktické pokyny, zatímco domácí hráčky měly problém dostat se do obvyklého tempa. Přesto se dostaly do vedení, když ve 12. minutě využila menšího zaváhání Večeřové z dorážky nejproduktivnější Rytířka Šponiarová. Obraz hry se v druhé třetině příliš nezměnil. Vítkovice tvořily hru, zatímco Židenice vyčkávaly na svou příležitost. A že jich nebylo málo! Dračice se několikrát dostaly k zakončení, ale bohužel neměly seřízená mířidla.

Naopak Vítkovice zvládly přidat dvě branky, nejprve se z dorážky prosadila Seevaldová a čtyři minuty před sirénou upravila na 3:0 nečekanou střelou Husková. Brňanky se držely, bojovaly, ale na Vítkovice to nestačilo. Definitivní tečku za utkáním udělala Švédka Lina Hägg, která střelou do šibenice zvýšila na konečných 4:0. Židenice sice prohrály, ale za předvedený výkon se rozhodně nemusí stydět.

K1 Florbal Židenice - Bulldogs Brno (3:0, 5:3, 2:0)

Branky: 4. Janečková, 5. M. Jahodová, 17. Valehrachová, 22. Dernerová, 28. Indrová, 30. B. Sedláčková, 33. a 35. Romančáková, 44. Drápalová, 55. Urbášková, PH - 33. Bašová, 38. Koláčková, 39. Dostálová

Vyloučení: 0-3

Využití: 1-0

Zásahy brankářek: Večeřová 12 - Dvořáčková 9, Marková 10

V posledním vzájemném zápase v polovině února Židenice na půdě soupeřek vyhrály 3:2 po prodloužení. Buldočkám tak dovolily získat jeden z jeho dvou bodů. Cíl pro druhé derby v aktuální sezoně byl jasný. Odčinit zaváhání z předchozího vzájemného měření sil, zvítězit za tři body a upevnit si pozici nejlepšího celku v Brně. Odveta se vyvíjela zcela jinak hned od prvních chvil, kdy měly Židenice několik šancí. Staňková trefila tyč, Dernerovou zatavila brankářka Dvořáčková a Urbášková mířila nad. Ve čtvrté minutě už se ale trefila Janečková, která se ocitla před brankou a nekompromisně vymetla šibenici.

Netrvalo dlouho a domácí tým navýšil náskok, když Dernerová naservírovala na zlatém podnose přihrávku Monice Jahodové. Židenice držely míček většinu času na hokejkách. V polovině první třetiny měly blízko ke třetímu gólu, ale první lajna natřikrát Dvořáčkovou nepřekonala. Buldočky se dostávaly do šancí jen sporadicky, vždy narazily na obranu nebo připravenou Večeřovou. V závěru první třetiny se napřáhla na vlastní půlce Martina Valehrachová. Obloučkem překvapila Dvořáčkovou, které míč vypadl do sítě. Pro legendu Židenic se jednalo o první branku po téměř třech letech! Buldočky do druhé třetiny změnily brankářku a mezi tyčemi se objevila Marková. Hned v úvodu ale inkasovala. Monika Jahodová vrátila brankovou příležitost Dernerové, která se nemýlila.

Trenérům Jaroslavu Čížkovi a Luboši Rauerovi tak vyšla změna, když Moniku Jahodovou poslali ze třetí lajny do druhé. Na počátku osmé minuty zvyšovala už na 5:0 střelou po zemi Indrová a poté Romančáková vybídla ke skórování Barboru Sedláčkovou. Ve 13. minutě se první trefy dočkaly i hostující hráčky, když skákající míček doklepla za záda Večeřové Magdaléna Bašová. Netrvalo dlouho a skóre se měnilo znovu, tentokrát na 7:1 zásluhou Romančákové. Stejná hráčka za chvíli využila i přihrávky Urbáškové a zavěsila do prázdné klece. V závěru druhé třetiny Buldočky snížily stav na 8:3 dvěma přesnými trefami Koláčkové a Dostálové.

Na počátku posledního dějství vyvinuly Buldočky tlak, ale gól z něj nepadl, dvěma zákroky se totiž blýskla Večeřová, která i v druhém víkendovém zápase zaskočila za absentující Remešovou. Za domácí se prosadila kapitánka domácích Drápalová, po exkluzivní nabídce Moniky Jahodové zvýšila na 9:3. Hostující celek zkoušel i hru bez brankářky, ale ta ovoce nepřinesla. Naopak na druhé straně stála na konci přesilové hry Eva Urbášková, která jen nastavila hokejku na přihrávku Dernerové a usměrnila míček za čáru.

V závěru Židenice nevyužily přesilovku pět na tři, ale to je už nemuselo mrzet. Dračice tak potvrdily roli favorita a v derby zvítězily jednoznačně 10:3.

