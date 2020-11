Florbalová trenérka Monika Chromá se dostala do výběru nejlepších trenérů ČR

Brno, 31. října 2020 – V tomto roce se rozjel již 6. ročník soutěže Díky, trenére o nejlepšího trenéra mládeže roku 2020. Tato akce chce ocenit ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a kteří je zároveň naučí milovat sport, smysl pro fair play a kteří z nich vychovají nejen dobré sportovce, ale hlavně dobré lidi. Do letošního výběru se dostala i trenérka K1 Florbal Židenice Monika Chromá, která uspěla v úvodních kolech a zaslouženě se probojovala mezi TOP 8 trenérů v ČR.

Do 6. ročníku akce Díky, trenére bylo přihlášeno 300 trenérů, kteří mají za sebou tři úvodní kola. Ta probíhala od února do půlky října. Na základě hodnocení komise Díky, trenére a konzultací s jednotlivými sportovními svazy, bylo v průběhu října vybráno 8 nejlepších mládežnických trenérů. Mezi ně se probojovala i Monika Chromá, která má ve florbalových Židenicích dlouhodobě na starosti výchovu dívek.

„Je skvělé, jak je Monča do florbalu zapálená, jak dokáže holky semknout, namotivovat je ke 100% práci nejen na tréninku, ale i na zápasech. Její práce se pak odráží na výkonech holek, které zažívají jeden úspěch za druhým. Jsme rádi, že Monču v klubu máme a doufáme, že v soutěži Díky, trenére uspěje,“ říká o trenérce K1 Florbal Židenice sportovní manažerka klubu Jitka Drápalová. Odměnou za postup Moniky Chromé do nejlepší osmičky soutěže je velký billboard u brněnského autobusového nádraží Zvonařka. „Je to pro mě velká čest a ocenění za práci, kterou dělám. Hned jsem se u billboardu vyfotila nejen já, ale i holky, které z něj mají taky radost. Jsem strašně šťastná, že mě organizátoři poslali do finále, vůbec jsem to nečekala. Všichni trenéři si zaslouží velký respekt. Je neuvěřitelné, co každý z nich pro děti dělá,“ řekla k ocenění koučka Monika Chromá.

Trenérem mládeže roku 2020 se může stát trenér/ka z jakéhokoli sportu. Vítěz je oceněn odměnou ve výši 50 000 Kč, z čehož 40 000 Kč půjde na úhradu sportovní stáže a 10 000 Kč jako podpora klubu, ve kterém trenér působí. Podobné pěkné ceny čekají i trenéry na 2., 3. a 4. místě. Oceněni budou také ostatní trenéři, kteří se dostali do TOP 16.

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která není společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Mnozí se věnují dětem z lásky k nim a svému sportu bez odpovídající odměny. Se vší skromností se pokoušíme aspoň částečně to napravit,“ říká iniciátor a hlavní organizátor akce Petr Rydl.

O vítězi se rozhodne v lednu na velkolepé finálové akci, která se uskuteční ve sparťanské aréně na Podvinném mlýně v Praze, kde budou mít trenéři za úkol zaujmout diváky a ukázat kvalitu tréninku a zapojení dětí.