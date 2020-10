Florbalové Židenice porazily nováčka Extraligy žen 6:1

Brno, 1. října 2020 – Nejvyšší florbalová soutěž žen si nedala přestávku ani o prodlouženém víkendu. A-tým židenických žen zamířil v rámci 3. kola Extraligy do Mladé Boleslavi, kde hraje svá domácí utkání nováček soutěže MITEL Florbalová akademie MB. Boleslavi se podařil povedený vstup do sezóny, když z prvních dvou utkání vyválčila čtyři body, což je na nováčka více než slušné počínání. Nicméně brněnské Dračice napravily reputaci z předešlého utkání s Tatranem Střešovice a z Mladé Boleslavi vezou povinné tři body za výhru 6:1.

Ukázalo se, že sobota přála Židenickému florbalu. Poté, co muži a junioři vybojovali maximální počet bodů, se čekalo, jestli ženy dokáží navázat na jejich povedené výsledky. S cílem vyhrát Dračice do Boleslavi přijely. Tyto týmy se v Extralize nikdy dříve nepotkaly, takže nebylo snadné usoudit, jak těžký úkol to bude. Židenice byly od první minuty dominantnějším celkem na hřišti, ale domácí hráčky dokazovaly, proč se jim podařilo v prvních dvou zápasech bodovat. Houževnatou hrou se jim dařilo odolávat židenickému tlaku až do 9. minuty, kdy se poprvé v zápase prosadila Eva Urbášková, která vstřelila první a poslední branku první třetiny.

Židenice byly i v průběhu druhé třetiny lepším týmem a svíraly domácí na jejich útočné polovině. I přes dominanci ukazoval ukazatel skóre i v půlce zápasu stav pouze 1:0. Ve 29. minutě byla navíc vyloučena Indrová po nešťastném zásahu soupeřky na 2 minuty za bránění ve hře. Domácí dokázaly tuto příležitost využít a srovnat na 1:1 zásluhou Machačové. Inkasovaná branka trochu snížila nápor Židenic, což vedlo k dalšímu vyloučení – potrestanou hráčkou byla opět Indrová. Toto oslabení už ale Dračice zvládly nejen ubránit, ale navíc díky Lucii Romančákové, která vystihla rozehrávku domácích a překonala Topolovou, vrátit Židenicím zpět ztracené vedení.

Ze začátku třetí třetiny se hra přesouvala z jedné strany na druhou a oba týmy měly příležitosti na změnu skóre. To se podařilo až v čase 46:51 po povedené backhendové střele Andrey Dernerové. Od té doby už byl na hřišti jen tým v růžových dresech. Jeho převaha nakonec vyústila v další brankové zápisy, o které se postaraly Eva Urbášková s Klárou Jahodovou, která se trefila hned dvakrát. Po vyrovnaných dvou třetinách tak Židenice zápas ovládly a zvítězily s přehledem 6:1.

Další utkání odehrají židenické ženy v neděli 4. října na Staré hale ve Vodově ulici, kde se utkají s FBS Olomouc. Zápas startuje v 15:00.

MITEL Florbalová akademie MB – K1 Florbal Židenice 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Branky: 31. Machačová – 9. a 52. Urbášková, 37. Romančáková, 47. Dernerová, 51. a 57. Jahodová K.

Vyloučení: 0-2

Využití: 1-0

V oslabení: 0-1

Zásahy brankářek: Topolová 27, Remešová 33

Diváků: 90

Autor: Ondřej Vývoda