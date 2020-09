Florbalové Židenice hledají do svých řad nová Dráčata

Brno, 14. září 2020 - Brněnský florbalový klub K1 Florbal Židenice hledá do svých řad nové mladé sportovce. Tradiční klub s téměř dvacetiletou historií organizuje své tréninky nejen v Židenicích, ale také v Maloměřicích, Králově Poli, Líšni, Bohunicích a na Vinohradech.

Židenice...kde florbal znamená více. Toto motto není pro židenický klub pouhá fráze. „Věříme, že získat lásku k pohybu a kamarády, kteří s vámi sdílejí radost i smutek, je více než jen honba za medailemi. Učíme děti i dospělé k vzájemné úctě a touze uspět nejenom ve sportu, ale i v životě," hlásá prezident klubu Jiří Starý.

V současné době K1 Florbal Židenice disponuje více než 400 členy a kompletní dívčí i chlapeckou strukturou. Do nového soutěžního ročníku pod hlavičkou Českého florbalu přihlásil úctyhodných 23 týmů, největší počet v Jihomoravském i Zlínském kraji. Vlajkovou lodí je A-tým žen, který stabilně reprezentuje nejen klub, ale i Brno a celý Jihomoravský kraj v nejvyšší soutěži zvané Extraliga žen.

Navzdory široké členské základně hledají Židenice další mládežníky, kteří by rozšířili jejich řady a začali se bavit florbalem. A pro koho je florbal vhodný? „Hledáme holky i kluky od 4 let. Na trénink si stačí vzít boty do tělocvičny, kraťasy a tričko. O zbytek už se postaráme my. První tři tréninky jsou navíc zdarma!", říká k náborům sportovní manažerka klubu Jitka Drápalová.

Více informací o klubu naleznete na webové stránce www.florbalzidenice.cz.