Běžecký závod RunTour přilákal k přehradě na 1500 účastníků

Brno, 15. května 2018 – V blízkosti Brněnské přehrady se v sobotu 12. května uskutečnil druhý závod sezóny 2018 běžeckého seriálu RunTour, jenž se pořádá již sedmým rokem. Seriál patří mezi stálice mezi českými závody, který se ale od ostatních odlišuje především tím, že je pro všechny věkové kategorie, pro zkušené, ale i začínající běžce, pro celé rodiny s dětmi.

„Největší motivace? Běžci okolo. Na trati jsem potkala sportovce ve věku mých prarodičů, maminky s kočárkama, ale třeba i hendikepované,“ svěřila se svými pocity po doběhnutí například Volfová Hana. „Není to o tom vyhrát, ale překonat sám sebe a své limity. Vědět a věřit, že dokážete nemožné.“ Její slova doplňovali i ostatní běžci, kteří stejně jako ona chválili atmosféru závodu, a doplňovali, že je bavila trasa a vybraná lokalita. Spoustu z běžců se na RunTour, která se konala u Brněnské přehrady, vrátilo již poněkolikáté, stejně jako fotbalista Petr Švancara.

„Jsem takový stabilní host RunToury. Jsem tu již potřetí a moc si to užívám. Líbí se mi, že jsou tu celé rodiny i malá děcka,“ vypráví důvody, proč jezdí na běžecký seriál, Švancara. „Je skvělé, že místo toho, aby byly doma u tabletů, tak jsou tady. Není to ale jenom o dětech, je tu celý věkový přůřez lidí, kteří běhají, a mám z toho velkou radost.“ Švancara nebyl ale jediným slavným jménem, které se objevilo na brněnské RunTour. Závod na 5 km odstartovala olympionička Eva Vrabcová Nývltová, poté se převlékla do sportovního a vyběhla s běžci závod na 10 km.

„Když jsme před měsícem vyběhli do nové sezóny, přáli jsme si, aby i ostatní závody byly alespoň z poloviny tak povedené jako ten českobudějovický. Jsme nadšeni, že i druhý závod letošní sezóny byl velmi úspěšný a startovní listina byla plná,“ hodnotila na konci dne závod Nikola Mráčková z organizačního týmu. K samotnému úspěchu závodu pomohlo i krásné slunečné počasí, které si běžci velmi pochvalovali, přestože ti, kteří běželi 10 km, na trase promokli. Na prvním kilometru trati se totiž objevila průtrž mračen, závodníkům to ale radost z běhu nezkazilo.

Druhý závod letošního seriálu se běžel kolem Prýglu, tedy Brněnské přehrady. V lokalitě, která patří mezi nejvyhledávanější místa pro lidi, kteří hledají prostor pro relaxaci, odpočinek a sport. „Prýgl je ideálním místem pro závod,“ vysvětluje Mráčková. „Opět jsme trasu koncipovali tak, aby si ji užil každý běžec. Jsou na ní rychlejší části ideální pro sprint, ale i kopce, které jsou skutečnou výzvou. Okolí závodu, tedy prostředí, kde máme zázemí, je ale důvod, proč se sem tak rádi vracíme. Je to tu skutečně moc krásné. Ani letos tomu nebylo jinak a moc jsme si to tu užili,“ dodává členka organizačního týmu a zve na další závod RunTour, již třetí v pořadí, která se koná 26. května v Ústí nad Labem.

Foto: archív pořadatelů