Jarní cena Brna startuje, na okruh se vrací sidecary

Brno, 20. dubna 2017 – Po dvaceti letech se na Masarykově okruhu v ostrém závodu představí posádky sidecar. Atraktivní disciplína je pouze jedním z lákadel motocyklové Jarní ceny Brna, která se v areálu Automotodromu koná od pátku 21. dubna do neděle 23. dubna. Svou závodní premiéru v barvách nově vzniklého Brno Circuit Junior Racing Teamu absolvují také tři mladé motocyklové naděje.

Domácí premiéra Brno Circuit Junior Racing Teamu

17letá Alexandra Pelikánová, 14letý Filip Řeháček a 13letý Patrik Carda. Tito tři členové Brno Circuit Junior Racing Teamu se vedle sebe postaví na startovní rošt jedné z kategorií motocyklové Jarní ceny. „Pro všechny tři jezdce je to první příležitost, kdy mohou absolvovat ostrý závod na velké trati v nabité konkurenci. Očekáváme, že získají první cenné zkušenosti, které poté mohou zúročit v celé nadcházející sezóně, kdy spolu se svými týmovými kolegy vyrazí na prestižní motocyklové šampionáty napříč Evropou,“ vysvětluje manažerka projektu Brno Circuit JRT Tamara Hanáková.

Závodníci Brno Circuit Junior Racing Teamu své síly v rámci Jarní ceny Brna změří mimo jiné i s Filipem Salačem, který už loni startoval v Red Bull Rookies Cupu, což je jeden z doplňkových závodů Mistrovství světa silničních motocyklů.

Na zaplněné startovní listině nechybí česká motocyklová špička

Během víkendu se na Masarykově okruhu představí přes 400 tuzemských i zahraničních závodníků. Přestože se jede na účelové trati, Jarní cena Brna se počítá jako první podnik závodní sezóny na přírodních okruzích. Prestižně obsazená je především „královská“ třída Superbike. O vítězství budou soupeřit jména jako Michal Prášek, Václav Bittman nebo Marek Červený. Do celkového pořadí určitě promluví i Kamil Holán nebo Aleš Nechvátal.

Letos se součástí Jarní ceny Brna stal i mezinárodní závod sidecar, který se pojede v rámci podniku International Sidecar Trophy. Na trať se celkem vydá 21 posádek ve dvou kategoriích. Posádky startují v třídách F1 a F2, přičemž vozy v těchto třídách se liší především objemem motoru. Do závodu F1 se hlásí sidecary s motorem za jezdcem o objemu do 1 000 cm3.

V kategorii F2, které se účastní „sajdy“ s motorem do 600 cm3 umístěným vpředu, pojedou i dvě české posádky ve složení Miroslav Medek, Kateřina Rozenková a Petr Fišar, Ondřej Kopecký. Společnost jim bude dělat sedminásobný mistr světa a největší hvězda závodu sidecar Tim Reeves se spolujezdcem Patrickem Farrancem.

Pro veřejnost budou na Masarykově okruhu od pátku do neděle otevřené tribuny T3, T5 a přírodní tribuna C. Vstup i parkovné u těchto tribun je zdarma. Vstupné do Paddocku, který bude otevřen v sobotu a neděli, činí 100 Kč.

