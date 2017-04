Brnem projede Velká jarní cyklojízda

Brno, 20 dubna 2017 – „Napumpujte svoje duše,“ říká postava nápadně připomínající hrdinu seriálu Profesionálové na plakátu k letošní Velké jarní cyklojízdě, která tento čtvrtek startuje v 17.30 hodin u kina Scala na Moravské náměstí.

„Cyklistů v Brně rok od roku přibývá. Co se ale bohužel nemění, jsou podmínky pro cyklodopravu a cyklojízdou na tento stav chceme upozornit,“ vysvětluje Kristýna Vojtíšková ze sdružení Brno na kole, které cyklojízdu společně s Nadací Partnerství pořádá.

Letošní cyklojízda předznamenává tradiční květnovou soutěž Do práce na kole, které bude věnována i část programu před startem. Právě doprovodný program cyklojízdy bude letos oproti loňským rokům výrazně rozšířen, a proto akce oficiálně startuje již v 16.30. Jeho součástí bude i představení květnové kampaně Do práce na kole. „Už nyní je do soutěže přihlášeno více jak 1600 účastníků a doufáme, že i účastníci cyklojízdy se do soutěže do konce dubna přihlásí,“ říká Anna Petříková z Nadace Partnerství. Další částí předprogramu bude také workshop lepení duší, defilé novinek firmy Citybikes nebo představení systému sdílení automobilů Autonapůl. Po skončení cyklojízdy se pak účastníci mohou těšit na afterparty v Morgalu s koncertem hudební skupiny The Sideshows a Ban Jarnet.

Samotná cyklojízda letos povede po Kounicově, přes ulici Jana Babáka a dále přes Slovanské náměstí zpět po ulici Štefánikova a Lidická. Organizátoři očekávají více jak pět set účastníků a zároveň vyzývají řidiče k ohleduplnosti a toleranci.

