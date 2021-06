Letem světem Moravským muzeem

Pavilon Anthropos v Pisárkách, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, Památník Leoše Janáčka na Smetanově ulici, zoologický depozitář na zámku v Budišově či Starý zámek v Jevišovicích, to vše je Moravské zemské muzeum, kde je stále k vidění spousta zajímavostí.

Vypravte se určitě do Pavilonu Anthropos. Už v rámci stálých expozic naleznete žhavou novinku! Jsou to sochy - antropologické rekonstrukce žen z Krumlovského lesa. Celý výzkum pravěké těžby v Krumlovském lese, kterému se odborníci z MZM v čele s Martinem Olivou věnují už řadu let, je svými odhaleními jedinečný, a to v celosvětovém měřítku. A teď nálezy koster dvou žen, jediných lidských pozůstatků na této lokalitě, dostaly díky vědě, antropoložce Evě Vaníčkové a sochaři Ondřeji Bílkovi svoji tvář včetně barvy očí, vlasů a pravděpodobného oděvu. V Pavilonu Anthropos rovněž nezapomeňte navštívit poučnou i zábavnou výstavu pro celou rodinu s názvem Óóó Indiáni. Na téměř 350 m2 se tu můžete seznámit s historií a kulturou původních obyvatel Severní Ameriky. Pozornost je zaměřena jak na každodenní život indiánů, roli žen a mužů či výchovu dětí, tak i na náboženské obřady a válečnictví. Milovníci nejen dobré hudby, ale i dobrého jídla by se jistě měli zastavit v Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici, kde budou moci nahlédnout k Janáčkům do kuchyně. Výstava navazuje na vydání úspěšné Mářiny kuchařky a představí originály ilustrací Venduly Chalánkové. Procházky letním Brnem si můžete zpestřit, když se vydáte Po stopách pavoučka Edy. Jedná se o novou rodinnou virtuální hru, jejímž cílem je dozvědět se o muzeu něco opravdu zajímavého. Kdo postupně obejde muzejní objekty, splní u nich úkoly a získá všechny hvězdičky, obdrží zdarma rodinnou vstupenku do muzea. A co vás čeká za hranicemi Brna? V zoologickém depozitáři na zámku Budišov si můžete prohlédnout výsledky obdivuhodné práce muzejních preparátorů v podobě kolekce zvířat exotických i lokálních. Malá ukázka z jejich dílny se v průběhu letních měsíců objeví i do foyeru Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu. A ani s koncem prázdnin program v MZM nekončí, hned 4. září se nezapomeňte vypravit na Starý zámek v Jevišovicích, kde se západem slunce začne Netopýří noc…