JazzFestBrno bude i ve Vodojemech s Tomem Skinnerem z The Smile
Brno, 16. února 2026 – Mezinárodní hudební festival JazzFestBrno letos slaví 25 let a k půlkulatému výročí si nadělil několik novinek. Poprvé proběhne v impozantních podzemních Vodojemech, kde 21. května dvakrát vystoupí londýnský bubeník, producent a skladatel Tom Skinner, člen formací The Smile nebo Sons of Kemet. Poprvé se také rozběhne nová koncertní řada FACE určená současným odvážným hudebním projektům překračujícím žánrové hranice jazzu.
V rámci ní zahrají 31. března v Kabinetu MÚZ berlínští KUF spojující hlasové samply s dirty funkem nebo R&B a slovenský producent Samo Benko se svojí jungle rave formací. Už tak bohatý program festivalu dále posiluje 15. dubna v Cabaretu des Péchés americký kytarista, zpěvák, skladatel a producent Isaiah Sharkey a 30. dubna na stejném místě koncertní oslava Mezinárodního dne jazzu s novou skupinou Jaromíra Honzáka nazvanou flui a mladým americkým saxofonovým triem New Jazz Underground.
Celkově tak první polovina festivalu nabídne od 6. února do 21. května patnáct večerů s dvaceti účinkujícími - od velkých jmen současného světového jazzu jako Béla Fleck s formací BEATrio, Esperanza Spalding, Brad Mehldau s Christianem McBridem, Joshua Redman nebo GoGo Penguin až po pravou jazzovou klubovou atmosféru v Cabaretu des Péchés. Kompletní program i vstupenky v prodeji na jazzfestbrno.cz.
„25. výročí festivalu je příležitostí nejen k ohlédnutí, ale především k zamyšlení, aby nestárl a stále se vyvíjel. Proto jsme se rozhodli vedle velkých světových jazzových jmen a koncertů Club Life s klubovou atmosférou vyzkoušet nové prostory a rovněž nabídnout novou řadu FACE,” říká na úvod umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka a pokračuje: „Cílem FACE pod dohledem kurátora Mikuláše Hamerly je přivést do Brna umělce, kteří ještě nejsou ´nedosažitelní´, ale přitom výrazně formují dnešní mezinárodní scénu. Série otevírá náš festival dalším perspektivám, zvukům a způsobům setkávání se s hudbou.”
„FACE hledá nové kontexty, pracuje s netradičními prostory i formáty a reaguje na současné společenské impulzy. Nejedná se nutně o jazz v tradičním smyslu slova, ale o svobodomyslný přístup, otevřenost, odvahu a autenticitu,” doplňuje Mikuláš Hamerla. Sérii zahájí večer 31. března v Kabinetu MÚZ s formacemi KUF a Samo Benko Orchestra. Během vystoupení KUF klávesový virtuos Tom Schneider v reálném čase vrství a ohýbá své autorské nahrávky, při tom jej doplňují basista Valentin Link a bubeník Hendrik Havekost. „Rytmická sekce čerpá z odkazu dirty funku a R&B, výsledný sofistikovaný dark fusion je přetavený taneční odkaz Berlínské metropole,” popisuje Hamerla. Slovenský producent Samo Benko přijede s početnou sestavou, která propojuje hudební preciznost s humorem, absurditou a nenuceným crowdworkem. „Bere si z různých žánrů a vše skládá do vlastního, výrazně multižánrového jazyka. Rozlámané beaty se potkávají s rytmy britských ravů, footworkem nebo vaporwavem a vytvářejí hudbu, která je zároveň chytrá i zábavná,” říká Hamerla.
Samotný letošní ročník JazzFestu Brno zahájí 6. února v Sonu společným koncertem banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez, neboli formace BEATrio. Na jednom pódiu se tak sejdou mistři svých nástrojů, dohromady držitelé 22 Grammy, aby ukázali, že i tato neobvyklá a překvapivá hudební kombinace dokáže fungovat a strhnout diváky.
Foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...