JazzFestBrno bude i ve Vodojemech s Tomem Skinnerem z The Smile

Brno, 16. února 2026 – Mezinárodní hudební festival JazzFestBrno letos slaví 25 let a k půlkulatému výročí si nadělil několik novinek. Poprvé proběhne v impozantních podzemních Vodojemech, kde 21. května dvakrát vystoupí londýnský bubeník, producent a skladatel Tom Skinner, člen formací The Smile nebo Sons of Kemet. Poprvé se také rozběhne nová koncertní řada FACE určená současným odvážným hudebním projektům překračujícím žánrové hranice jazzu.

jazz ideogram saxofon

V rámci ní zahrají 31. března v Kabinetu MÚZ berlínští KUF spojující hlasové samply s dirty funkem nebo R&B a slovenský producent Samo Benko se svojí jungle rave formací. Už tak bohatý program festivalu dále posiluje 15. dubna v Cabaretu des Péchés americký kytarista, zpěvák, skladatel a producent Isaiah Sharkey a 30. dubna na stejném místě koncertní oslava Mezinárodního dne jazzu s novou skupinou Jaromíra Honzáka nazvanou flui a mladým americkým saxofonovým triem New Jazz Underground.

Celkově tak první polovina festivalu nabídne od 6. února do 21. května patnáct večerů s dvaceti účinkujícími - od velkých jmen současného světového jazzu jako Béla Fleck s formací BEATrio, Esperanza Spalding, Brad Mehldau s Christianem McBridem, Joshua Redman nebo GoGo Penguin až po pravou jazzovou klubovou atmosféru v Cabaretu des Péchés. Kompletní program i vstupenky v prodeji na jazzfestbrno.cz.

„25. výročí festivalu je příležitostí nejen k ohlédnutí, ale především k zamyšlení, aby nestárl a stále se vyvíjel. Proto jsme se rozhodli vedle velkých světových jazzových jmen a koncertů Club Life s klubovou atmosférou vyzkoušet nové prostory a rovněž nabídnout novou řadu FACE,” říká na úvod umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka a pokračuje: „Cílem FACE pod dohledem kurátora Mikuláše Hamerly je přivést do Brna umělce, kteří ještě nejsou ´nedosažitelní´, ale přitom výrazně formují dnešní mezinárodní scénu. Série otevírá náš festival dalším perspektivám, zvukům a způsobům setkávání se s hudbou.”

„FACE hledá nové kontexty, pracuje s netradičními prostory i formáty a reaguje na současné společenské impulzy. Nejedná se nutně o jazz v tradičním smyslu slova, ale o svobodomyslný přístup, otevřenost, odvahu a autenticitu,” doplňuje Mikuláš Hamerla. Sérii zahájí večer 31. března v Kabinetu MÚZ s formacemi KUF a Samo Benko Orchestra. Během vystoupení KUF klávesový virtuos Tom Schneider v reálném čase vrství a ohýbá své autorské nahrávky, při tom jej doplňují basista Valentin Link a bubeník Hendrik Havekost. „Rytmická sekce čerpá z odkazu dirty funku a R&B, výsledný sofistikovaný dark fusion je přetavený taneční odkaz Berlínské metropole,” popisuje Hamerla. Slovenský producent Samo Benko přijede s početnou sestavou, která propojuje hudební preciznost s humorem, absurditou a nenuceným crowdworkem. „Bere si z různých žánrů a vše skládá do vlastního, výrazně multižánrového jazyka. Rozlámané beaty se potkávají s rytmy britských ravů, footworkem nebo vaporwavem a vytvářejí hudbu, která je zároveň chytrá i zábavná,” říká Hamerla.

Samotný letošní ročník JazzFestu Brno zahájí 6. února v Sonu společným koncertem banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez, neboli formace BEATrio. Na jednom pódiu se tak sejdou mistři svých nástrojů, dohromady držitelé 22 Grammy, aby ukázali, že i tato neobvyklá a překvapivá hudební kombinace dokáže fungovat a strhnout diváky.

Foto: ideogram.ai


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...