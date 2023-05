Na JazzFestBrno zavítají Ibrahim Maalouf, Jaga Jazzist a Concept Art Orchestra

Brno, 22. května 2023 – Festival JazzFestBrno doplnil program tradičních podzimních ozvěn. Téměř po deseti letech se do Brna vrátí francouzský trumpetista s libanonskými kořeny Ibrahim Maalouf, který 5. prosince zahraje v Sono Centru. V rámci off-programové série Tension přivítá festival v brněnské premiéře norskou kapelu Jaga Jazzist. Její koncert hostí 22. listopadu Fléda a dj setem na něj bezprostředně naváže Aid Kid.

Novinkou je také rozšíření již dříve oznámeného koncertu amerického ansámblu Clayton-Hamilton Jazz Orchestra s hostujícím Danem Bártou 16. října v Sono Centru. Ještě před tímto dlouho očekávaným koncertem totiž zahraje český Concept Art Orchestra, který ve speciálním rozšířeném obsazení uvede společný projekt s ikonickým norským skladatelem Helge Sundem.

„Kromě podzimních koncertů jsme doplnili také kompletní program Slavností synkop, našeho festivalu ve festivalu, který během jediného dne představuje kapely z české a slovenské jazzové scény. V Divadle Husa na provázku 25. června přivítáme jubilujícího zpěváka Petra Lipu, vokální skupinu Skety, Ochepovsky Project a šest dalších kapel. Mezi nimi například Glance bubeníka Petra Nohavici, který pokřtí stejnojmenné album vycházející u našeho festivalového vydavatelství Bivak Records,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Vstupenky na koncerty jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz a v předprodejní síti GoOut.

Trumpetista Ibrahim Maalouf se vrací do Brna, aby zde představil Trumpets of Michel Ange – svůj inovativní projekt, který ale zároveň nese jeho nezaměnitelný rukopis. Zavede nás do světa, kde folklór a moderna splývají v jedno. V názvu odkazuje na italského génia Michelangela a jako obvykle se pouští do tvorby, která kloubí sofistikovanost a náročnost s přístupností co nejširšímu publiku. Zakořeněná je v jazzu, popu a world music, ale vznikla také pod nepřehlédnutelným vlivem urban music. Maalouf je v současnosti zřejmě nejpopulárnějším instrumentalistou francouzské hudební scény. Jeho obliba na domácí scéně v kombinaci s vydatnou porcí práce pro filmový průmysl znamená, že Maaloufovy výjezdy do zahraničí se stávají čím dál větší vzácností. Koncert na festivalu JazzFestBrno má tak veškeré předpoklady pro to, aby se stal jednou z hlavních hudebních událostí podzimu.

Repertoár kapely Jaga Jazzist mísí nesčetné hudební vlivy a inspirace. Zvukový rozsah a rozmanitost skladeb této norské kapely je skutečně nebývalá. Kapelu založili v roce 1994 v malém městě Tønsburg tři sourozenci Horntvethovi. Jaga Jazzist až do dnešních dnů vydali u kultovního vydavatelství Ninja Tune šest úspěšných alb. Všichni současní členové ovlivňují nejen s touto kapelou, ale i s vlastními projekty podobu norské hudební scény. O to pozoruhodnější je, že pět ze současných osmi členů hraje v kapele od první zkoušky. Přestože Jaga Jazzist příští rok oslaví třicet let od svého vzniku, stále se jim daří vyhnout předvídatelnosti, která se u kapel dosahujících podobné dlouhověkosti občas dostaví. Jaga ale s každým koncertem znovu a znovu dokazuje, že rozhodně nepřešlapuje na místě a kráčí stále vpřed.

Progresivní český big band Concept Art Orchestra uvádí svůj dosud největší projekt v atypickém mezinárodním obsazení. Sedm osobností české hudební scény vytváří ve spolupráci s ikonickým norským skladatelem Helge Sundem více než hodinový proud živé hudby, obrazu a světel s názvem Music for Lights & Shadows. Konzistentní série kratších kompozic vychází z působivých snímků současných norských fotografů. Inspirací pro hudbu se v tomto případě stávají autentické i výrazně upravené snímky přírody, záběry opuštěných domů ponechaných napospas drsné severské krajině nebo abstraktnější díla vytvořená nevšedními technikami.

„Právě končící hlavní festivalová část patřila co do počtu vyprodaných koncertů a využití kapacit sálů k těm vůbec nejúspěšnějším. Těšíme se, že na podzim na tento trend navážeme, ale že si ještě před tím užijeme červnové Slavnosti synkop v hlavním sále, na nádvoří i ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku,“ dodává výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.