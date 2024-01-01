Chleborádova vila se po rekonstrukci promění v centrum Leoše Janáčka
Brno, 3. září 2025 - Zajistit statiku a předejít dalšímu chátrání, teprve později řešit přesnější parametry budoucího využití a s ním souvisejících úprav. Tak město přistupuje k Chleborádově vile a Památníku Leoše Janáčka, které loni směnilo s Biskupstvím brněnským. Radní schválili investiční záměr, podle kterého do první fáze rekonstrukce město vloží 88 milionů korun.
Chleborádova vila sloužila kdysi (a vydrželo jí to dodnes) jako varhanická škola. Působil v ní Leoš Janáček, který v domku na její zahradě také bydlel. Obě nemovitosti od loňska vlastní město Brno, které je směnilo s Biskupstvím brněnským za nevyužívanou školní budovu na Jánské.
„Chtěli bychom celý areál do budoucna pojmout jako moderní mezinárodní centrum Leoše Janáčka, od jehož úmrtí uplyne v roce 2028 sto let. Vznikl by tu prostor pro muzeum, edukaci i umělecké rezidence, pro prezentaci jeho života i tvorby,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
U obou budov provedl Odbor správy majetku Magistrátu města Brna stavebně-technické posouzení, z něhož vyplynuly poruchy na statice (některé natolik závažné, že vyžadují okamžitou rekonstrukci) a také závady na střechách nebo fasádách, které způsobují zatékání. „Investiční záměr, který jsme dnes na zasedání rady schvalovali, zahrnuje práce, které ochrání obě budovy před další degradací. V letošním roce začneme s projektovou dokumentací, koncem příštího roku se pustíme do stavebních úprav. Počítáme, že do této první etapy rekonstrukce investujeme 88 milionů korun,“ popsala náměstkyně pro správu majetku Karin Podivinská.
Budoucím správcem objektu bude Muzeum města Brna, které teď společně s městem navrhne, jak přesně prostory využít. Pak teprve se začne připravovat další fáze rekonstrukce.
Aktuálně nemovitost využívá Základní umělecká škola varhanická, Mezinárodní vězeňské společenství, Moravské zemské muzeum a Nadace Leoše Janáčka. Po dobu rekonstrukce nebude v budově možný žádný provoz. Město se ZUŠ intenzivně jedná za účelem nalezení co nejvhodnějšího nového působiště.
Zdroj a foto: TIS MMB
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...