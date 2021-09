Do Brna na soutěž míří mladí muzikanti z celého světa

Brno, 9. září 2021 - Prestižní Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ) se po dvou letech vrací. Každoroční přehlídka pořádaná Hudební fakultou JAMU je po roční covidové pauze zpět a chystá se její 27. ročník. Letos se soutěžící utkají v oborech tuba a lesní roh. V souvislosti s epidemiologickou situací se však budou soutěžní klání od 14.–17. září konat bez účasti veřejnosti.

Dvě finálová kola 19. září v Besedním domě ovšem budou veřejnosti volně přístupná. Finalisté vystoupí společně s orchestrem Czech Virtuosi pod taktovkou Roberta Kružíka.

Podle statutu soutěže do Brna míří hudebníci mladší 35 let, a to doslova z celého světa, Ve třech soutěžních postupových kolech se letos n utkají mladí hudebníci například z Číny, Švýcarska, Litvy, Itálie, Finska, Norska, Nizozemí, Belgie, Lotyšska, Španělska a z mnoha dalších zemí. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 38 hráčů na tubu a 59 hráčů na lesní roh.

Třetí a zároveň finálová kola se uskuteční v neděli 19. září v Besedním domě za doprovodu profesionálního orchestru Czech Virtuosi s dirigentem Robertem Kružíkem. Ve 14hodin se ve finále utkají soutěžící oboru tuba, v 15.30 se pak soutěž přehoupne do finálové atmosféry soutěžního oboru lesní roh. Bude se tedy jednat o pestrou škálu hudebních vystoupení, veřejnosti volně přístupných. Posléze nebude chybět ani společné vyhlášení výsledků a udílení cen pro oba obory. Divácká účast se řídí aktuálními pravidly vycházejícími z nařízení vlády ČR pro konání hromadných akcí (platných v daném období).

„Brno se stává světovém magnetem pro mladé talenty z celého světa. Soutěž předsednictvím kolegy z partnerské vysoké školy v nizozemském Den Haagu upevňuje strategické mezinárodní vztahy HF JAMU. Soutěž vysílá signál, že si stojíme za důležitostí vlastního evropského kulturního dědictví a že podporujeme mládež v tom, aby přispívala do světa hodnotami, které nás mohou vynést z krize ven,“ uvedla děkanka Hudební fakulty JAMU a prezidentka soutěže prof. Barbara Maria Willi.

Výherci soutěže k titulu laureáta získají také tradiční výherní částky sto tisíc korun českých (1. cena), sedmdesát tisíc korun českých, (2. cena) a čtyřicet tisíc korun českých (3. cena). Pro vítěze v každém oboru je také připravena zvláštní cena partnera Buffet Crampon. Výkony soutěžících budou hodnoceny odbornými porotci z různých koutů světa. Porotě pro soutěžící z oboru tuba bude předsedat Øystein Baadsvik, významný norský tubista. Předsednictví poroty pro lesní roh se ujal v oboru uznávaný Will Sanders z Nizozemí.

